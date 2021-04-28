Названы самые популярные во все времена способы женщин улучшить внешность

Жительницы Великобритании назвали самые популярные тренды в макияже всех времен. Результаты опроса, который провел британский ретейлер The Centre:mk, опубликовал The Sun.

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По результатам исследования, в котором приняли участие около двух тысяч женщин, на первом месте среди мировых мейкап-трендов стала красная помада, получившая свою популярность благодаря актрисе Мэрлин Монро.

На втором строчке оказался макияж в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному — прим. "Ленты.ру").

Третью позицию в списке занял автозагар, а четвертую — накладные ресницы.

На пятом месте оказались широкие черные стрелки как у певицы Эми Уайнхаус.

Помимо этого, в топ-30 трендов вошли матовая помада, контуринг и прозрачный блеск для губ.

Также респонденты признались, что не могут представить свою жизнь без туши для ресниц (45% опрошенных), тонального крема (29%) и бальзама для губ (28%).

Пресс-секретарь The Centre:mk Ким Прист объяснила, что в настоящее время на потребительские тенденции больше всего влияют поп-культура и социальные сети. "Макияж отражает как нашу индивидуальность, так и наше настроение. Все мы любим вдохновляться, экспериментировать и находить то, что подходит нам больше всего", — подчеркнула она.