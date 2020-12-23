Маленькие хитрости, которые помогут вам создать идеальный маникюр в домашних условиях

До 11 января услуги мастеров маникюра в Латвии запрещены. Если вы не успели сделать красивые ногти к новогодним праздникам у профессионала, попробуйте внести свою лепту в домашних условиях. Для этого могут пригодиться полезные советы портала FurnishHome.

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Лайфхаки по удалению лака



Когда уже относили стильный маникюр, приходится снимать покрытие и иногда этот процесс занимает даже больше времени, чем нанесение нового.

Стираем лак без следов

Сталкивались с проблемой, когда после снятия лака уголки и кутикула все еще не отмылись? Попробуйте перед снятием лака нанести на кожу жирный крем.

Снимаем лак быстро

Для тех, кто любит проводить косметические процедуры быстро, есть специальные баночки со спонжем, который уже пропитан средством для снятия лака. Но сделать такое приспособление можно и своими руками. Используем любую стеклянную баночку, кладем в нее губку подходящего размера и пропитываем ее составом для удаления лака.

Стираем остатки

Если крема под рукой не оказалось и следы от старого лака все еще нужно удалить, используйте скотч, который отлично соберет остатки.

Боремся с блестками

Ноготки с мерцающими блестками выглядят стильно, но девушки знают, как сложно снимать такой маникюр. Это не значит, что от блесток нужно отказываться. Просто нужно использовать другой метод для снятия.

Смоченные средством для снятия лака ватные диски приложите к ногтям. Заверните каждый палец в фольгу. Выдержите состав 10 минут. Теперь можете свободно снимать покрытие.

Флаконы и все, что в них

Баночки с лаками разных цветов наверняка занимают немало места на полочках с косметикой.

Размечаем флаконы

Не хочется доставать все лаки из коробки, чтобы подобрать нужный оттенок? Используйте кисточку или зубочистку, чтобы пометить колпачки каждого. Теперь различать флаконы будет проще.

Улучшаем лаки

Если хотите проапгрейдить свой лак, можете использовать блестки или минеральные тени, которые позволят играть с оттенком, добавлять декор.

Открываем засохший лак

Не можете открыть лак, а пальцы скользят по крышечке? Наденьте на нее обыкновенную канцелярскую резинку. За счет появившегося сцепления открыть баночку будет проще.

Важно: чтобы крышечка не прилипала к флакону, старайтесь вытирать горлышко баночки после каждого использования.

Фишки для нанесения

Здесь мы поговорим о небольших хитростях, которые помогут вам создать идеальный маникюр в домашних условиях. Такие приемчики не требуют особых вложений, весь материал найдется у каждой.

Не хочется убирать длину со всех ноготков, если надломился только один? Реанимируйте его, использовав чайный пакетик и бесцветный лак. Вырезаем заплатку, наносим на ноготь бесцветный лак, прикладываем вырезанный материал, снова проходимся лаком.

Красим в несколько слоев

Совет простой, но некоторым может пригодиться. Не наносите лак густым слоем: лучше пройтись по пластине тонким слоем и несколько раз: как только первый высохнет, наносим следующий.

Создаем матовое покрытие

Нет матового лака под рукой? Соедините светлую рассыпчатую пудру с прозрачным лаком — у вас получится матовый топ своего производства. Еще один способ добиться такого эффекта — подержать ногти над паром.

Чтобы лак был ярче

Недостаточно яркости? Попробуйте нанести белый лак в качестве основы. На его фоне ваша палитра засияет новыми цветами.

Защищаем кожу

Если не хотите, чтобы во время нанесения лак затрагивал и пачкал кожу вокруг, нанесите на нее клей ПВА и дайте ему высохнуть. Когда закончите с маникюром, пленочку клея легко можно снять, а кожа останется чистой. Также можно использовать готовое средство: образуется пленка для маникюра вокруг ногтя, которая защитит кожу.

Неровности френча

Когда не получилось провести ровную полоску при создании френча, нанесите в зоне неровностей блестки. За счет бликов они скроют неровности, отвлекут внимание от проблемы.

Быстрая сушка

Не успели высушить лак? Не проблема: опустите пальцы в холодную воду — лак не смоется, но сможет схватиться быстрее. Кстати, для более быстрого эффекта можно добавить в воду лед.

Правильно встряхиваем

Да, перед нанесением состав нужно взболтать. Но если переусердствовать, при нанесении могут появиться пузыри. Поэтому лучший способ — покатать флакон между ладошками.

Подручные средства для нанесения

Вы можете использовать различные предметы под рукой, чтобы делать необычные рисунки на ногтевой поверхности. Это могут быть спонжи, шпильки, зубочистки. С их помощью можно создать модный маникюр 2021.

Уход за ногтями

Чтобы ногти были всегда красивыми, они должны быть ухоженными и здоровыми. Как этого добиться?

Отбеливаем ногти

После яркого цвета на ногтях осталась желтизна или ногтевую пластину окрасил другой оттенок? Это легко исправить. Проведите чистку с помощью отбеливающей зубной пасты и вуаля — пластина снова посветлела.

Полезные ванночки

Раз в 1-2 недели делайте ванночки для рук и ногтей, добавляя в воду несколько капель йода, соли, других полезных элементов. Ногти укрепляются, а кожа на руках становится шелковистой.