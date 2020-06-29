Новинка! Вскоре могут появиться духи с ароматом космоса
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В США хотят создать духи с запахом космоса. Об этом со ссылкой на CNN пишет портал "Газета.ru".

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Проект получил название Eau de Space. Его руководителем стал американский предприниматель Мет Ричмонд. Сбор средств на создание духов ведется на платформе Kickstarter.

Он заявил, что создатели аромата будут опираться на воспоминания астронавтов, согласно которым запах космоса похож на смесь рома, пережаренного стейка, малины и пороха.

Предприниматель добавил, что формула аромата была потеряна в "бюрократии" NASA.

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Публикация от Stars of Milkyway (@stars_of_milkyway) 29 Июн 2020 в 3:07 PDT

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