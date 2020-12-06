Кристина Приданова: "Самый большой вызов в работе стилиста — найти 'общий знаменатель' между тем, что я считаю лучшим для клиента, и тем, на что он готов"

Новый герой рубрики DELFI Woman Татьяны Даукште "Красота наизнанку" — известный в Риге стилист, имиджмейкер и персональный шопер Кристина Приданова. Она проводит мастер-классы и полноценные курсы, является визажистом, помогает в фотосессиях, участвует в телевизионных съемках. Все это имеет потрясающие результаты в лице довольных своей внешностью клиентов.

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Я давно наблюдаю за Кристиной и удивляюсь, насколько умело она способна помогать в перевоплощении в лучшую версию себя. Очень интересно узнать о ней больше, получить полезные лайфхаки и пищу для размышлений.

— Немного об истоках. Кристина, кто или что вдохновило вас когда-то выбрать заниматься одеждой и стилем?

Наверное, мама и обстоятельства. Нас у мамы было трое (у меня есть сестра и брат), она умудрялась не только нас красиво одевать, но и сама была всегда с маникюром, макияжем, в локонах и стильной одежде. Да и сейчас в свои 74 она такая!

Хотите посмеяться? Я только в сознательном возрасте в какой-то момент поняла, что вообще-то у мамы волосы не вьются. Но она всегда была с укладкой!

Яркое воспоминание из детства — мама, сидя на переднем пассажирском сиденье (папа был за рулем), красила себе ногти "в технике свободной руки" темно-красным лаком. Вот это высший пилотаж!

Вероятно, также это стало своего рода компенсацией нереализованных возможностей в юности. В школьные годы во времена дефицита хотелось красиво одеваться, но не было возможностей. Я научилась шить и вязать, пыталась как-то разнообразить свой скромный гардероб, особенно когда отменили школьную форму. Переделывала выкройки журналов Burda Moden, перевязывала по несколько раз свитера и даже что-то шила и вязала на заказ. А когда появились финансовые возможности и выбор в магазинах, мой интерес к одежде только вырос.

— Глубоко уважаю женщин, которые, несмотря на свой преклонный возраст, ухаживают за собой. Кристина, а кем вы мечтали стать в детстве?

Вот, знаете, не мечтала. В школе был момент, когда очень нравилась биология и анатомия, наверное, благодаря преподавательскому таланту учительницы.

— Вкус в одежде можно воспитать самостоятельно или все же необходима консультация стилиста?

Считаю, что вкус это врожденное, так же, например, как талант художника или музыканта, но его можно развивать и тренировать. В этом я убеждена, это я вижу по своим клиентам.

— Из чего формируется стиль человека — прическа, макияж, одежда и аксессуары?

Да, это основные составляющие, то, что мы видим и оцениваем в первую очередь. Но нельзя забывать и о фактуре (наши физические внешние данные), пластике тела, манере говорить. О маникюре и педикюре. О парфюме, который необходимо согласовывать со своим возрастом, статусом, сезоном, временем суток и теми самыми позициями, которые упомянули вначале.

На самом деле, если копнуть глубже, то и выбор автомобиля, жилья, места отдыха, книги, конкретного блюда и напитка — это тоже неотъемлемая часть нашего образа, как и профессия, хобби, контент наших профилей в соцсетях. Все это в совокупности имидж-дизайн.

Секреты гармоничного гардероба

— Топ-3 ошибок женщин в подборе гардероба?

1. Неактуальная одежда. Очень многие не желают выходить из зоны комфорта и застревают в своем гардеробе 10/15-летней давности, не желая его корректировать в соответствии с меняющейся модой. А сегодня она меняется очень быстро. Раз в пятилетку просто необходимо делать ребрендинг своего стиля, если хочешь выглядеть модно и современно. Я уже не говорю о возрасте. Все же есть разница женщине 35 или 45/50 лет. И чем старше ты становишься, тем скрупулезней и осознанней должен становиться выбор.

2. Одежда, не соответствующая телосложению и типу фигуры. Нет плохих и хороших фигур, есть неподходящая одежда. Также женская фигура имеет свойство меняться. И если десять лет назад ты смело могла носить юбку выше колена и обтягивающие джинсы, то сейчас нужно критично посмотреть на себя со стороны и заменить прилегающий силуэт на полуприлегающий, а длину над коленом на длину под колено.

3. Дешевая, а иногда откровенно "ортопедическая" обувь. Обувь делает образ, она должна быть дорогой и стильной. Это не обсуждается. Сегодня прекрасный выбор обуви, в первую очередь на "низком ходу". Оправдание — мне неудобно ходить на каблуках, поэтому я выбираю танкетку — не принимается!

