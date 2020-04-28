Мода на злобу дня — теперь можно сделать и гречневые брови

Так получилось, что пандемия помогла гречке обрести новый виток популярности — сначала ее скупали в массовом порядке почти во всех странах, затем активно делились различными рецептами приготовления, а теперь она заняла свое место и сфере красоты. Блогеры в Instagram представили необычный тренд этого сезона — гречневые брови.

Какие только эксперименты не проводили девушки над бровями, но украшать их гречкой точно не пробовали! Судя по всему, на это их вдохновил большой спрос на этот продукт, который был зафиксирован весной текущего года.

Пока тренд на гречневые брови популярен только в русскоязычной среде. Сети уже появились даже видеоуроки того, как можно создать модные гречневые брови. По признанию женщин, в результате каждая такая бровь напоминает брошь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БРОВИ КРАСНОДАР (@krisblack.ru) 21 Мар 2020 в 1:51 PDT

Мнения интернет-пользователей разделились, но большинство отмечают, что, несмотря на всю странность, брови из гречки выглядят довольно стильно и соответствуют духу времени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ШУГАРИНГ (БРОВИСТ) СТАВРОПОЛЬ💎 (@sugar_kriss) 26 Мар 2020 в 7:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БРОВИ КРАСНОДАР (@krisblack.ru) 20 Мар 2020 в 8:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝒀𝒖𝒍𝒊𝒂 𝑩𝒐𝒓𝒊𝒔𝒐𝒗𝒔𝒌𝒂𝒚𝒂 (@julii_pm) 27 Апр 2020 в 12:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БРОВИ | КОЛОМНА💗 (@printomanka) 27 Апр 2020 в 9:36 PDT

DELFI попросил прокомментировать новое веяние автора рубрик Woman "Красота без жертв" и "Красота наизнанку" Татьяну Даукште: "Ключевой вопрос в этой истории для меня, как для специалиста по оформлению бровей, что используется в качестве клея. Стоит ли вредить бровям в погоне за реализацией такой "шутки"? Трендом это сложно назвать. Скорее, это прикол на злобу дня. Как разовое мероприятие для разнообразия — можно попробовать, но как что-то более серьезное — нет. Но, безусловно, это креативно".