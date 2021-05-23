Наталья Олесик: "Красиво накраситься — это спринт, а красота в течение всей жизни — это марафон"

Наталья Олесик — героиня рубрики Татьяны Даукште "Красота наизнанку" — уже более 25 лет в радиовещании. Работала на Серебряном дожде в Москве и продолжает вести прямые эфиры на радио SWH+ в Риге и в Instagram. Она занимается организацией мероприятий в компании VesnaLV. Также у нее есть опыт работы на телевидении и в PR.

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"Для меня Наталья Олесик — очень интересная личность и красивая женщина с запоминающимся голосом. Радиоведущая и медийное лицо. Лично у меня она ассоциируется с улыбкой, многогранностью и честностью. В Instagram она один из тех заветных кружочков в Stories, которые я жду. Поскольку Наталья профессионал своего дела, знает о чем говорит и имеет неимоверный кругозор, я решила побеседовать с ней на разные темы — от красоты до кибербуллинга, мотивации и выгорания. Всегда любопытно узнать больше и воодушевиться.

"Красота — это не спринт"

— Что для тебя означает быть красивой и что тебя лично делает красивой?

Знаешь, лет 10 назад я бы по-другому тебе ответила, что для меня красота — это гладкость кожи, стройность и так далее. А сейчас я понимаю, что быть красивой — это нравиться самой себе. Ты просыпаешься и подходишь к зеркалу, а это самый лучший тестер, смотришь на него — нравится или не нравится. Если не нравится, то что не нравится? Если ты просто не выспался, то понятно, что нужно делать.

Приведу пример из жизни. Если ты просыпаешься, подходишь к зеркалу и каждый раз видишь огромные мешки под глазами, и эти мешки застилают все в твоей жизни… Я годами ходила, смотрела на это все, решилась на пластическую операцию и снова стала себе нравиться.

Также я понимала, что мне не нравится мой вес. Подходила к зеркалу, смотрела и говорила: "Ага, теперь у нас задача — коррекция веса, прекрасно!" И в какой-то момент я дошла до четкого понимания и это вообще не про бодипозитив… Я против того, чтобы люди распускали себя. Твое тело — это твое дело. Ты понимаешь, что партнер смотрит не только на тебя изнутри. Он смотрит на тебя и любуется.

Я подхожу к зеркалу, спрашивая, что я чувствую сейчас, где живут мои мысли, напрягаюсь ли я или нет. Если чувствую, что мое тело устало, то иду и помогаю ему.

Красота для меня — это комплексный подход: эмоции, объективное отношение к себе и хорошее самочувствие.

— Я с тобой абсолютно согласна. Как ты считаешь, красота требует жертв?

Да, требует. Если ты куришь или выпиваешь, то это неизбежно отразится на внешности. Также ты должен понимать, во сколько ты ложишься спать и что ты ешь. Если это пачка чипсов, то ты должен ею пожертвовать. Я этот вопрос понимаю шире и мне важно отношение к себе. Ты для себя дисциплинатор. Ты для себя и мать, и ребенок. И если не ты сам себе выстраиваешь дисциплину, жертвуешь чем либо…

Опять таки важно понимать, что красота — это не спринт. Красиво накраситься — это спринт. А красота в течение всей жизни — это марафон. И если ты не перестроишь свои привычки, то, к сожалению, рано или поздно столкнешься с тем, что все те грехи окажутся на твоем лице.

Однако важно сильно не загонять себя в угол. Почему у многих не получается начать новую жизнь с понедельника? Если ты с понедельника сразу начнешь внедрять все прекрасные привычки и избавляться от всех вредных, ты сломаешься и через две недели будешь ненавидеть свою дисциплину. Вопрос опять таки заключается в марафоне, а не в спринте. Сегодня мы разберемся с едой, завтра разберемся с образом жизни и так далее. Вопрос — чего мы от себя хотим?

— Топ-3 косметических продуктов, которые для тебя сейчас must have.

Первое: 7 Day Cosmetics жиросжигающий крем для тела латвийского производства, который не содержит парабены, минеральные масла, сульфаты, спирт и вредные консерванты. В нем есть ингредиент SVELTAM™, полученный из натурального кофе, с комплексом активных растительных экстрактов. Он активизирует обмен веществ в жировых клетках, расщепляет жиры, сокращает выработку новых жировых клеток, заметно сглаживает неровности кожи. Также в составе антиоксидант — экстракт вахты трехлистной (Hydrofiltrat Menyanthes G) укрепляет и подтягивает кожу. Комплекс растительных углеводов PEN-TAVITIN® восполняет потерю влаги.

