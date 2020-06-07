Лилия Матуле: "Весь травмирующий опыт — в наших телесных зажимах и болезнях"

Как часто мы прислушиваемся к себе? Считываем ли "звоночки", которое посылает наше тело? Игнорировать себя опрометчиво. Чтобы жить максимально комфортно и гармонично, важно заниматься своей душой и телом. Для этого есть масса способов и в одном из них сегодняшний герой авторской рубрики Татьяны Даукште "Красота наизнанку" настоящий эксперт — это телесный терапевт и коуч Лилия Матуле.

— Почему вы решили заниматься телесной терапией?

Всю свою жизнь я занималась телесно-ориентированными практиками. Это приносило мне и удовольствие, и отлично помогало восстанавливать силы. Когда узнала о профессии телесного терапевта, первая моя реакция была удивление, почему я до сих пор об этом не знала. В тот же день я записалась на обучение. С тех пор прошло 4,5 года.

— А кем вы мечтали стать в детстве?

Актрисой и геологом-исследователем одновременно. Даже не знаю, как я думала это совместить, но этот вопрос меня не особенно заботил. Я вела раскопки в огороде у бабушки и очень любила танцевать и изучать округу.

— Где вы учились телесной терапии?

Сначала я пошла учиться в Balticbodywork School к врачу-реабилитологу Андрею Лукашенкову и психологу Елене Шубиной. На тот момент у меня уже было образование массажиста, все-таки руки в моей работе — это важный инструмент.

После окончания этой школы я училась у Андрея Минченкова, основателя Школы структурной психосоматики в Москве. Также я училась у Марии Ракитиной, которая дала более структурный и медицинский подход к такой интересной теме как психосоматические заболевания. Изучала метод транзактного анализа в течение двух лет. Данный метод отлично дополняет телесно-ориентированную часть и помогает формировать структуру моей работы, если она длится дольше 1 сеанса. Это просто необходимо для успешного результата. Именно эта часть помогла мне в работе онлайн. Ведь, как известно, именно этот метод (в упрощенном виде) лежит в основе коучинговых обучающих программ.

Поскольку моя профессия стоит на стыке психологии и специалиста, который умеет работать с телом, я стояла перед выбором, какое же высшее образование мне получать. Моего технического и маркетингового образования для этой работы явно было недостаточно. Я выбрала психологию.

Как разговаривает тело



— Давайте разберемся, что такое телесная терапия и какие у нее преимущества.

Телесная терапия — это одно из направлений психотерапии, которое помогает избавиться от следов прошлых переживаний в теле, ведь все, что мы испытываем негативного психоэмоционально отражается в нашем теле. Весь травмирующий опыт — в наших телесных зажимах и болезнях. Соответственно, цель телесной терапии — избавиться от негативного влияния прошлого на наше настоящее.

Основатель телесной терапии — Вильгельм Райх, он был учеником Зигмунда Фрейда и основал свое, новаторское по тем временам, телесно-ориентированное направление. Его дело продолжили многие ученые из разных стран мира и основали большое количество направлений. Самый известный последователь — Александр Лоуэн. Именно его письменные труды легли в основу телесно-ориентированных практик.

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Публикация от Lily (@lilija_matule) 4 Фев 2020 в 8:16 PST





Самое главное преимущество — это высокая эффективность. Именно это направление помогает взаимодействовать с бессознательным. Мы воспринимаем информацию из окружающего мира на 80% и наше тело "считывается" окружающими как многим известно за 3 секунды. Телесные зажимы — это отражение наших переживаний. Именно с ними я работаю, помогаю раскрыть их причины, отпустить эмоции из души и, как следствие, тело — от зажимов. Также телесная терапия предупреждает развитие психосоматических заболеваний, не давая им "закрепиться" в теле.

— Как проходит процедура телесной терапии?

