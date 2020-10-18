Ключ к здоровой коже — о микробиоме и влиянии пребиотиков и пробиотиков в косметике

У каждого человека свой уникальный микробиом кожи как ДНК или отпечаток пальца — живая эко-система из микроорганизмов, которые в основном состоят из бактерий. О том, что делает для нас микробиом и как на него влияют содержащиеся в косметике пребиотики и пробиотики, рассказывает автор рубрики "Красота без жертв", практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште.

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Хорошая кожа — это кожа с сильным и здоровым защитным барьером. Как говорит MD, Ph.D профессор Richard Gallo, который возглавляет департамент дерматологии Калифорнийского университета в США, кожа человека создана для взаимодействия с микробами.

Поверхность кожи выглядит плоской для невооруженного взгляда, однако кожа человека имеет миллион пор и волосяных фолликул. Разумеется, все это взаимодействует с микробами и бактериями. Некоторые из них совершенно необходимы для здоровой кожи, но тут важен баланс между микробиомом (совокупность микроорганизмов, обитающих на поверхности кожи) и человеком. Это ключ к здоровой коже.

У каждого человека свой уникальный микробиом кожи как ДНК или отпечаток пальца — живая эко-система из микроорганизмов, которые в основном состоят из бактерий. Наш микробиом состоит из 1000 разновидностей бактерий, тогда как около двух миллионов бактерий существуют на поверхности двух квадратных сантиметров кожи.

Что делает для нас микробиом? Защищает от патогенной микрофлоры, регулирует коммуникацию микроорганизмов с клетками кожи, восстанавливает защитный кожный барьер.

Дисбаланс в микробиоме кожи ассоциируется с дерматологическими проблемами. Человечество уже начало исследование о том, как использовать бактерии во благо, а именно лечить кожные заболевания. Существуют научные исследования, которые доказывают, что бактерии способны лечить атопический дерматит, экзему и другие кожные заболевания. И вот ключевая мысль. Пребиотики и пробиотики положительно влияют на микробиом кожи, а значит делают защитный кожный барьер сильнее, ведь во всех заболеваниях кожи в первую очередь проблема заключается именно в слабом эпидермальном барьере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДОКТОР "AntiCosmetolog" АМИНА (@dr.amina.pirmanova) 24 Мар 2020 в 12:28 PDT

Пребиотики в косметике для кожи (манноза, глюкоолигосахариды, фруктоолигосахариды) позволяют установить балансированный рост дружественных бактерий и сдерживают рост патогенных бактерий в микробиоме кожи. Фракции пробиотиков (Bifidobacterium longum, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilis, Saccharmyces cerevisae) поддерживают идеальную среду для микробиома: сильная барьерная функция, оптимальная дифференциация и хороший баланс антимикробных пептидов. Важно признать, что пробиотики работают лучше всего в сочетании с пребиотиками.

Что может решить косметика с пребиотиками и пробиотиками? Кожа станет более сияющей и эластичной, морщинки визуально становятся менее заметными, кожа становится плотнее, решается проблема сухости кожи, нормализуется pH баланс кожи.

Мои собственные наблюдения, а у меня акне в области подбородка, что кожа стала "спокойнее". Стало меньше высыпаний в виде комедонов.

Какие марки предлагают такую косметику?

Сыворотка для лица восстанавливающая Missha Time Revolution Night Repair Probio Ampoule — в составе 10-видов пробиотиков, которые быстро преображают возрастную кожу.

Vichy увлажняющий флюид Slow Age.

У La Roche¬-Posay есть бальзам с пребиотиками Lipikar Baume и крем Toleriane Sensitive Crème.

Он помогает восстановить естественный защитный барьер кожи и действует настолько мягко, что его можно использовать даже для новорожденных.

В 2009 году Lancôme впервые включил пробиотики в свою сыворотку Génifique, которую разрабатывал четырнадцать лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lancôme Official (@lancomeofficial) 1 Окт 2020 в 9:44 PDT

Считаю, что такую косметику нужно иметь в арсенале, ведь грош цена всем косметическим процедурам и другого рода косметике, если самое главное — защитный барьер кожи — в плохом состоянии и абсолютно уязвлен.