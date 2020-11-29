Ни один крем, серум или сыворотка не помогут, если вы забываете пить воду

После кислорода вода — самое необходимое для жизнедеятельности вещество: каждый человек выпивает около 1 м3 (1000 л) воды в год, а за всю жизнь примерно 35 тонн. В то же время спросите себя, знаете ли вы конкретно, почему вода так важна и чем она может быть опасна? Автор рубрики "Красота без жертв" — практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште — предлагает вместе разобраться в этом вопросе.

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Жажда и голод

Мы часто путаем голод с жаждой. При недостатке жидкости организм начинает посылать сигналы в мозг, схожие с сигналами голода. В результате люди начинают есть, тогда как нужно пить.

Выпивая каждый день по 2–2,5 литра воды, человек может подавить чувство голода и сократить количество потребляемой пищи. Но пить нужно именно чистую воду. И запомнить, что чай, сок или кофе не поддерживает нужный водный баланс в организме. Скажем так, в этом вопросе это пустышка.

За полчаса до еды рекомендуется выпивать 200 мл теплой воды. Таким образом желудок быстрее справится с перевариванием пищи, к тому же вы съедите порцию меньше.

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Что касается питья во время еды, то тут вот как обстоят дела. Большой объем воды в желудке во время еды будет мешать выработке желудочного сока и желчи, что неминуемо приведет к замедлению пищеварения, ведь ферменты, которые участвуют в усвоении пищи, не успеют выработаться. В маленьком количестве употреблять воду во время еды можно, скажем так — запивать по чуть-чуть, если вдруг едите всухомятку.

Здоровье сердца



Научные наблюдения в Университете Лома Линда (Калифорния, США) показали, что люди, выпивавшие 6 стаканов воды в день, имели более здоровое сердце, чем люди, выпивавшие по 2 стакана. В ходе исследований были тщательно изучены анализы двадцати тысяч мужчин и женщин, чей возраст превышает 35 лет. У людей, которые не любят пить воду и вообще употребляют ежедневно мало жидкости, сердце работает не идеально. У 41 процента испытуемых выявили стенокардию, были и те, кто, не дожив до пожилого возраста (от 60 лет), перенесли инфаркт. Так что берегите сердце!

Переносчик болезней

Вода не только дарит жизнь, но может и отнимать ее. 85% всех заболеваний в мире передается с помощью воды. Ежегодно 25 млн. человек умирает от этих заболеваний, поэтому крайне важно понимать, какую воду мы пьем ежедневно.

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Вода из под крана не самое лучшее решение. Почему? В проточной воде могут содержаться промышленные и сельскохозяйственные химикаты, хлор и его побочные продукты, ионы металлов, устойчивые к хлору крошечные капсулы таких простейших паразитов как криптоспоридия и лямблии. Поэтому у вас дома должна быть чистая отфильтрованная вода.

Если дома нет фильтра, то необходимо отстаивать воду из под крана в течение ночи, чтобы из нее улетучился хлор, или заказывать чистую бутилированную воду.

Еще один поразительный факт: нельзя кипятить воду больше одного раза, поскольку при повторном кипячении выделяется диоксин, ядовитое вещество, вызывающее рак.

Сон

На сон грядущий употреблять много воды нежелательно. Во-первых, чтобы не прерывать сон ночными пробежками до уборной и не нагружать свои почки. Во-вторых, потому что таким образом можно нарушить водно-солевой обмен и получить отеки на утро. Тут важно пить воду в должном количестве на протяжении всего дня, чтобы избежать желания напиться водой вдоволь перед сном.

Кожа

Вода помогает сделать кожу упругой и эластичной. Чтобы добиться красивой, сияющей здоровьем кожи снаружи, нужно увлажнять ее изнутри. Ни один крем, серум или сыворотка, качественная процедура у косметолога не сработает, если вы забываете о главном — пить воду.

Что касается умывания, то косметологи не устают предупреждать: вода сушит кожу. Действительно, от водопроводной воды лицо стягивается и покрывается "известковой" пленкой в одних регионах планеты, "ржавой" в других, соленой в третьих. Поэтому по возможности используйте фильтрованную воду.

Умываться только косметическими средствами — лосьонами, мицеллярной водой или тоником — нельзя. Если возможности использовать фильтрованную воду для умывания нет, то обязательно используйте тоник после умывания, он поможет устранить стянутость кожи и нормализует pH уровень кожи.

Утомляемость

Частая причина высокой утомляемости и нехватки сил заключается в том, что мы просто не пьем воду. Забываем. В этом случае приобретите специальную бутылку из качественного материала, такие обычно продают в магазинах спортивной одежды или эко-магазинах. Бутылку поставьте "перед носом", чтобы не забывать о ней. А вообще, если вы прислушиваетесь к своему телу, оно само подаст вам сигнал о том, что надо пить. Главное не игнорировать этот звоночек.

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Необходимое количество потребляемой воды около 2-2,5 литра в день. В научных кругах бытует мнение, что потребление воды в избытке может привести к снижению концентрации натрия в крови. Это может привести к отеку мозга и легких, поскольку организм будет пытаться восстановить уровень натрия. Вывод какой? Соблюдать золотую середину.

Также важно запомнить, что по мере того, как мы стареем, наш природный механизм жажды становится все менее чувствительным. Мы более подвержены обезвоживанию, чем в молодости. В пожилом возрасте нам надо быть более внимательными к потреблению жидкости, чтобы не допускать обезвоживания.

Будьте здоровы и красивы! И не забывайте пить воду!