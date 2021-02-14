Маргарита Акментиня: "Я знаю, как помочь женщинам в любом возрасте полюбить спорт"

Сегодня героиня рубрики "Красота наизнанку" — Маргарита Акментиня. По образованию она юрист, в университете углубленно изучала морское право. Однако после учебы работала в сфере информационных технологий, пока в какой-то момент не осознала, что ее призвание совершенно в другом и стала специалистом по оздоровительному спорту, а вскоре планирует освоить еще и фитнес-нутрициологию. На данный момент Маргарита является основателем и ведущим тренером известного в Латвии проекта Fintess Intensive Project, который успешно прошли более 700 участниц.

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— Маргарита, почему вы решили заниматься спортом и просвещением других людей в этой сфере?

Я начала заниматься фитнесом чуть больше 10 лет назад. Но учиться я пошла позже — для себя, уже имея образование и хорошую работу, которая мне нравилась. Стала интересоваться темой здорового питания и фитнеса, и мне встречалось много противоречивой информации, поэтому начала учиться с мыслью просто получить знания, которые буду применять в своей жизни.

Для учебы выбрала Рижский университет имени П. Страдиня. Работать тренером я не планировала. Но вскоре окружающие меня люди стали все чаще обращаться за советами, и я стала замечать, что, применяя мои знания, они улучшают свою жизнь. Среди знакомых авторитет повышался, и круг людей, которые ко мне обращались, стал расширяться. Я стала получать от этого удовольствие и решила организовать первый проект для своих знакомых.

— А кем вы мечтали стать в детстве?

Я мечтала стать учительницей. Частично свою мечту реализовала. Частично, потому что в детстве ни одна моя мечта не была связана со спортом (улыбается).

— Часто ли нужно повышать квалификацию?

Диплом университета действует 5 лет, после — переаттестация.

Первые результаты — уже через месяц



— Вашему проекту Fintess Intensive Projec уже пять лет. В чем заключается его преимущество?

Преимущество в том, что я показываю клиентам, как изменить культуру питания и в целом пересмотреть свой рацион. Для того, чтобы питаться так не какое-то определенное количество времени, а чтобы полноценное, сбалансированное питание стало столь же естественным, как спать ночью (улыбается). Мой проект направлен не только на похудение, но и на оздоровление.

Свои программы тренировок я строю таким образом, что даже самый далекий от спорта человек сможет начать тренироваться и уже в первый месяц увидеть результат — как выросла его выносливость, силовые показатели, как улучшается фигура. Это все очень улучшает качество жизни.



И, что самое главное, я знаю, как помочь девушкам и женщинам в любом возрасте полюбить тренировки. Ведь я сама не любила абсолютно никаких активностей, у меня всю жизнь в школе было освобождение по спорту и я была самым неактивным ребенком, подростком.

Я начала прививать себе любовь к фитнесу уже после 20 лет, и этот путь занял не один год. Благодаря своему личному опыту и работе с сотнями девушек, я нашла идеальную формулу, как это сделать всего лишь за пару месяцев. Для всех моих выпускниц спорт становится неотъемлемой частью жизни.

— Как пандемия повлияла на вашу работу?

Все перешло в онлайн. Скучаю по тренировкам в зале, очень не хватает атмосферы. Пока тренирую своих клиентов в ZOOM.

— Как проходят занятия онлайн и офлайн?

Оффлайн проекта по попятным причинам не было уже год. Длительность "живого" проекта составляла два месяца. В оффлайн тренировки проходили в группе с разными тренерами, 4 раза в неделю.



Онлайн проект длится один месяц, поэтому я называю его марафоном. Онлайн-марафон состоит из 4 тренировок, которые участницы выполняют по видео в любое удобное для них время и присылают мне свой отчет. Я регулярно даю обратную связь индивидуально каждой участнице, поэтому марафон дороже, чем похожие продукты на рынке. Я работаю с лимитированным количеством людей, чтобы на каждого из них было выделено время.

— Есть ли какие-либо противопоказания к занятиям?

Нет, если нет противопоказания к активностям (улыбается). Ко мне, как правило, обращаются люди с противопоказаниями и получают адаптированные под них программы. В этом и заключается мой индивидуальный подход. Например, с оперированными коленями, проблемами с позвоночником, с инсулинорезистентностью, с заболеваниями кишечно-желудочного тракта. Я к каждому нахожу подход.

— С какими проблемами обычно обращаются к вам для их решения?

Чаще это лишний вес, низкая активность, плохое самочувствие, непринятие себя и нелюбовь к своему телу. Очень много обращается тех, кто всю жизнь худеет на диетах, уже не верит в успех, прошли множество марафонов, тренеров, методик, но все тщетно. Приходят и для того, чтобы полюбить спорт, сделать тренировки неотъемлемой частью своей жизни. Кстати, ко мне уже очень давно большинство приходит благодаря сарафанному радио

— Если я впервые пришла в спортивный зал, мне необходимо начинать занятия под руководством личного тренера?

Я считаю, что да. Это нужно для того, чтобы тренер мог обучить правильной технике выполнения упражнений, что поможет избежать травм и не нанести себе непоправимый вред. Также тренер поможет разобраться, что именно вам нужно для поставленной вами цели.

— Почему спорт и питание нераздельный тандем?

Это два важных фактора, влияющих на наше здоровье. Невозможно быть здоровым, питаясь вредно и несбалансированно. Как и невозможно быть здоровым, ведя сидячий, неактивный образ жизни.

— Как происходит подбор правильного питания для участников проекта?