Второе: корейская сыворотка для лица Cica Farm Recovery Ampoule, которая осветляет и регенерирует кожу.

Третье: Saapio Hydrolyzed Collagen — для суставов, волос, кожи и ногтей.

— Без каких ритуалов красоты ты не мыслишь свой нормальный день?

Очищение, питание и увлажнение. Нанесение разных кремов на разные части тела.

Про голос, репутацию, инфоцыган

— Один из твоих самых действенных инструментов в работе — это твой голос. Как ты считаешь, в чем сила голоса, в особенности женского?

Женщина поет детям колыбельные, рассказывает и читает сказки. Женский голос успокаивает младенца. Говорят, что материнский голос дети слушают еще в утробе и это очень важно. И умение правильно подобрать интонацию и, самое главное, правильно подобрать слова — это одно из самых главных и волшебных умений, если мы говорим про женский голос, то же самое касается и мужского.

Говорят, что женщины более гибкие, более адаптивные и до них быстрее должно доходить, что, если ты будешь все время кричать и пищать, то тебя обязательно оттолкнут. Женщина голосом может успокоить, может напрячь, может зачаровать.

Голос — это чудесный инструмент для выражения своих мыслей и эмоций. Голос трудно отделить от слов. Тебе важно задуматься над тем, что ты говоришь.

Голос — это инструмент для достижения своих целей, для реализации мечты и так далее. И поскольку мы коммуницируем, то, что мы говорим и как мы это говорим — очень важно. Ты можешь очень грозно сказать самые простые слова, а очень мягко сказать самые жесткие слова. Кто-то говорит, что слова ничего не значат, но слово это инструмент колдовства. Это, конечно, не касается каких-либо заклинаний (улыбается), но это касается качества нашего разговора, того, что мы несем. Получается, что какой-нибудь не очень хороший человек тебе сказал что-то нелицеприятное. Для него это заняло полторы секунды, и он сразу об этом забыл, а ты всю жизнь с этими словами ходишь. Получается, что это как заклятие, которое на тебя накладывают. Поэтому, если ты не будешь следить за тем, что ты говоришь, скорее всего, либо люди от тебя отвернутся, либо ты сам не достигнешь тех целей, которые ты себе наметил, потому что мы всегда взаимодействуем с людьми.

— Ты, будучи радиоведущей, была и являешься лидером мнений. Сейчас, конечно, лидерами мнений называют себя огромное количество людей — блоггеры, инстаграмщики, тиктокеры и так далее. Разница, как мне кажется, между тобой и большинством заключается в репутации, профессионализме и ответственности. Как ты думаешь, насколько понятие репутации в наше время значительно или границы уже размыты бесповоротно?

Люди не понимают одного… Репутация — это то, что о тебе говорят тогда, когда ты выходишь за двери, когда тебя нет.

Недавно российский пранкер попал в аварию. У него была репутация разгуляя, опровергателя устоев. И вот случается беда, и человек вдруг в свой 21 год начинает понимать, что что-то, наверное, в жизни он делает не так. Поменяется ли его репутация? Уже поменялась. Пранкер идиот. Если после следственного процесса он вернется к прежним привычкам, то он вдвойне идиот. Репутация — это такая история, для кого ты хочешь быть авторитетом? Ты знаешь, я бы даже не сказала, что я лидер мнений. Наверное, я, скорее, ролевая модель.

— А в чем разница?

Лидер мнений — человек, который кого-то учит и к чему-то призывает. Он использует свою площадку для того, чтобы высказать свое мнение в мэйнстрим и повести за собой.

Я никого ни к чему не призываю, я стараюсь это показать в своей жизни. Ролевая модель — это испытатель. Я рассказываю о том, что пробую на себе, что применяю в своей жизни. Делаю то, что декларирую.

Сейчас модно, если говорить про сетевую культуру — how to. Ты рассказываешь, как ты это делаешь или даешь какие-то полезные советы, то есть я хочу свою жизнь или отношение к чему-либо, например, превратить в ролевую модель.

