Косметика с каннабисом: что известно о трендовом ингредиенте

В последнее время на рынке регулярно появляется косметическая продукция, где каннабис — главный активный ингредиент. Такая тенденция продолжает набирать обороты. Вместе с автором рубрики "Красота без жертв", практикующим в сфере красоты специалистом Татьяной Даукште разберемся, в чем заключается польза растения с репутацией "вне закона".

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Как известно, косметика, в состав которой входит конопля, пришла к нам из США. С января 2018 года в штате Калифорния полностью легализовано употребление марихуаны и многие другие штаты США ждут своей очереди, где марихуане легально "дадут добро".

Научно доказанный терапевтический эффект конопляного масла и легализация марихуаны провоцируют появление самых разных средств — от роликов против укусов насекомых до сладостей с "интересным ингредиентом". Индустрия красоты также подхватила этот тренд.

Известно, что еще сотни лет назад масло из семян конопли использовали для заживления и увлажнения кожи. Задолго до всемирного хайпа многие бренды использовали масло конопли в своих средствах — от The Body Shop до Dr. Bronner's. Но сейчас у косметических средств из конопли новый виток популярности.

На рынке появились марки, базирующие свои составы полностью на каннабиноидах. Такая популярность объясняется, во-первых, тем, что появляется все больше исследований о том, как положительно влияют на организм именно микродозы каннабиноидов (2,5–5 мг), не приводящие к зависимости или психотропному воздействию. Очень долго на рынке были лишь средства с 10 мг и выше в составе. Во-вторых, тренд на натуральную косметику крепнет с каждым годом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BABOR Cosmetics (@baborofficial) 12 Июн 2020 в 2:44 PDT

Производители добавляют в косметику лишь два типа каннабиноидов: ТГК (тетрагидроканнабинол) и КБД (каннабидиол). Первый тип используют в небольшом количестве (не более 3%), так как помимо антиоксидантного и противовоспалительного действия он обладает еще и наркотическим эффектом.

Косметическую продукцию с ТГК можно приобрести только в Америке и только в том штате, где она была произведена. Что касается КБД, то косметику с использованием этого типа продают по всему миру. Он не обладает дурманящими свойствами, поэтому не запрещен законом.

Каннабидиол или сокращенно КБД — это вещество, которое в достаточно большом количестве содержится в конопле, так называемый каннабиноид. Сам по себе каннабидиол не обладает психоактивными свойствами, то есть он не вызывает изменения сознания, не влияет на восприятие или внимание. Каннабидиол обладает противовоспалительными свойствами, в нем содержатся витамины A, D и E, а также незаменимые жирные кислоты.

Косметика с трендовым ингредиентом — бальзамы для тела, масла, соли для ванн, кремы для рук, уход за лицом — обещают улучшить состояние кожи и это далеко не все. Основываясь на ранее упомянутое сразу развею главный миф — нет, использование крема с коноплей в составе не приведет вас в наркотическое состояние.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Body Shop Official (@thebodyshop) 2 Окт 2020 в 4:00 PDT

Масло из семян конопли одно из самых сухих — оно быстро впитывается, восстанавливая гидролипидный слой кожи, укрепляет волосы и ногти. За счет гамма-линоленовой кислоты это масло спасает от псориаза и сухости кожи, буквально запечатывая влагу в ней.

Каннабидиол в составе уменьшает выработку себума и обладает противовоспалительным эффектом, косметологи пророчат, что такие средства заменят пересушивающие с салициловой кислотой. Благодаря этому маслу эффективным будет лечение таких сложных диагнозов, как экзема и псориаз. Также косметика с каннабисом дает отличный эффект в при разглаживании рубцов и морщин.

Я сама лично пробовала крем для тела в зимнее время с маслом конопли и хочу сказать, что кожа действительно стала выглядеть лучше — прошла сухость, быстрее заживали трещинки на руках, которые образовывались после выхода на мороз.

А вы уже пробовали косметику с "интересным ингредиентом"?