Первая часть: разговор, выяснение чего именно хочет человек от сеансов. Если это консультативный формат, всегда в этом разговоре есть рекомендации, которые помогут человеку в дальнейшем решить проблему самостоятельно.

Вторая часть: телесно-ориентированнная, в которой разговор переносится в плоскость ощущений и эмоций. Человек в свободной одежде ложится на кушетку, где через прикосновения тело начинает рассказывать настоящую историю. Это помогает трансформировать на невербальный язык то, что мы обсуждали в первой части. Я, как настройщик, настраиваю "тело-инструмент" через мягкие прикосновения и снятия зажимов.

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Публикация от Lily (@lilija_matule) 28 Мар 2018 в 10:38 PDT





— Почему именно телесная терапия и какие у нее плюсы в сравнении с другими терапевтическими методами?

Хороший вопрос. Лично я выбираю для себя именно этот вид терапии, потому что это и приятно, и дает эффект гораздо быстрей, чем обычная психотерапия. Такое чувство, что прикасаются к тому, к чему никто другими методами не может прикоснуться. Если позволите такое сравнение — руки прикасаются к душе. Никакие слова порой не могут выразить того, что мы чувствуем. А тело может.

— Есть ли какие либо противопоказания к проведению телесной терапии?

Да, это обострения хронических заболеваний, повышенная температура, состояния острого невроза. А также психические заболевания, где изначально нарушена связь тела и сознания — это шизофрения, биполярное аффективное расстройство и т.д. Телесная терапия будет почти бесполезна для людей, которые пришли "для интереса". Почти, потому что в любом случае эффект расслабления будет у всех, даже у скептиков.

— С какими проблемами обычно обращаются к вам для их решения?

Самые частые запросы связаны с проблемами в отношениях. Женщины часто приходят усталые, напряженные, очень заботливые по отношению к мужу и детям, но совершенно забывшие о том, как это заботиться о себе любимой.

— Успешная телесная терапия влияет на внешний вид женщины?

Они расцветают, это сразу видно по взгляду!

"Запретные" эмоции



— Первый клиент, первые деньги. На что потратили первый заработок?

Платила за обучение, все свободные деньги уходили на эту сферу.

— Знаю, что вы проводите тренинги по осознанию своей сексуальности и разбору эмоций. Как они обычно проходят?

Все зависит от формата. Если это ретрит-уикенд, то мы включаем с организаторами в мероприятие и баню, и лекции, и телесно-ориентированные практики. Получается такой интенсив и отдых одновременно. После такого уикенда женщины уезжают домой наполненными знаниями и с отдохнувшим телом. Также есть тренинги по 3 часа, первая часть всегда теоретическая, с упражнениями, а вторая динамическая, с динамической медитацией.

— С какими эмоциональными блоками или проблемами приходится сталкиваться чаще всего?

У людей нашего, латвийского менталитета, очень часто встречается неумение выразить эмоцию, особенно, если она несет "запретный" характер. Это, например, агрессия. Мы путаем ее с агрессивностью, а это две большие разницы.

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Публикация от Lily (@lilija_matule) 22 Апр 2018 в 10:09 PDT





Агрессивное поведение — это социально неприемлемое проявление агрессии, когда человек не имеет опыта, как вовремя выражать свое природное социально-приемлемым экологичным способом. Вовремя не проявленное, не осознанное, запретное именно так и проявляется. Здоровая агрессия есть у всех людей, которые научились реализовывать себя в социуме, но это требует и навыка сказать вовремя "нет", и знания своих настоящих потребностей, умения взаимодействовать с окружающими в своих границах и многое другое. То есть, это набор навыков, которым можно научиться. Именно это составляет коучинговую часть моей работы.

— Вам наверняка приходится пропускать многое через себя — проблемы клиентов, их беспокойства и прочее. Как вы восстанавливаетесь физически и эмоционально?

Психотерапия и супервизия очень помогают восстановиться. А еще я очень люблю наше море, оно как лекарство лечит и восстанавливает. Я даже ночью могу поехать, если чувствую, что мне это необходимо.

