Красота на карантине. 5 ритуалов ухода за собой, которые помогут пережить кризис в домашних условиях

Чтобы уменьшить царящее в обществе напряжение, многие начали шутить о том, что после окончания карантина им понадобится еще какое-то время привести себя в порядок. Однако даже в условиях, когда нельзя посетить косметолога или спа-специалиста, можно поддерживать здоровый и ухоженный вид, уверена практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште. Что для этого нужно делать, она рассказывает в своей авторской колонке для DELFI Woman.
Очищение
Очищение — это основа основ для здоровой кожи лица и тела. Что касается ухода за лицом, то рекомендуется умываться и днем, и вечером, используя специальную пенку или гель для умывания. Я лично предпочитаю профессиональную косметику и использую средства от немецкой фирмы Janssen. В крайнем случае, если данное средство закончилось, а купить здесь и сейчас не предоставляется возможным, можно умываться ромашковым отваром или дегтярным мылом.
Ромашка подойдет для нормальной, чувствительной и сухой кожи, а дегтярное мыло для проблемной и комбинированной кожи. Но этот способ предназначен не для ежедневной рутины, важно чередовать дни и умываться простой проточной водой комфортной температуры.
Также важно помнить, что этот ритуал является "кризисным", поскольку данные методы слабо растворяют жировой слой, который выделяет наша кожа.
Еще советую растирание или "причесывание" тела щеткой с жестким ворсом по направлению движения лимфы. Данный способ здорово очищает от ороговевшего слоя кожи и подтягивает ее, делая более упругой за счет улучшения лимфатического оттока.
Маски
Маски должны использоваться с определенной целью. Что я имею ввиду? Каждая маска имеет свою цель — увлажнить, успокоить или освежить кожу лица. Я предпочитаю фирму Biodroga и использую данные маски вместе с сывороткой.
Также можно чередовать уход с масками из глины. Про глину я уже писала статью. Помните, что маску из глины нужно периодически увлажнять водой и не давать ей сохнуть, чтобы не повредить кожу. В среднем процедура займет от 15 до 20 минут.
С вариантами масок можно ознакомиться по этой ссылке.
Будьте внимательны с самодельными масками из фруктов и ягод. Об этом познавательно рассказывает моя коллега косметолог с медицинским образованием Карина Сизова.
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🥒🥝 МАСКА ИЗ САДА И ОГОРОДА 🥝 ⠀ Нет, нет , не подумайте, что я сейчас буду делиться «секретами маски из огурцов». Как раз такие наоборот, поговорим о том, почему не стоит экспериментировать над своим лицом «самодельными масками» и почему лучше выбирать готовые косметические маски 🎭. А за пост, попрошу вашего ❤️. ⠀ Наши бабушки, прабабушки, прапрабабушки нам бы только позавидовали, ведь сегодняшняя косметология позволяет нам использовать активные компоненты, экстракты, кислоты в стабильной концентрации и прочее. А вот использование продуктов, а особенно ягод и фруктов в качестве маски, может не только не помочь, но и хорошенько навредить коже! ⠀ Почему не стоит пользоваться самодельными масками: ⠀ 🥑 В ягодах и во многих фруктах содержатся кислоты. Они могут спровоцировать неслабый ожог. Не рискуйте, лучше употребляйте 🍓 внутрь, это куда полезней для организма, в том числе для кожи. ⠀ 🥑 Если вы всё же считаете, что маска из клубники или куда похлеще из лимона - это зе бест, не удивляйтесь, что у вас может появится пигментация, сухость, раздраженность кожи. ⠀ 🥑 Покупая фрукты овощи в магазине, лавках, вы не знаете как они росли, как транспортировались, чем их обрабатывали. Какие удобрения использовались и как эти примеси отразятся на коже лица. Кишечно-желудочный тракт умнее кожи, все переработает и отфильтрует. Поэтому не советую портить кожу смузи-бомбой. ⠀ 🥑 С финансовой стороны, это далеко не выгодней. Лучше слопать вкусняшку внутрь и все от этого получат удовольствие. ⠀ Почему готовая маска безопасней и полезней?