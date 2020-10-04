Колоть или нет? Что крайне важно знать о филлерах и как не ошибиться выборе специалиста

Наш рынок переполнен всевозможными предложениями в сфере красоты. Увеличить губы, скрыть морщины и прочее стало модным именно посредством филлеров. А знаете ли вы, чем это опасно? Уверены ли вы в том, кому доверяете свое лицо, но самое главное — здоровье? Все ли специалисты имеют право проводить процедуру введения филлера? Если вы задумались о такой процедуре, тогда обязательно читайте новую статью Татьяны Даушкте в рамках авторской рубрики "Красота без жертв".

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Главный риск в процедуре введения филлера под кожу — это попадание в кровеносный сосуд и нерв, что может привести к побочным эффектам в виде воспалений, миграции филлера, некроза тканей и тому подобному, к слепоте, а в некоторых случаях к летальному исходу. И тут интересный момент. Профессионалы тоже могут ошибиться, возможен человеческий фактор, однако задумайтесь, чем мог бы помочь в этом случае специалист без должных клинических знаний? Скорее всего, мало чем. Некоторые не могут оказать первую медицинскую помощь, а в данной ситуации только врач способен оказать необходимую помощь — первую помощь и антидот в виде гиалуронидазы, чтобы тот стал расщеплять филлер.



Медсестры, помощники врачей и косметики не имеют право делать данную процедуру без высшего медицинского образования и соответствующего сертификата метода М64, который выдает Латвийское общество врачей. Одних лишь курсов и семинаров производителей филлеров не хватит. Инъекции филлеров могут выполнять только врачи и только в медицинских центрах. Никаких филлеров в парикмахерских, студиях и салонах красоты быть по закону не должно. Тем более на дому! Другое дело, что они могут быть в силу недобросовестности некоторых людей. Так, к сожалению, происходит на сегодняшний день.

В целом Министерство здравоохранения на данный момент не производит квалификационных проверок специалистов красоты. Проводятся проверки эпидемиологические и санитарные. Поэтому, дорогие девушки, нам придется быть бдительнее и проверять ту или иную информацию самостоятельно. Как это сделать?

Во-первых, спросите у специалиста показать дипломы о медицинском образовании.

Во-вторых, проверьте специализацию и квалификацию специалиста на официальном сайте Инспекции здравоохранения.

В-третьих, просите специалиста показать сертификацию филлеров — посмотрите на сроки годности, находится ли препарат в стерильно упакованном шприце, известен ли и имеет ли хорошую репутацию производитель. Некоторая информация о признанных FDA (U.S. Food and Drug Administration) производителях доступна здесь.

Важно понимать, какие существуют противопоказания к инъекциям филлеров. Беременность, лактация, воспалительные элементы в зоне введения филлеров, онкозаболевания, герпес в стадии обострения, системные и хронические заболевания, связанные с нарушением синтеза коллагена. Если врач не спрашивает вас об этом, бегите!

И еще нюанс: если вы решили корректировать носослезную борозду, то подумайте раз 100, так как это опасная зона для коррекции и обсудите все "за" и "против" на консультации у квалифицированного врача.



Разумеется, существует фактор, который очень подкупает потенциального клиента — это стоимость. Стоимость инъекции филлера у врача никогда будет низкой. Увы и ах. Если стоимость инъекции у специалиста крайне "дружественна", это повод задуматься о качестве используемых материалов и навыках в работе с филлерами.

Если ваша процедура проходит у квалифицированного специалиста, то в любом случае возьмите чек. Многие, если не берут чек и случается что-то неприятное после процедуры, сталкиваются с тем, что юридически сложно доказать проведение процедуры у конкретного специалиста и тому подобное. Опять таки, чтобы себя обезопасить и на этом уровне, спрашивайте чек обязательно.

Не игнорируйте, пожалуйста тот факт, что инъекции филлеров — это эстетическая медицина, которая требует, именно требует медицинского образования и опыта. Избегайте подпольных специалистов, у которых нет клинических знаний в таком непростом деле. Берегите себя!