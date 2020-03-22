Красота на карантине. 5 ритуалов ухода за собой, которые помогут пережить кризис в домашних условиях

Чтобы уменьшить царящее в обществе напряжение, многие начали шутить о том, что после окончания карантина им понадобится еще какое-то время привести себя в порядок. Однако даже в условиях, когда нельзя посетить косметолога или спа-специалиста, можно поддерживать здоровый и ухоженный вид, уверена практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште. Что для этого нужно делать, она рассказывает в своей авторской колонке для DELFI Woman.

Очищение



Очищение — это основа основ для здоровой кожи лица и тела. Что касается ухода за лицом, то рекомендуется умываться и днем, и вечером, используя специальную пенку или гель для умывания. Я лично предпочитаю профессиональную косметику и использую средства от немецкой фирмы Janssen. В крайнем случае, если данное средство закончилось, а купить здесь и сейчас не предоставляется возможным, можно умываться ромашковым отваром или дегтярным мылом.

Ромашка подойдет для нормальной, чувствительной и сухой кожи, а дегтярное мыло для проблемной и комбинированной кожи. Но этот способ предназначен не для ежедневной рутины, важно чередовать дни и умываться простой проточной водой комфортной температуры.

Также важно помнить, что этот ритуал является "кризисным", поскольку данные методы слабо растворяют жировой слой, который выделяет наша кожа.

Еще советую растирание или "причесывание" тела щеткой с жестким ворсом по направлению движения лимфы. Данный способ здорово очищает от ороговевшего слоя кожи и подтягивает ее, делая более упругой за счет улучшения лимфатического оттока.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кофейные скрабы/щетки для тела (@jemelli_official) 15 Мар 2020 в 9:08 PDT

Маски

Маски должны использоваться с определенной целью. Что я имею ввиду? Каждая маска имеет свою цель — увлажнить, успокоить или освежить кожу лица. Я предпочитаю фирму Biodroga и использую данные маски вместе с сывороткой.

Также можно чередовать уход с масками из глины. Про глину я уже писала статью. Помните, что маску из глины нужно периодически увлажнять водой и не давать ей сохнуть, чтобы не повредить кожу. В среднем процедура займет от 15 до 20 минут.

С вариантами масок можно ознакомиться по этой ссылке.

Будьте внимательны с самодельными масками из фруктов и ягод. Об этом познавательно рассказывает моя коллега косметолог с медицинским образованием Карина Сизова.

Дарсонваль

Дарсонваль является старым косметологическим решением и хорошим помощником в случаях, если у вас есть акне (угревая сыпь) или просто появилось воспаление на коже, если есть проблемы с себореей или с выпадением волос. Приобрести дарсонваль можно в любом профессиональном магазине и даже через интернет. Перед применением обязательно просмотрите инструкцию, чтобы не получить ожог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Косметолог Екатеринбург (@alfiia_eka) 23 Июл 2019 в 3:27 PDT

Обертывания

Для того, чтобы поддерживать кожу тела в тонусе, важны в первую очередь спорт и питание. Также крайне необходимо увлажнять кожу. Для этого хорошо подходят обертывания. Лично я для обертывания использую глину, миндальное масло или масло авокадо (в крайнем случае можно использовать оливковое масло) и простую пищевую пленку. Процедура занимает от 25 до 40 минут. После нее следует принять душ.

Вакуумный массаж лица

Чтобы снять отечность лица и подтянуть кожу тела, советую массаж вакуумными банками. Самое важное правило — массажные движения должны соблюдаться строго по направлению движения лимфы и обязательно с маслом. Масло после процедуры необходимо обязательно смыть, иначе это может спровоцировать появление воспаления в виде прыщей.

Вакуумный массаж хорош не только в "кризисное" время, а очень полезен на постоянной основе. Процедура занимает от 15 до 20 минут. Очень интересно и понятно об этом рассказывает мой преподаватель и коллега Ева Нельке в своем Instagram.

Желаю вам не унывать, беречь себя и не переставать верить в лучшее! Будьте красивы и здоровы!