Обновляющие и укрепляющие. Пептиды в косметике — спасение от старения?

Ночные маски, кремы для глаз, серумы для кожи и сыворотки для волос. Что у них общего? Пептиды. Что такое пептиды и зачем они нужны нашей коже? Почему многие делают ставки на этот ингредиент? Рассказывает автор рубрики Woman "Красота без жертв" практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште.

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Что такое пептиды



Пептиды — это белковые соединения, состоящие из аминокислот. Аминокислоты — это основные строительные блоки всех живых организмов. Часто в описании состава косметики можно встретить приставки, которые указывают на количество аминокислот, содержащихся в пептиде. Например, дипептид — это две аминокислоты, трипептид — три, тетрапептид — четыре и так далее.

Если аминокислот более 50, такую молекулу принято называть протеином или белком, если меньше 50 — то это пептид. В небольших количествах пептиды содержатся почти во всех живых клетках организма.

Гормоны и составляющие плазмы крови — это тоже они. В большинстве своем пептиды не вызывают аллергии или других побочных реакций. Они эффективны и могут быстро изменить состояние кожи. Этим и объясняется их популярность.

Зачем пептиды нужны

С годами синтез коллагена в коже замедляется: снижается ее эластичность и упругость, появляются морщины. Пептиды ускоряют синтез основных белков — коллагена и эластина, что делает кожу более упругой, ее рельеф выравнивается.

Одна из главных задач пептидов — заживление ран и устранение воспалений. Поэтому на сегодняшний день они считаются самым эффективным средством борьбы даже с таким дефектом кожи, как рубцы, если начать лечение не позднее двух недель с момента получения шрама.

Использование пептидной косметики в молодом возрасте может помочь отложить использование "тяжелой артиллерии" в косметологии — подтяжка лица, ботокс и т.д. Чем раньше вы начнете использовать косметику с пептидами, тем эффективнее она будет работать в будущем.

Самые популярные пептиды в косметологии



Обновляющие. Ремоделирующие пептиды, которые улучшают качество кожи — матриксил, трипептид GHK, пентапептид.

Укрепляющие пептиды-стабилизаторы, которые улучшают состояние кожи за счет повышения ее собственной защитной функции — пептид GHK-Cu и коллаген пептамид-6. Они также подойдут для травмированной ультрафиолетом кожи. Их можно встретить в средствах с пометкой anti-pollution.

Влияющие на пигмент пептиды-регуляторы — меланотан и мелитан, которые запускают выработку пигмента и усиливают загар. Пептид меланостатин, напротив, блокирует выработку меланина в коже. Соответственно, их можно встретить и в средствах, подготавливающих кожу к загару, и в солнцезащитных.

Антибактериальные пептиды-активаторы, которые защищают кожу от различных микроорганизмов — бодифенсин (химическое название — ацетил дипептид-3), он стимулирует собственные защитные белки, повышая сопротивляемость кожи к микробам и бактериям. Эти пептиды часто можно встретить в средствах от акне.

Повышающие иммунитет пептиды-иммуномодуляторы, которые нормализуют иммунный статус кожи. Ищите на упаковке средств название риджин.

Для чувствительной кожи — пептиды-нейротрансмиттеры, которые влияют на чувствительность кожи — синтетический дипептид Calmosensine, или ацетил дипептид-1, используется в косметике для чувствительной кожи с нарушенными барьерными свойствами, для сухой кожи. Эти пептиды часто включают в состав средств после загара.

Пептиды, улучшающие микроциркуляцию и лимфоток. Они регулируют проницаемость сосудистой стенки и уменьшают отечность тканей. Особенно такие пептиды любят добавлять в средства для области вокруг глаз, чтобы снизить отеки — ацетил тетрапептид-5.

Эффективны ли пептиды в борьбе против морщин?

Пептиды-миорелаксанты появились одними из первых, самый известный из них аргирелин. Такие пептиды эффективно способствуют уменьшению напряжения мелких волокон мимических мышц лица. Некоторые помогают поддерживать и продлевать эффект от инъекций ботокса.

Для эффекта расслабления средством с этим типом пептида нужно пользоваться не менее месяца. Повлияет оно только на мимические морщины. Эти пептиды используются как альтернатива ботулотоксинам, проще говоря, ботоксу.

Ни в коем случае не наносите такие средства на область век, так как это может привести к птозу — параличу века.

Меры предосторожности и советы для эффективности

Будьте осторожны при сочетании таких средств с ретиноидами и кислотами, они могут разрушать пептиды. Для повышения эффективности перед нанесением крема с пептидами рекомендуется использовать средства на основе АНА-кислот. У косметолога можно сделать химический пилинг. Чтобы пептиды смогли максимально глубоко проникнуть в кожу и оказать свое действие, необходимо предварительно очистить кожу от ороговевшего слоя.

Косметика с пептидами

Достойные, на мой взгляд, средства: Dr.Jart линейка Peptidin, сыворотка для волос The Ordinary, Zo Skin Health by Zein Obagi MD, SkinCeuticals, Vichy.

Вы используете косметику с пептидами? Если да, то в каком возрасте начали использовать пептиды? Присмотритесь к косметике с этим компонентом, я заметила, что после использования серума Dr.Jart Peptidin в течение 2 месяцев кожа стала меньше воспаляться и морщина гордецов стала глаже. Проверено на себе.

Будьте здоровы и красивы!