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Публикация от Lily (@lilija_matule) 24 Май 2017 в 2:05 PDT





Помимо этого, у меня есть свой любимый набор упражнений и, конечно, хорошее знание себя.

Должна сказать, что в моей работе очень важно отключаться от работы вообще и от информации, которая поступила совсем недавно, чтобы это не мешало работе с клиентами.

— Часто ли нужно повышать квалификацию?

Это нескончаемый процесс, но мне он приносит только удовольствие, поэтому не в тягость.

— Пандемия повлияла на вашу работу?

Да, два месяца я работала исключительно онлайн как коуч. Поначалу стало страшно, как я буду работать, не имея такого опыта. Но затем я подключила все свои навыки, которые наработала и на тренингах, и в обучении, получился телесно-ориентированный лайфкоучинг онлайн. И он дал прекрасные результаты!

— Каким точно не должен быть терапевт?

Нечувствительным и закрытым.

— Вспомните самый курьезный случай за все время ведения практики и как вы его решили.

Однажды, в период, когда я знакомилась на сайтах знакомств (у меня просто не хватало времени ни на какие другие места, для того, чтобы встретить своего человека), я встретила там своего клиента. Он мне поставил супер-лайк и это было приятно. Мы эту курьезную встречу потом использовали в нашей работе, ведь для знакомства в интернете также необходимы навыки и есть своя специфика.

— Какие у вас планы на будущее?

Поступаю в магистратуру на медицинскую психологию. Так же я, как обычно, буду вести консультативную практику и тренинговую, насколько позволит режим самоизоляции в условиях пандемии. Есть мысли про онлайн-проект, но пока рано об этом говорить.

Доверяйте своему телу!



— Поделитесь, что находится в вашей косметичке и что для вас must-have.

Моя косметичка небольшая, но для меня это все must have. ББ-крем, коричневая подводка для глаз, тени одной палитры, румяна, тушь и помады 3 штуки. Пока мне хватает (улыбается).

— Как вы относитесь к конкуренции в своей сфере деятельности и приходилось ли сталкиваться с завистью коллег к вашим успехам?

Нормально отношусь. Это часть жизни, которая помогает развиваться. Я и к зависти отношусь с пониманием. Это хорошая эмоция, если ее правильно использовать. Приходите, расскажу как.

— Как вы считаете — красота требует жертв?

Я считаю, что, как только она затребовала жертву, то это именно вы, ваша личность. Совсем другое дело, это принимать осознанные решения, где всегда есть выбор.

— Что вы знаете "сейчас", чего не знали "тогда"? Если была бы возможность встретить саму себя 10 лет назад, что бы вы себе сказали?

В это время моей дочке был год, а сыну 5. Непросто было с ними справляться. Но я все равно сказала бы себе — иди учиться, ведь тебе скучно, а это значит, пора начать что-то новое. Тогда я об этом не знала.

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Публикация от Lily (@lilija_matule) 20 Ноя 2019 в 7:38 PST





— Составьте свой Топ-3 полезных дела для красоты души и тела.

Не буду оригинальна — высыпаться, уделять внимание телу (умеренно) и, самое главное, получать удовольствие от большинства дел, что ты делаешь.

— А каким будет ваш топ-3 салонных процедур?

Я не хожу в салоны. Люблю баню, где сама делаю натуральные маски для лица и тела, хожу на телесную терапию.

— Что можете пожелать женщинам, которые, разумеется, хотят быть счастливыми?

Доверяйте своему телу, оно очень честно рассказывает о том, что на самом деле происходит с вами.

Послесловие



Я благодарю Лилию за интересную беседу и объяснения. Желаю успехов и свершения планов на будущее. Надеемся, что вышеупомянутый способ восстановления вдохновит вас на приятные перемены в себе и в жизни. Берегите себя!