Мисс Вселенная пожаловалась на проблемы от "идеальной" внешности
Foto: Instagram/mariathattil

Мисс Вселенная Австралии, психолог и модный блогер Мария Тэттиль (Maria Thattil) пожаловалась на проблемы в жизни, связанные с ее "идеальным" внешним видом. Соответствующая история появилась на портале News.com.au.

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27-летняя девушка рассказала о своем "выворачивающем наизнанку" опыте: из-за привлекательной внешности ей приходилось сталкиваться с трудностями как во время учебы, так и в профессиональной сфере.

"Я помню, как начинала свою карьеру рекрутера, заканчивая магистратуру по HR. В то время мне очень часто указывали на мою внешность. Например, что нужно быть особенной милой в общении с другими людьми — ведь я симпатичная, а из-за этого многие могут решить, что я заносчивая", — поделилась она.

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Публикация от MARIA THATTIL (@mariathattil) 9 Ноя 2020 в 12:45 PST

Также австралийка упомянула, что однажды начальник прокомментировал ее макияж и наряды, решив, что она чересчур заботится о внешнем виде. Кроме этого, Тэттиль говорили, что она, вероятно, получила свою работу только потому, что мужчина, который проводил собеседование, нашел ее привлекательной. В действительности свою должность она получила после телефонного интервью с двумя женщинами.

"Мы делаем выводы о людях, основываясь на стереотипах, ярлыках, ограниченных знаниях и отсутствии репрезентации", — сказала блогерша. Также она добавила, что стандарты красоты в современном мире меняются очень быстро, и что люди не всегда восхищались ее темным оттенком кожи и пухлыми губами. "В настоящее время мои внешние данные являются трендом в индустрии красоты, поэтому средства массовой информации и общество считают их привлекательными", — подчеркнула героиня материала.

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Публикация от MARIA THATTIL (@mariathattil) 3 Ноя 2020 в 2:19 PST

Тэттиль признает, что у нее есть некоторые привилегии, поскольку она соответствует "определенным идеалам". "Имея такую внешность, я должна говорить о по-настоящему значимых вещах. Я ведь не всегда была такой. Меня раньше дискриминировали за этническую принадлежность, моя наружность когда-то не соответствовала представлениям о красоте, успешности, ценности или значимости", — пояснила она.

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Публикация от MARIA THATTIL (@mariathattil) 31 Окт 2020 в 3:46 PDT

В своем Instagram-аккаунте девушка регулярно проводит прямые эфиры с подписчиками, в которых отвечает на вопросы своих зрителей и помогает им принимать себя такими, какие они есть.

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