Новая "Мисс мира": кто она, чем живет и как хочет помочь женщинам

Тони-Энн Сингх — так зовут победительницу старейшего международного конкурса красоты "Мисс мира". Она обошла представительниц 111 стран. "Лента.ру" заглянула в ее Instagram-аккаунт и узнала, чем живет 23-летняя девушка с Ямайки.

Тони учится в университете штата Флорида в Соединенных Штатах. Пока она занимается психологией и женскими гендерными исследованиями, но в будущем планирует специализироваться на медицине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Toni-Ann Singh (@toniannsingh) 10 Окт 2019 в 1:30 PDT

В свободное время Тони-Энн любит готовить, ведет видеоблог и помогает нуждающимся. Кроме того, она много поет, причем пение для нее — не просто хобби. Она специально обучалась музыке, обладает поставленным голосом и умеет исполнять оперные арии. Помимо этого, она занималась балетом, флейтой, пианино и скрипкой. Это помогло ей выиграть в конкурсе талантов, который проходил в рамках "Мисс мира".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Toni-Ann Singh (@toniannsingh) 19 Авг 2017 в 10:00 PDT

Тони-Энн работает в центре помощи женщинам и пытается убедить их, что шанс на успех есть даже у тех, кто родился в деревне и стал матерью в юном возрасте. По ее словам, самое важное — внутренний настрой, без которого никакие учебники не помогут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Toni-Ann Singh (@toniannsingh) 8 Дек 2019 в 11:10 PST

Во время конкурса Тони-Энн заявила, что с короной или без нее она будет бороться за право женщин на образование. Ей хотелось бы, чтобы такие же возможности, которые получила она, были открыты для всех.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Toni-Ann Singh (@toniannsingh) 16 Апр 2018 в 8:01 PDT

Тони-Энн выросла в большой семье на юго-востоке Ямайки. Девушка говорит, что больше всего ее вдохновляет пример матери, которую она считает лучшей подругой и супергероем. Без ее помощи она никогда не попала бы на международный конкурс красоты и не стала бы победительницей "Мисс мира".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Toni-Ann Singh (@toniannsingh) 23 Ноя 2019 в 10:05 PST

Тони-Энн признается, что родителям часто приходилось жертвовать собственными нуждами, чтобы воспитать детей и дать им образование. "Отец и мать — это мои корни, а я — дерево, которое из них растет", — образно выразилась она. Она также благодарна бабушке, которая жила в деревне, но всегда говорила ей о важности учебы. Тони-Энн считает, что именно ее совет помог ей добиться таких успехов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Toni-Ann Singh (@toniannsingh) 16 Авг 2019 в 2:55 PDT

Тони-Энн очень любит Рождество. Она разослала приглашения на праздник еще в январе, к апрелю купила более 40 подарков, а в октябре упаковала их. Главное в этом празднике, по ее словам, — это чувство единения с семьей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Toni-Ann Singh (@toniannsingh) 6 Дек 2019 в 10:47 PST

Тори-Энн надеется, что ее победа вдохновит других. Ее девиз: "Сияя сами, мы неосознанно открываем такую возможность и для других". Девушка обещает сделать все возможное, чтобы изменить мир к лучшему и стать голосом всех женщин планеты.