Сперва я отправляю анкету, которая состоит из 20 вопросов, чтобы знать индивидуальные моменты каждой участницы — как она питается и так далее. В ходе работы необходимо следовать моим рекомендации и с помощью ежедневных отчетов (по желанию) мы корректируем меню.

— Что такое "правильное питание"?

Это сбалансированное по макронутриентам питание (достаточное количество белков, жиров и углеводов). Чтобы в меню преобладали ненасыщенные жиры и сложные углеводы. Полноценное — чтобы были все группы продуктов, если не имеется противопоказаний по здоровью. Достаточное количество клетчатки, которая необходима для здоровья кишечно-желудочного тракта. Отсутствие пищевого мусора — переработанных мясных продуктов, чипсов, промышленных сладостей и выпечки.



Также важно время приема пищи — нужно понимать хронологический режим организма и свою активность, и логично распределять пищу в течение дня.

Ну и получение наслаждения от вкуса и от внешнего вида пищи тоже будет правильным (улыбается).

— Каким точно не должен быть фитнесс-инструктор?

Тренер должен 100% уделять внимание своему клиенту в момент тренировки — чего, к сожалению, часто не происходит и можно заметить как тренер сидит в телефоне, пока клиент выполняет упражнение неправильно. Мой идеальный тренер не должен быть грубым. Я люблю, когда тренер отмечает сильные стороны клиента, подбадривает, а не мотивирует через негатив — из серии, "соберись, тряпка". Но кому-то нравится (улыбается).

Ккрасота требует любви и внимания к себе



— Маргарита, какие у вас планы на будущее?

Быть счастливой, а это значит, делать все в удовольствие и не делать того, что мне не нравится — главная и единственная цель. Сейчас мне доставляет удовольствие работать с женщинами, хочу продолжать помогать им становиться красивее и здоровее.

— Первый клиент, первые деньги. На что потратили первый заработок?

Моя первая групповая тренировка для десяти человек состоялась в рамках проекта Fitness Intensive. Первый деньги, которые я заработала, потратила на фотосессию и выпускной для девушек (улыбается).

— Как вы относитесь к конкуренции в своей сфере деятельности и приходилось ли сталкиваться с завистью коллег к вашим успехам?

Спокойно отношусь. Считаю, что у каждого тренера будет свой клиент — ведь часто клиенты идут именно к человеку. С завистью сталкивалась, стараюсь не обращать внимание. Где наше внимание — там наша энергия.

— Как вы считаете — красота требует жертв?

Я бы сказала, что красота требует любви и внимания к себе, своему телу, своему организму. Когда ты осознанно выбираешь быть спортивным, здоровым и красивым, отказ от чего-либо не воспринимается как жертва.

Нужно фокусироваться на том, к чему идешь, а не на том, чего себя лишаешь. Здесь опять хочется добавить, что наша энергия там, где наше внимание.



— Что вы знаете "сейчас", чего не знали "тогда"? Если была бы возможность встретить саму себя 10 лет назад, чтобы вы себе сказали?

Знаю, как сильно на нашу реальность влияют наши мысли. Как в хорошем, так и обратном ключе. Я бы обняла себя и сказала, что все будет хорошо. Попросила бы себя перестать бояться, что с чем-то не справлюсь.

Много спите и гуляйте!



— Топ-3 полезных дела для красоты души и тела?

Качественный сон, активность (любая) — тренировка, длительная прогулка на свежем воздухе, медитация и практика благодарности.

— Поделитесь, что находится в вашей косметичке и что для вас must have?

В моей косметичке всегда будет маска для губ Kiehls вместо блеска для губ. Всегда корректор Clarins, легкий тональный флюид Sensai. И тканевые маски, очень их люблю.

— Топ-3 салонных процедур?

Уходовые процедуры у косметолога, массаж LPG и висцеральный массаж (не совсем салонная процедура, но мой must have).

От автора: висцеральная манипуляция — это мягкая ручная техника, которая посредством различных методов сдвижения внутренних органов брюшной полости (таких как кишечник, печень и почки) через переднюю стенку живота оказывает положительное воздействие на весь организм. Венозный и лимфатический застои, спазм, опущение внутренних органов относительно друг друга являются наиболее частой причиной возникновения различных патологий. Восстановление положения внутренних органов нормализует в них микроциркуляцию; как следствие, налаживаются обменные процессы и происходит исцеление от функциональных расстройств.

— Можете посоветовать, за кем следует наблюдать в Instagram?

За мной (улыбается).



Мои любимые полезные профили:



нутрициолог @maija_fromane,

преподователь по йоге @mohana.yoga,

визажист — @jgiselevska,

психолог — @liva.spurava.



— Что можете пожелать женщинам, которые хотят, но смущаются идти в спортзал?

Понимать, что все когда-то делали этот первый шаг и тоже чувствовали себя некомфортно. Лучший совет, который я могу дать — договоритесь с тренером. Когда вы знаете, что делаете, когда с вами профессионал, все смущения уйдут и фокус сместится на работе над своим телом. Ведь смущаются и чаще всего потому, что не знают, что в зале делать. В этом деле главное начать!

После тренировки, которая будет соответствовать вашей подготовке, гормоны сделают свое дело. Будет такое приятное ощущение, что вы захотите повторить ее снова и снова.

Послесловие



Благодарю Маргариту за интервью и желаю успехов! Следующий проект стартует уже 21 февраля.

Foto: Privātais arhīvs

А вы участвовали в спортивных проектах? Как занимаетесь спортом дома?