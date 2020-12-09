Не просто каприз ради красоты: офтальмолог отвечает на 9 вопросов об операции на веках

Чем человек становится старше, тем больше веки теряют эластичность, что приводит к дискомфорту и нарушениям зрения. О том, как с помощью операции на веках достичь не только эстетических, но и функциональных улучшений, консультирует хирург-офтальмолог клиники Diamed Наталья Шамаева.

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В каких случаях врач может рекомендовать корректирующую операцию век?



Причины, по которым люди склоняются к подобной операции, можно разделить на две группы. Часть пациентов желает подкорректировать веки главным образом по эстетическим причинам, часть — по медицинским и функциональным соображениям вследствие патологии век, например, из-за травмы, опущения век, злокачественных и доброкачественных опухолей в области глаз.

Как подобная операция может облегчить жизнь пациента?

Главная функция век — защита глазного яблока. Но, например, в случае, когда происходит заворот века внутрь, ресницы царапают роговицу и травмируют глаз, а не защищают. С помощью корректирующей операции это можно исправить и вернуть векам их основную функцию, тем самым существенно улучшить качество жизни человека. Если пациент перенес какую-то травму в области глаз, отчего пострадали слезные каналы или веко, не следует обращаться в травмопункт, чтобы просто зашили. Как с эстетической, так и с функциональной точки зрения необходимо провести реконструкцию век у специалиста-офтальмолога.

Изменяет ли операция на веках внешний вид человека?

Когда операция проводится с целью предотвращения функциональных нарушений, важно добиться максимально эстетического результата. В данном случае цель операции не изменить внешний облик, а улучшить функциональность глаз и качество жизни. При эстетический операциях также важно сохранить все анатомические функции глаза и не изменить характерные для конкретного человека черты лица. Пациенты очень часто меня спрашивают, не будут ли они после операции выглядеть, как совсем другой человек. Я понимаю, почему у людей возникают подобные опасения, и всегда объясняю, как будет проходить операция, какие есть возможности эстетической корректировки век, добиваясь максимально естественного эффекта и не теряя характерных черт лица.

Есть ли какие-то противопоказания для проведения подобной операции?

Не рекомендуется делать операцию в момент какого-либо воспаления или острого заболевания, а других противопоказаний нет. Для операции по коррекции век также нет никаких возрастных ограничений.

Как долго длится период восстановления после коррекции век?

В целом примерно две недели, но процесс заживления у каждого пациента очень индивидуален. Функционально операция на зрение не влияет, но из-за отеков может быть немного затруднительно. Самые малоприятные — первые два-три дня восстановления, когда есть отеки и синяки, а затем с каждым днем становится все лучше и лучше. Через неделю после операции снимаются швы — тогда уже виден эффект и можно пользоваться декоративной косметикой для глаз. В основном отеки исчезают через месяц, а через три месяца эффект видится стабильным и постоянным. После этого шрамы становятся все светлее и в большинстве случаев совсем исчезают.

Что важно учитывать пациенту, желающему провести операцию по коррекции век?

Важно помнить, что это не просто процедура, а хоть и небольшая, но все же операция, после которой нужно спланировать спокойный и щадящий ритм жизни. Необходимо предусмотреть, что первые дни придется провести дома, использовать специальные кремы и мази, а также время от времени прикладывать к оперированному глазу холод. Процесса восстановления избежать нельзя — примерно так же, как в случае с порезанным пальцем. Волей-неволей должно пройти какое-то время, чтобы ранка затянулась, и невозможно сделать так, чтобы уже на следующий день все полностью зажило и ничего не чувствовалось.

Какую анестезию используют при операции?

С точки зрения операции неважно, бодрствует ли пациент и какая применяется анестезия — все зависит от желания самого пациента. Коррекция нижних или верхних век длится от 25 до 30 минут и обычно мы оперируем под местной анестезией, а перед тем даем успокаивающие препараты, под которыми человек иногда даже засыпает. Но иногда люди желают общий наркоз, и такая возможность тоже есть. После операции пациент на пару часов остается в клинике и может вернуться домой в тот же день.

Как долго длится послеоперационный эффект? Следует ли через какое-то время проводить операцию повторно?

Если человек через пару лет после операции возвращается и говорит, что не удовлетворен результатами, надо понять, почему это так. Возможно, это влияние общего изменения внешности — например, в результате смещения кожи на лбу, а вовсе не на веках, и мы можем посоветовать обратиться к пластическому хирургу. С точки зрения офтальмологии, эффект данной операции длительный и нет необходимости в ее повторении.