Коллаген — триггер для женщин: что важно о нем знать

Все мы стремимся продлить свою молодость, но важно понимать, что процесс старения неизбежен. Правда, существует такое понятие как "достойное старение". О том, что может помочь в попытках выглядеть не моложе, но лучше, рассказывает практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште.

"Достойное старение заключается в том, чтобы в первую очередь поддерживать свой организм и имеющиеся проблемы решать таким образом, чтобы он работал эффективнее. Резервы и способности вашего организма важнее косметологических процедур, но это не исключает их дополнительное полезное воздействие. Очень важно расставить приоритеты. Все это становится актуально уже после 25 лет — после этого рубежа важно прислушиваться к своему организму, наблюдать его и помогать особенно активно.

Коллаген. Все слышали это слово, и оно работает как триггер, на который женщины мгновенно реагируют, покупая ту или иную косметику или процедуру. В связи с этим появляется вопрос, а понимаем ли мы вообще, что это такое и как это работает. Предлагаю небольшой ликбез.

Коллаген — это белок. Если в организме коллагена достаточно, кожа будет плотной, упругой и эластичной. Коллаген также содержится практически во всех тканях нашего тела. Этот белок обеспечивает упругость и эластичность тканей хрящей, суставов, костей и слизистых. Именно поэтому его часто называют "клеем" нашего тела.

Типы коллагена



Коллаген делится на эндогенный и экзогенный. Эндогенный коллаген производится самим организмом, он естественен. Экзогенный коллаген тот, что попадает в организм извне. В случае, когда эндогенного коллагена не хватает, количество белка можно увеличить за счет внешних поступлений. Экзогенный коллаген — это биодобавки или питьевой коллаген, косметические средства, которые наносятся на кожу и инъекционный коллаген.

Экзогенный коллаген делится на виды происхождения — растительный, животный и морской.

Коллаген растительного происхождения производится из морских водорослей. Чаще всего он распространен в виде косметических средств, которые способны питать и увлажнять кожу, но не более того. Из-за большой молекулы коллагена, которая не способна глубоко проникать в кожу и влиять на синтез эндогенного коллагена, данные косметические средства не особо эффективны в борьбе против старения.

Коллаген животного происхождения самый распространенный и доступный вид. Производство заключается в обработке хрящевых, суставных тканей, шкур млекопитающих и птиц.

Коллаген морского происхождения продукт, полученный из тканей эпидермиса рыб и других обитателей моря.

Биодобавки или питьевой коллаген



Питьевой коллаген — это отличный способ поддержать организм в целом и кожу в частности, если вы не уверены в своем питании. Его прием особенно актуален, если вы часто испытываете стресс, если есть проблемы с кишечником или вы находитесь на ограничительной диете. Данный метод не раз проверялся специалистами (PubMed) и клинические наблюдения подтверждают его эффективность.

Необходимо обратить внимание на состав, а именно на наличие компонентов, которые способны усилить действие коллагена и поспособствовать его естественному синтезу. Три важных компонента — витамин С, без которого аминокислоты не смогут помочь сформировать коллагеновые волокна, гиалуроновая кислота, которая играет важную роль в восстановлении кожи и в удержании влаги и железо.

Классический курс коллагена составляет 3 месяца приема и 3 месяца перерыва. Однако очень важно понять — это профилактика или это терапия. Все индивидуально, поэтому крайне желательна консультация с нутрициологом, чтобы он помог назначить срок курса, суточную норму и так далее.

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Публикация от iHerb (@iherb) 22 Авг 2018 в 11:15 PDT



Косметические средства с коллагеном





Такие косметические средства способны питать и увлажнять кожу, но не способны глубоко проникать в кожу и влиять на синтез эндогенного коллагена. Они только питают и увлажняют. Не спасают от морщин. Точка.

Существует проверенный временем компонент, который гарантированно стимулирует производство коллагена в коже, если применять его локально. Это — ретинол. Ретинол способствует обновлению кожи и увеличивает выработку коллагена, которая начинает снижаться после 30 лет.

Однако ретинол не простой в использовании ингредиент. Кожа, которая никогда не сталкивалась с ретинолом, может реагировать на него раздражением, сухостью и шелушением. Поэтому к средствам с ретинолом ее нужно приучать постепенно, руководствуясь советами своего косметолога. Он поможет подобрать косметику с мягкими формулами для первичного использования, пока кожа не привыкнет к ретинолу.

Инъекционный коллаген





Такой метод возможен, однако данный способ известен непредсказуемостью последствий и возможным отторжением организма. Вот и задумайтесь. Если вам этот метод все-таки близок, пожалуйста, обратитесь к дерматологу или профессиональному косметологу с медицинским образованием. Врач проанализирует состояние вашего организма и даст рекомендации, которые помогут снизить риск побочных эффектов. Тут крайне важны навыки и знания специалиста.



Выводы и советы



1. Питать и увлажнять кожу извне необходимо, но один лишь крем не способен разгладить морщины, изменить цвет кожи с тусклого на сияющий и так далее. Все важно в комплексе.

2. Питьевой коллаген хорош курсами. Проверяйте состав.

3. Самое приоритетное — разобраться в работе своего организма. Например, гормональной системы и если есть проблема — решить ее правильной и индивидуально подобранной гормональной терапией.

4. Не игнорировать факторы, которые влияют на синтез коллагена: регулярная физическая нагрузка, отказ от курения и быть внимательнее с количеством и качеством алкоголя, следить за достаточным количеством кальция в рационе, уменьшать воздействие солнца и использовать косметику с УФ фильтрами, увлажнять кожу качественными косметическими средствами и употреблять достаточное количество воды, ограничить употребление сахара, рацион должен быть богат полезными жирами и белками, поддерживать здоровый вес.

Вся ранее упомянутая информация дана для анализа информации, косметики и процедур. Не ведитесь слепо на маркетинг. Читайте разные источники. Проверяйте все, что касается вашего здоровья.

Будьте красивы и здоровы! И помните, что красота не требует жертв, она требует разумного подхода".