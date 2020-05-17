О профилактике старения кожи. Так ли эффективна гиалуроновая кислота?

Существует мнение, что после введения в кожу гиалуроновой кислоты организм запускает естественные процессы обновления. Инъекционная косметология использует ее уже около 20 лет. В своей авторской рубрике на DELFI Woman практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште настоятельно рекомендует ради собственного здоровья всегда интересоваться не только о преимуществах, но и возможных побочных эффектах любой процедуры.

"Гиалуроновая кислота в теле человека содержится в тканях нервной системы, соединительной (костях, хрящах, жире) и эпителиальной ткани (поверхность кожи, слизистые оболочки внутренних органов). Уникальным свойством гиалуроновой кислоты является ее способность связывать воду, что делает ее ответственной за увлажнение кожи.

Количество гиалуроновой кислоты в организме с возрастом значительно уменьшается. Примерно с 22 лет выработка кислоты в организме человека начинает замедляться. К 50-летнему возрасту количество гиалуроновой кислоты снижается вдвое, что является одной из причин старения кожи. В этом случае на помощь приходит косметология.

Некоторые специалисты говорят, что после введения в кожу гиалуроновой кислоты организмом запускаются естественные процессы обновления, поскольку она запускает процесс выработки организмом собственной гиалуроновой кислоты. Таким образом гиалуроновая кислота стимулирует деление и перемещение клеток. В коже образуются новые клетки, восстанавливается поврежденная структура коллагеновых и эластиновых волокон, укрепляется кожный каркас.

Инъекционная косметология начала применять гиалуроновую кислоту 18-19 лет назад. Однако достаточно ли нам известно о последствиях ее применения? Лечебная ли это процедура?

Инъекции



Существует процедура биоревитализации — биологического омоложения кожи без хирургического вмешательства, которое широко применяется в качестве средства для борьбы с признаками старения кожи, а также кожными проблемами. Во время процедуры в кожу вводится небольшое количество геля, в основе которого используется гиалуроновая кислота неживотного происхождения.

Биоревитализация на самом деле может обеспечить высокий уровень увлажнения кожи. Если вы страдаете сухостью, то, разумеется, результат такой процедуры будет шикарным буквально сразу или через несколько дней после. Но важно понимать, что инъекционная гиалуроновая кислота в косметологии ничего не лечит, она создает только визуальный эффект.

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Эффект увлажнения, к сожалению, непродолжителен, поэтому и процедура является для многих частым мероприятием. Все это происходит потому, что длительность нахождения инъекционной гиалуроновой кислоты зависит от активности в организме природного фермента гиалуронидаза, который расщепляет гиалуроновую кислоту. Если у вас высокий уровень этого фермента, то биоферментированная гиалуроновая кислота надолго не задержится в организме. В любом случае средняя длительность пребывания кислоты в коже — около месяца. Чем больше и чаще вводится в организм что-то извне, тем меньше организм продуцирует то, что мы пытаемся восполнить.

И опять-таки важно понимать, что химический состав природной гиалуроновой кислоты, которую вырабатывает наш организм, отличается от биоферментированной гиалуроновой кислоты, она является чужеродной и содержит природный анатоксин, который способен стимулировать всякие неприятности со здоровьем. Настораживающий нюанс.

Правда заключается в том, что мало кто говорит о побочных эффектах и противопоказаниях. Заметьте, многие говорят только о пользе и показаниях к процедуре. Проанализируйте маркетинговые ходы в данной тематике и задумайтесь. Я ни в коем случае не отговариваю вас от процедуры и не пытаюсь дискредитировать коллег, но очень хочу, чтобы вы интересовались последствиями и противопоказаниями, а также не делали данную процедуру слепо и фанатично. Ее нужно делать только у высоко квалифицированного специалиста с медицинским образованием и честным подходом.

Косметика



Что касается косметики, то на данный момент рынок предоставляет великое множество средств с содержанием гиалуроновой кислоты. Но важно учитывать, что в этом случае гиалуроновая кислота не может проникнуть в глубокие слои кожи, поэтому она остается на поверхности кожи в виде пленки, препятствуя испарению влаги.

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Косметические средства могут быть скорее профилактикой старения кожи, чем способом борьбы с морщинами. Правильно и регулярно используя косметику с гиалуроновой кислотой, можно отсрочить переход к инъекциям.

Важно помнить, что если средство с гиалуроновой кислотой плохо впитывается и скатывается на лице, значит, оно утяжеляет роговой слой кожи и может вызвать прыщи. В косметике работают и высоко-, и низкомолекулярная гиалуроновая кислота. В составе ищите Hydrolyzed Hyaluronic Acid или Sodium Hyaluronate.

Вся выше изложенная информация основана на научных исследованиях (PubMed), которые мало кто из потребителей читает, а зря. Все это для раздумий.

Берегите себя и будьте здоровы! Красота не требует жертв, она требует только разумного подхода".