— Что правильнее — купить одну дорогую вещь или несколько недорогих?

Это зависит от того, о какой конкретной вещи идет речь. В базовую вещь стоит инвестировать, лучше купить одну, но дорогую и качественную. Трендовые вещи (я их называю "горячими пирожками") можно покупать недорогие, "поиграться" с ними один-два сезона и расстаться с ними. Но если глобально, то лучше одну дорогую.

— Черный цвет стройнит?

И да, и нет. Если ты носишь размер XL, то, надев черное платье, не постройнеешь на два размера. Это иллюзия. Но визуальный эффект уменьшения объема черный цвет имеет. Однако реально он работает только в тандеме с формой и силуэтом.



— Стиль по гороскопу, архетипам и арканам Таро. Что вы думаете об этом?

Нет, это не моя тема. Типологии работают, но в вопросе стиля только по типажу — фактуре человека. Повторюсь, это внешние данные, которыми нас наделила природа. Например, женщина может быть андрогинной или напротив с очень женственными округлыми формами. На контрасте Тильда Суинтон и Дженифер Лопес. Первой идет брючный костюм, лаконичные формы и короткая стрижка, второй платье по фигуре с глубоким декольте и локоны. Это очень примитивный пример.

Также у нас у каждой есть свой темперамент и видение красоты, которое реализуется в нашем выборе. Так называемый "психотип". Пример: одной нравится быть в центре внимания, выглядеть ярко, эффектно, сексуально, поэтому она будет выбирать брендовые вещи, яркие цвета, крупные украшения, красную помаду. Второй импонирует минимализм, классика, монохромность, она выберет пятьдесят оттенков серого без украшений. А у другой приоритет, чтобы было удобно, тепло, просто и понятно. Она будет выбирать вещи функциональные, практичные, немаркие и пользоваться гигиенической помадой.

Учитывая эти две основные характеристики, стилист может предложить то, что клиенту подойдет и в чем ему будет комфортно.

— Сколько в среднем необходимо финансовых средств, чтобы сформировать стильный и ходовой капсульный гардероб?

Если стильный и ходовой, то можно очень даже недорого в магазинах уровня масс-маркет. Они предлагают модные актуальные вещи за очень доступные цены. Но качество будет хромать. Если хочется качественно и долгосрочно, то на порядок выше. А если уникально, индивидуально и эксклюзивно, то бюджет должен быть большим.

— Какие вещи точно не следует надевать?

Подделки. Потерявшие вид (изношенные). Не подходящие по размеру. Не подходящие по возрасту.

Каждому клиенту — свой стилист

— Расскажите о самом курьезном случае за все время работы и как его решили.

Хмм… Наверное, какого-то одного курьезного не было. Но много разных комичных ситуаций. Бывало, что моих клиенток после преображений не узнавали мужья и маленькие детки.

Был случай, когда клиентка выбрала не то, что я рекомендовала, а все то, что понравилось ее мужу, которого она взяла с собой на шопинг. Курьез в том, что с таким же успехом она могла сходить на шопинг с мужем без меня.

Были случаи, когда я сталкивалась со своими клиентками в магазинах, и мы экспромтом делали экспресс-шопинг. И время от времени у нас случаются "нестыковки" — я жду клиентку в одной галерее, а она меня в другой (многие путают Галерею Рига и Галерею Центрс). Благо, обе находятся в центре.

Да, еще был случай, когда долго решали, какой размер обуви выбрать, в итоге клиентка только дома на следующий день констатировала, что одна нога была одного размера, другая другого. Перепутали… Мне пришлось срочно бежать в магазин и предупреждать, чтобы отложили вторую "разбитую" пару.

— Как относитесь к конкуренции в профессиональной среде?

Хорошо. Каждому клиенту — свой стилист. Во-первых мы, стилисты, тоже каждый со своим вкусом и темпераментом и у каждого из нас есть свой индивидуальный почерк. С клиентом должно совпасть. Во-вторых, в профессии стилиста есть разные профили: кто-то работает с журналами и в рекламных проектах, кто-то сотрудничает с торговыми центрами и шоурумами, кто-то работает как шопер и персональный стилист, кто-то занимается преподаванием и обучением, а кто-то только блогерством.

— Как вы думаете, что влияет на стиль человека?