⠀ ✅ все экстракты, которые добавляют в маски строго рассчитаны и стабилизированы. Абсолютно контролируемые и безопасны⠀ ✅ все компоненты совместимы с соседними компонентами, а значит дополняют/усиливают их действие или наоборот нейтрализуют другие ингредиенты⠀ ✅готовые маски финансово экономнее ⠀ Дорогие мои, время идёт и мир даёт нам лучшее, так воспользуемся же этим 💯❤️. ⠀ #косметологрига #лицо#кожа#кислоты#химическийпилинг #чисткалица #пилинг#фруктовыекислоты #дарсонваль#дермапен#мезопорация #лифтинглица #массаж #уколыкрасоты #биоревитализация #мезотерапия #депиляция #ваксинг #ультразвуковаячисткалица
Дарсонваль
Дарсонваль является старым косметологическим решением и хорошим помощником в случаях, если у вас есть акне (угревая сыпь) или просто появилось воспаление на коже, если есть проблемы с себореей или с выпадением волос. Приобрести дарсонваль можно в любом профессиональном магазине и даже через интернет. Перед применением обязательно просмотрите инструкцию, чтобы не получить ожог.
Обертывания
Для того, чтобы поддерживать кожу тела в тонусе, важны в первую очередь спорт и питание. Также крайне необходимо увлажнять кожу. Для этого хорошо подходят обертывания. Лично я для обертывания использую глину, миндальное масло или масло авокадо (в крайнем случае можно использовать оливковое масло) и простую пищевую пленку. Процедура занимает от 25 до 40 минут. После нее следует принять душ.
Вакуумный массаж лица
Чтобы снять отечность лица и подтянуть кожу тела, советую массаж вакуумными банками. Самое важное правило — массажные движения должны соблюдаться строго по направлению движения лимфы и обязательно с маслом. Масло после процедуры необходимо обязательно смыть, иначе это может спровоцировать появление воспаления в виде прыщей.
Вакуумный массаж хорош не только в "кризисное" время, а очень полезен на постоянной основе. Процедура занимает от 15 до 20 минут. Очень интересно и понятно об этом рассказывает мой преподаватель и коллега Ева Нельке в своем Instagram.
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VIDEO APMĀCĪBAS Instagramā slēgtā grupā. Startējam 15.februārī. Cena par apmācībām ar vakuuma banciņu komplektu 58 eur. Piegāde ar Omniva pakomātu iekļauta cenā. Izsūtām banciņas pa pastu arī ārpus Latvijas ( cena mazliet pieaug). Apmācības būs pieejamas 3 mēneši. Jebkurā tev ērtā laikā un vietā tavā telefonā būs video instrukcija un mēs kopā veiksim masāžu. Video ierakstā es stāstīšu un rādīšu TEV kā to veikt ( tikai protams tam nepieciešams tajā brīdī interneta pieslēgums) 🍏 Ja banciņas Tev jau ir, tad apmācību cena būs 35 Eur 💚Pievienojies - sūti pieteikumu privāti. Iespēja apmaksāt vakuuma pašmasāžas apmācības sejai un dekoltē ar pārskaitījumu, vai Pay Pal. Vakuuma pašmasāžas iespējas: 🍏Aktivizē asincirkulāciju. Skaistuma un veselības pamatā ir laba asinsrite💚 🍏Atjauno kolagēna un elastīna sintēzi ādā. 🍏Uzlabojas sejas ādas kvalitāte un sejas krāsa. 🍏Apasiņots tiek sejas muskuļu karkass, dziļie audi un sejas āda. Rezultātā acīmredzami mazinās krunkas. 🍏Uzlabojas limfas attece, ievērojami mazinās tūskainība sejā. 🍏Uzlabojas sejas ovāla aprises. Mazinās dubultzods. #masāžasejai #masāža #pašmasāža #vakuumamasāža #facefitness #facemodeling #facermodeling #skincare
Желаю вам не унывать, беречь себя и не переставать верить в лучшее! Будьте красивы и здоровы!