Я даже смотрела по статистике в Google, что большинство запросов в поисковой строке на меня на тему "Наташа Олесик спорт" или "Наташа Олесик возраст". Это то, о чем я рассказываю. Например, я утром встала, пошла потренировалась, до завтрака выпила коллаген и так далее. Мне важно не привести кого-то куда-то, а показать, что так можно. То есть how to — как это делается.

— Хочу спросить тебя про инфоцыган. В данный момент они воцарились как никогда. И мне кажется, что в особенности в сфере красоты. Купи специальную маску от второго подбородка и будет тебе счастье. Купи онлайн курс и станешь такой же красивой, стройной, как я, учитывая, что человек, который продает этот инфопродукт, не профессионал. И все в таком духе. Есть те, кто верит во все сказанное безоговорочно и тратит на это деньги впустую. Как проверять блоггеров на правдивость? Подскажи как опытный журналист!

Нужно смотреть на происхождение человека: где он работал, кем, каковы заслуги, с кем он работал. Я допустим не стесняюсь говорить, где я училась и у кого, где работала и какой мой стаж работы. Потому что понимаю, что это реально профессионализм.

В данный момент Наталья Олесик запустила школу искусства прямого эфира в Instagram @speakeasy_kurolesik. Пересмотрев огромное количество разного контента до запуска своего онлайн-курса, который предлагается по данной специфике, она отмечает, что никто правильно не учит прямому эфиру и кто-то у кого-то ворует контент. Каждый, кто отработал в масс-медиа год или пару лет, уже считает себя профессионалом. Чтобы оценить, насколько необходим вам тот или иной курс, нужно понять для себя, действительно ли вам это интересно, а затем найти эксперта, которому вы доверяете.

— Ту или иную информацию необходимо проверять в уважаемых и основательных источниках. Когда я готовлю тот или иной материал для статей, опираюсь на проверенные порталы, к примеру, PubMed. По сути, каждому из нас имеет смысл проверять информацию. Проблема заключается в том, что основная масса людей ленится это делать.

В ходе своего курса я как раз рассказываю о том, что во время подготовки материала необходимо делать фактчекинг (проверку фактов). Это критически важно, в особенности для профессионала. Ты же, когда пишешь диплом, находишь научные статьи и обязательно в своем дипломе должен ссылаться на какие-то работы. Этому меня научили еще в университете. Ты должен найти источник и зафиксировать его. Если выходишь в эфир, ты должен понимать, на что опираешься — это научно-популярная литература, результаты исследований, а не чья-то авторская интерпретация.

— У тебя бывают очень разные гости в эфире. Кто из них тебя очень сильно впечатлил, запомнился и почему?

Если из совсем недавних гостей, то это Агнесе Зелтиня. Мы с ней очень давно знакомы. Она пишет книгу. Про публичность, честность, восприятие, любовь и многое другое. В этом так много честности и откровенности. Совершенно искренне… Не бояться быть собой, быть настоящей. У нас у обеих были мокрые глаза. У меня от накала, ее артистичности и честности были мурашки. Это не описать. Ты просто посмотри это интервью. Это был не разговор по сути, а исповедь. Агнесе часто читает для своих подписчиков какие-то куски из своей книги в live.

— Это большая редкость — встретить откровенность.

Знаешь, все боятся откровенничать, потому что, к сожалению, социальные сети — это темное зеркало и все, что ты когда-либо сказал, останется в интернете навечно. Особенно это касается скандального контента.

Я сейчас пишу курсовую по кибербуллингу. Мы сталкиваемся с такой темной стороной людей… После прочтения книги "Трололо. Нельзя просто так взять и выпустить книгу про троллинг" Уитни Филлипса (Phillips Whitney), где разбирается субкультура троллинга, и более глубокого изучения всего этого, я поняла, что это не просто манера издевательства. Буллинг — это травля. Травля была распространена среди подростков.

Если от такой травли можно сбежать, переехав в другое место, поменяв школу, то, что касается кибербуллинга — это темная сторона людей, когда они даже иногда не понимают, что делают… Тебя могут достать везде, потому что ты в соцсети. Если ты вышел из соцсети, то тебя обязательно найдут. Поэтому я, как профессионал и человек, который получает психологическое образование, очень четко понимаю ответственность того, что лично я говорю и какой след оставлю, а также, где простираются границы между интервьюером и гостем.

