Не надо стесняться! Буккальный массаж — нестандартный способ в борьбе за красоту

Популярность буккального массажа пронеслась по миру. Однако до сих пор эта техника не совсем понятна простым обывателям. В чем она заключается? Какие есть преимущества? Стоит ли смущаться? Подробнее об этом в своей авторской колонке для DELFI Woman рассказывает практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште.

"Буккальный (сублингвальный или интероральный) массаж родом из Франции. Эту методику изобрела Жоэль Сиокко — по профессии она косметолог и биохимик.

Об этом массаже восторженно рассказывала Меган Маркл, которая систематически ходит на данную процедуру с целью подтянуть овал лица, выделить скулы, расслабить носогубные складки.

Популярность буккального массажа пронеслась по миру. Однако до сих пор эта техника у некоторых вызывает скептицизм, у кого-то ухмылку. Все это происходит до тех пор, пока люди не узнают о данном массаже лучше.

Цели и преимущества



Буккальный массаж направлен на проработку лицевых мыщц извне и сочетает в себе воздействия на мышцы лица с внутренней стороны, то есть через ротовую полость. Звучит специфически, но метод действенный.

Его используют как в эстетической косметологии, так и в стоматологии. Например, люди страдающие бруксизмом (скрежетом зубов) обращаются к профессионалам за данной процедурой, чтобы расслабить жевательную группу мышц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ieva🍏Face Remodeling Academy🍏 (@faceremodeling) 1 Авг 2019 в 6:44 PDT

Что касается эстетического вопроса, преимущества данного массажа заключаются в следующем:

1) массаж расслабляет жевательную группу мышц лица;

2) улучшает кровообращение, укрепляет сосуды, улучшает цвет лица;

3) подтягивает уголки губ и разглаживает носогубные складки;

4) улучшает лимфатический отток и уменьшает отечность лица, поскольку полная и правильная процедура буккального массажа не ограничивается зоной лица и декольте, а затрагивает шейно-воротниковую зону, что необходимо в совокупности для правильного эффекта;

5) массаж нормализует тонус мышц лица (подтягивает скулы, щеки и т.д.) и это схоже с пассивным фитнесом для лица;

6) практике известны случаи, когда массаж оказывал лечебное действие при наличии у клиентов патологий лицевого нерва и мимических мышц;

7) массаж известен легким остеопатическим эффектом, при котором снимается внутрикостное напряжение.

Конечно, по преимуществам буккальный массаж очень схож с миофасциальным или моделирующим массажем лица, однако у него есть исключительное достоинство — через него можно воздействовать на глубинные мышцы лица, что действительно необходимо для положительного результата — лифтинг — эффекта, снятия гипотонуса и гепертонуса мышц, приведя их в нормальное состояние и так далее.

Протокол процедуры

Перед процедурой специалист в обязательном порядке должен поинтересоваться у вас о хронических и инфекционных заболеваниях, перенесенных операциях, онкологии, о наличии дерматита, герпеса, а также наличии филлеров (их составе и глубине), наличии зубных имплантов для того, чтобы исключить контриндикации (противопоказания к процедуре).

Что касается стоматологических вопросов, то это важно, поскольку массаж выполняется на слизистой ротовой полости и в ней на момент проведения процедуры не должно быть каких-либо повреждений как, например, после удаления зуба.

Далее кожа лица очищается от макияжа. Начинается подготовительный массаж — разминается шейно-воротниковая зона, проводится лимфодренажный массаж зоны лица, шеи и декольте, миофасциальный массаж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Косметолог ⚕️ г.Аксай (@elizaveta_cosmetology) 4 Мар 2020 в 9:21 PST

После подготовительного и очень важного этапа выполняется буккальный массаж в одноразовых перчатках.

Специалист выполняет интенсивное и равномерное разминание губ, мышц щек и подбородка, нажимает на определенные анатомические точки внутри полости рта.

В процессе данной процедуры клиент не испытывает особого дискомфорта. Привыкание к необычным и несколько странным ощущениям приходит довольно быстро, некоторые клиенты в конечном итоге даже засыпают.

После качественного и профессионально выполненного буккального массажа не остается кровоподтеков и гематом.

Личный опыт

По своему опыту расскажу, что эффект я заметила после первой процедуры. В моем случае сошла отечность, подтянулся подбородок, улучшился цвет кожи, улучшилась концентрация, видимо, был застой в тканях. Были такие ощущения, словно я очень хорошо выспалась. Безусловно, одной и редкой процедуры недостаточно.

Для того, чтобы эффект был пролонгирован, необходима адекватная систематичность. Начать необходимо с курса — в среднем это 5-6 процедур. Достаточно одного раза в неделю. После курса рекомендуется делать массаж один или два раза в полтора или два месяца для поддержания положительного эффекта.

Точное время для курса и поддержки назначит специалист. Есть девушки и женщины, которым нет нужды ходить на процедуру так часто, как указано выше, но существуют ситуации, которые наоборот предполагают более частое посещение. Все очень индивидуально.

Но самое важное — найти специалиста, который выполняет процедуру профессионально, с реальным знанием и пониманием анатомии, поскольку неумелые и неуверенные руки способны навредить (растянуть, пережать то, что делать нельзя).

И еще очень важный совет, позвольте. Не учитесь данному виду массажа на просторах Youtube. Вы действительно можете себе навредить, так как большая часть тех, кто "изучает" и тех, кто "преподают", к сожалению, не понимают очень важные особенности и нюансы, которые должны быть соблюдены при выполнении данной процедуры.

Консультируйтесь у профессионалов. Будьте здоровы и красивы!".