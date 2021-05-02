На острие красоты. Почему женщины увлеклись дермапланингом и о чем важно знать, если вы тоже хотите это попробовать

Многие beauty-блогеры популяризируют дермапланинг (dermaplaning) или бритье лица. Постепенно это становится панацеей в решении некоторых проблем с кожей лица. О том, насколько безопасна или коварна данная процедура, в своей авторской рубрике "Красота без жертв" рассказывает специалист в сфере красоты Татьяна Даукште.

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Когда-то японские женщины придумали фишку: перед макияжем брить лицо, чтобы кожа выглядела более гладкой и молодой без пушковых волос. Правда, говорят, что в Японии это происходит лишь в качестве традиции перед свадьбой. В Азии подобная процедура называется kao sori и подразумевает депиляцию лица с помощью инструмента, больше похожего на хирургический скальпель. Но одно дело, когда такое осуществляется лишь единожды и другое, когда становится неотъемлемой частью повседневной жизни.

Датская модель и один из ангелов Victoria’s Secret Жозефин Скривер с 6 миллионами подписчиков в Instagram призналась, что несколько раз в неделю она бреет кожу лица. Модель утверждала, что это действие отлично эксфолиирует кожу и делает ее более гладкой. Подхватив тренд, тончайшие лезвия с рукоятками всех оттенков выпустили beauty‑гиганты Sephora и Shiseido, а также появилось несколько брендов, которые специализируются на выпуске лезвий для дермапланинга.

Тийна Орасмяэ-Медер, известный врач-косметолог, разработчик брендов Meder Beauty Science и Meder Beauty Spa считает, что в целом такая процедура не несет вреда, но ускоряет рост пушкового волоса на лице. Однако, несмотря на отсутствие каких-либо научных подтверждений об усилении роста волос из-за их бритья, некоторые девушки после процедуры действительно жалуются именно на это. По их наблюдениям, отрастающие волосы становятся более грубыми и плотными.

Другой, не менее известный специалист, врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог Амина Пирманова предупреждает, что такая процедура безопасна только для здоровой кожи, но даже ей она может навредить в случае несоблюдения интервалов и мер предосторожности. "Этот вред заключается в появлении гиперпигментации, повышенной чувствительности и даже обезвоженности кожи, врастании и изменении качества отрастающих волос. В случае несоблюдения правил асептики и антисептики возможно появление инфекции, потому что кожа, лишенная защитного барьера, очень восприимчива к различным микроорганизмам. А если процедурой злоупотреблять и выполнять ее слишком часто, не давая коже восстановиться, может возникнуть компенсаторный гиперкератоз — кожа станет более грубой вместо ожидаемой мягкости и нежности." — говорит доктор Пирманова.

Плюсы

Во время дермапланинга происходит отшелушивание кожи и удаление пушковых волос, а это в свою очередь делает кожу сияющей и гладкой на непродолжительное время, поскольку пушковые волосы отрастают довольно быстро.

Минусы

1. Защитная барьерная функция кожи. Механическое отшелушивание, которое происходит посредством данной процедуры, нарушает эпидермальный барьер кожи, что в свою очередь является защитой от микроорганизмов и окружающей среды.

Врач Амина Пирманова объясняет: "Отшелушивание должно быть аккуратным и бережным, нечастым и лучше с использованием кислотных, а не механических средств. Кислоты не просто удаляют чешуйки с поверхности кожи, но и одновременно "окисляют" среду, тем самым усиливая процессы восстановления и укрепления кожного барьера".

2. Волосы. После бритья лица волосы становятся плотнее. Также нередки случаи врастания волос и фолликулярного гиперкератоза или "гусиной кожи" как это называют в простонародье, что проявляется шероховатостью, грубостью, сухостью кожных покровов и появлением характерных мелких узелков/бугорков бежевого, розового или красного оттенков. Фолликулярный гиперкератоз — дерматит, в основе возникновения которого лежат усиленное утолщение рогового слоя и нарушение процесса отшелушивания ороговевшего слоя эпидермиса.

3. Потребность в особом уходе после процедуры. После процедуры следует содержать кожу в абсолютной чистоте (чистые наволочки, чистые полотенца, а лучше — одноразовые бумажные салфетки). В течение двух недель, а лучше месяца после процедуры необходимо избегать агрессивного ухода: никаких средств с ретинолом, скрабов, пилингов, спиртосодержащих лосьонов. В общем и целом после дермапланинга придется приложить много усилий для того, чтобы восстановить и привести кожу к нормальному состоянию.

Меры предосторожности и противопоказания

Важно отметить, что дермапланинг не решает проблемы с рубцами постакне или комедонами.

Процедура не рекомендована людям с чувствительной, сухой, обезвоженной кожей, а также страдающим псориазом, розацеа, атопическим дерматитом. Причина в том, что дермапланинг делает кожу еще более уязвимой к воздействию окружающей среды, повышает ее чувствительность и увеличивает потерю влаги.

В том числе процедуру не следует делать при воспалительных формах акне и любых других высыпаниях, поскольку это может привести не только к травматизации, но и к распространению инфекции, появлению пигментации или даже рубцов.

Любые нарушения пигментации также являются противопоказанием к дермапланингу — после него повышается чувствительность кожи к ультрафиолету и существует риск усилить пигментацию.

Еще процедура не подходит тем, у кого есть аллергия на никель, ведь инструмент, с помощью которого проводят процедуру, выполнен именно из этого материала.

Также доктор Амина Пирманова отмечает: "Дермапланинг не рекомендован женщинам, которые хотят с его помощью избавиться от жестких волос в зоне верхней губы и подбородка. Такая процедура не решит проблему, а может даже усугубить ее. Здесь потребуется консультация эндокринолога или гинеколога с целью выяснения причины: ею может стать синдром поликистозных яичников, сахарный диабет или преддиабетические состояния, нарушения работы надпочечников и многое другое".

Дермапланинг можно заменить? Да!

Альтернативой дермапланингу может считаться тридинг — удаление пушковых волос с кожи лица или тела при помощи нити. В 2019 году ученые из Тайваня опубликовали исследование, в котором сравнивался эффект от тридинга, бритья лица безопасной бритвой и механического пилинга-скатки. Оказалось, что самый лучший результат дает именно тридинг. У тридинга есть преимущества перед дермапланингом: эффект будет сохраняться дольше, поскольку пушковые волосы не сбриваются, а депилируются; процедура более безопасна с точки зрения инфицирования и при проведении не требует полной стерильности.

Выводы

Дерматологи не относятся к процедуре дермапланинга с энтузиазмом и подчеркивают, что это процесс, который следует начинать, отдавая себе отчет в том, что он вряд ли станет одноразовой процедурой. Процедура является либо бессмысленной, либо вредной. Проводить такую спорную процедуру только ради того, чтобы макияж ложился на кожу ровнее? Неделя гладкой кожи не стоят всех ранее упомянутых последствий. Разумеется, делать процедуру или воздержаться от нее — решать только вам самим.

Будьте разумны, здоровы и красивы!