Иногда неловко сказанное слово или вырванное из контекста очень сильно может испортить жизнь человеку. И не забываем о том, что иногда пресса фабрикует "утки". Многие "тролли" находят инфоповод и забрасывают туда негатив, провоцируют.

Важно понимать, что существуют fake news, а многие интернет-порталы любят что-то горячее, что без фактчекинга (проверки фактов) очень быстро распространяется. Девиантность поведения, которое заходит за грани. Если происходит кибербуллинг, то это нужно минимизировать и не вступать в полемику.

— Ты ведешь подкаст Королевские палаты с психологом Анной Кашиной. В чем заключается цель подкастов?

Подкаст создан с информационной целью, в котором мы обсуждаем самые важные и востребованные в современном обществе проблемы — от чайлдфри до синдрома выгорания, постановка цели, мотивации и так далее. Факт остается фактом, что люди очень мало информированы. Вторая цель — заставить задуматься, чтобы эта информация тебя сдвинула или привела куда-то.

У нас такой информационно-развлекательный подкаст, то есть мы можем и посмеяться над темой, пошутить. Мы же такие же люди. Я, например, знаю, что такое прокрастинация. Да я чемпион мира по прокрастинации (смеется).

"Встань и иди! Не лежи, не застревай в этой ситуации, не топчись на месте"

— Ты постоянно в работе, при этом ты всегда в хорошем настроении и с улыбкой на лице. Хотя понятное дело, что устаешь, переживаешь, печалишься, как и все люди. Как ты восстанавливаешься?

Если физически устала, то надо отоспаться. Если очень сильно была занята, то очень осторожно и постепенно возвращаюсь в тренировки.

Один из способов выйти из клинча, особенно, если ты выгорел — улетать, уходить из обстоятельств. Что такое синдром выгорания, я поняла в марте месяце, когда пулей улетела к подружке, потому что чуть не натворила глупостей в своей жизни. За семь дней на Тенерифе я, конечно, не отдохнула, но переключилась и это меня рестартнуло.

Если дело не только в физической усталости, но и в эмоциональной, то у меня есть три лайфхака, как себе помочь.

Первое — в любом состоянии отправляйся на море. Иди гуляй и дыши свежим воздухом. Фотографируй в сотый раз закаты, не суть важно.

Второе, если есть вода — лезь в воду купаться.

Третье — это движение и спорт. Когда ты очень напряжен, так, что в клубочек свернулся, нервничаешь, в стрессе и лежишь и ничего не хочется... Тут самое главное — встал, развернул коврик и включил тренировку. Арина Пермикина, которая со мной 7 лет отзанималась в качестве личного тренера, теперь записала онлайн-курс, и я занимаюсь по нему. Какие оправдания? У тебя есть тренер в компьютере, кнопку включил и занимайся. И когда ты позанимался, у тебя растет самооценка. Движение дает радость, ведь организм это биохимическая машина. Какие-то эндорфины появляются. Ты можешь съесть шоколадку, но это будет краткосрочный эффект. Ты можешь подвигаться и у тебя два плюса — настроение улучшилось и подтянулась фигура. Лех Леха — встань и иди.

Израильский исследователь в области мышления, психолог, писатель, ведущая групп Леа Веденски отмечает, изучая древние еврейские мудрости, что, если у тебя кризис смыслов и ты не понимаешь, куда идти и что делать, если то, что тебя раньше тащило, теперь не тащит и там нет света, говори: "Лех Леха. Встань и иди. Не лежи, не застревай в этой ситуации, не топчись на месте". Это и фигуральное, и прямое выражение, потому что надо именно двигаться куда-то. Ты прошелся и встряхнулся.

Вспомнилась одна недавняя новость, когда один итальянец после ссоры с женой прошелся 450 км (смеется), чтобы успокоиться.

— Если бы у тебя была возможность встретить саму себя лет 15 назад, что бы ты самой себе сказала?

Ничего не бойся. Ничего не бойся и действуй. Действуй активнее, не застревай.

Мне мама всегда говорила: "Ничего не бойся, деточка! Перерастет, плюй на все и береги здоровье!"

Послесловие

Благодарю Наталью за то, что она согласилась на интервью и откровенный разговор. Желаю успехов в нынешних проектах и нескончаемого вдохновения!"