Названа получившая на помолвку самое красивое кольцо в мире женщина
Foto: Instagram/katemiddletonphotos

Помолвочное кольцо герцогини Кембриджской Кэтрин признали самым популярным в мире. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование компании Natural Diamond.

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В ходе эксперимента две тысячи участников выбирали знаменитость с самым красивым кольцом. По итогу ею оказалась Кейт Миддлтон, которая набрала 20 процентов от общего числа голосов.

Ее украшение из белого золота с сапфиром и 14 бриллиантами, изготовленное брендом Garrard & Co, ранее принадлежало покойной принцессе Диане.

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Публикация от Kate Middleton (@katemiddletonphotos)

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Публикация от Kate Middleton (@katemiddletonphotos)

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Публикация от Kate Middleton (@katemiddletonphotos)

Второе место заняло кольцо жены принца Гарри Меган Маркл: за него проголосовали 18 процентов опрошенных. Золотое украшение было разработано под руководством супруга герцогини Сассекской. При его создании использовали три бриллианта, один из которых был привезен из Ботсваны, а два других принадлежали его матери.

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Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Третью строчку списка заняло обручальное кольцо певицы Майли Сайрус, а четвертую — украшение супермодели Хейли Бибер.

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Замыкает пятерку лидеров аксессуар поп-исполнительницы Бейонсе.

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