Социум. Наша жизнь проходит в разных социальных группах. Начиная от семьи, в которой в детстве формируется наше понимание и видение красоты. Здесь ответственность лежит на маме в первую очередь. И далее круг друзей, знакомых, рабочий коллектив, коллеги по интересам и т.д.

Расширяя или меняя социальные группы, меняется наша шкала ценностей и наш вкус. Мы как бы подтягиваемся к тому "уровню", который видим в той среде, в которую попадаем. Очень часто наш выбор сопровождается сознательным или подсознательным мотивом "хочу как у нее".

— Кристина, давайте представим образ стильной женщины. Какая она для вас?

Ухоженная. Одетая современно и актуально, не обязательно в бренды и тренды. Понимающая свои сильные и слабые стороны, умеющая выгодно их подчеркнуть и скорректировать соответственно. Способная сохранять чувство меры в оформлении своей внешности. Очень ценю талант добавить в свой образ немного иронии.

— Немного пофилософствуем. Что вы знаете "сейчас", чего не знали "тогда"? Если бы была возможность встретить саму себя 10 лет назад, что бы вы себе сказали?

Сейчас я приняла тот факт, что моя компетенция и ответственность за результат заканчивается в тот момент, когда я прощаюсь со своим клиентом после совместной работы и "отпускаю его в свободное плавание". Самостоятельно докупить именно те детали, которые я рекомендовала, а также носить вещи в таких комбинациях, в каких я посоветовала, повседневно ухаживать за формой бровей, делать макияж, поддерживать новую прическу — самостоятельная работа клиента, которую я постфактум не могу проконтролировать.

— Что вам нравится и не нравится в вашей профессии?

Мне очень нравится сам процесс. Даже больше, чем результат. Результат, который сейчас уже приобрел имя нарицательное "до и после" регулярно показывают на шоу преображений. А это неправда. Это не про настоящего человека.

В работе с реальным человеком "с его тараканами" постоянно приходится искать компромисс. Именно этот поиск "общего знаменателя" между тем, что я считаю лучшим для клиентки, и тем, на что она готова согласиться, и является самым большим вызовом в работе персонального стилиста. В процессе я вижу, как она преображается не только визуально, но и эмоционально. А когда я слышу эмоции "Вау!", "Я такая красивая!", "А мне это идет!", "Я выгляжу круто!" после "Я толстая, мне ничего не идет, на меня ничего не садится, в магазинах ничего нет…", профессия не может не нравиться.

Что не нравится? Тот факт, что практически никогда нет возможности сделать максимум в силу ограниченности возможностей клиента.

— Если человек хочет выучиться на стилиста, что посоветуете сделать в первую очередь?

В первую очередь прослушать все семинары моего любимого и глубокоуважаемого учителя Константина Богомолова.

Гид по "модным джунглям"

— Топ-3 самых стильных фильма с точки зрения грамотности и вкуса во внешнем виде?

Три самые интересные эпохи в истории костюма: эффектные 20-е, элегантные 50-е и сумасшедшие 70-е: "Легкое поведение" (Easy Virtue), "Керол" (Carol), "Афера по-американски" (American Hustle).

— Топ-3 must have — что точно должно быть у каждой женщины в гардеробе?

Идеальной посадки черные брюки. Белая сорочка. Классические нюдовые лодочки.

— Top-3 самых лучших покупок для женщины этой зимой?

Стеганое пальто. Нome style кашемировый брючный комплект. Аnkle boots на массивной подошве.

— Кто является вашими фаворитами в мире моды на данный момент?

Виктория Бекхем очень точно угадывает и предвосхищает модные тенденции, также мне импонирует тот факт, что все, что она делает, абсолютно носибельно и понятно для "обычных потребителей моды".

Наша Наталия Янсоне, которая удивительным образом трансформирует и детализирует классические по своей сути модели, превращая их в уникальные и неповторимые вещи с характером. Они узнаваемы именно своими декоративными деталями и нюансными решениями. Это очень совпадает с моим видением главных ценностей в одежде — долгосрочности и аутентичности.

— За кем точно следует наблюдать в Instagram?

За издательством VOGUE, отличный гид по "модным джунглям".

Послесловие

После этого интервью я точно поняла одну вещь. Стиль — это про самовыражение. Шопинг может иметь терапевтический характер. Стилист точно является своего рода психологом и даже психотерапевтом. И еще, мне очень захотелось обновить свой гардероб и пересмотреть, что я транслирую своим внешним видом в мир. Больше понять себя, скажем так.

Благодарю Кристину за интересный разговор, лайфхаки и мысли. Желаю успехов и вдохновения!