Оценка внешнего вида — дурной тон. В чем заключается идеология бодинейтральности
Foto: Instagram/swimsuitsforall

Сторонники относительно нового течения — бодинейтральности — утверждают, что внешнему виду в принципе не следует придавать большого значения, как это делают активисты бодипозитива или, напротив, почитатели культа внешнего вида, и что главное для человека — не лицо, а здоровье. "Лента.ру" разобралась, в чем состоит сущность бодинейтральности и сможет ли она примирить два враждующих лагеря.

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"Женское тело — предмет роскоши"

Проблема тела волновала людей задолго до того, как общество начало активно обсуждать термин "бодипозитив". Еще Сократу приписывается мысль о том, что "тело — это не благо и не зло". Из этой философской мысли можно сделать вывод, что физическая оболочка — не самостоятельная ценность, а всего лишь инструмент для заключенных внутри разума и души. Тело позволяет разуму воплощать в материальном мире нематериальные идеи — будь то простое удовлетворение физических потребностей или творчество.

Тезис Сократа и его последователей на протяжении столетий оспаривался множеством не менее авторитетных в своем роде лиц. Красота, особенно женская, возводилась в абсолют, воспевалась поэтами, изображалась художниками. Даже на христианских иконах и фресках художники старались изобразить не просто святую, но непременно красивую женщину. В эпоху Возрождения великомучениц стремились хотя бы частично раздеть на полотне.

Причиной такой абсолютизации было обычное человеческое тщеславие и то, что ныне называют "объективацией". Женское тело приравнивалось к предмету роскоши и престижного потребления, "радующему глаз и чресла" мужа. Жениться или сделать своей наложницей красивую женщину означало продемонстрировать свою состоятельность и доступ к ресурсам. Женщины, в свою очередь, пользовались красивой внешностью, чтобы устроить личную жизнь, решить материальные проблемы и даже добиться власти.

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Публикация от Salon de Arte - Raquel Aguilar (@salondeartebrasil)

Позже, с появлением теории Дарвина, под тщеславие стали подводить биологическую основу: физическая красота и молодость — показатели фертильности и здоровья. Самец стремится получить здоровое потомство и потому выбирает себе красивую (а значит, здоровую) самку.

Разумеется, во все времена люди видели, что между внешней красотой и физическим здоровьем нет однозначной взаимосвязи, но предпочитали эту мысль не афишировать. Она рушила концепцию "физическая привлекательность как символ плодородия". Хотя даже в дикой природе есть множество видов животных и птиц, у которых красота и броский внешний вид требуются от самца, а не от самки.

"Чтобы состязаться в красоте партнерш, нужно выработать стандарт"

Однако для того чтобы состязаться в красоте партнерш, нужно было выработать стандарт красоты. А где стандарт — там и мода, то есть изменения требований в зависимости от веяний времени и переменчивости вкусов. Так и выходило, что в разные десятилетия от женщин ожидалось соответствие различным стандартам для того, чтобы они котировались на брачном рынке и могли быть с выгодой для своих семей выданы замуж или самостоятельно устроить свою жизнь на средства покровителей.

Мода на ту или иную внешность, как и на покрой платьев, обычно задавалась при дворе монархов и потом спускалась в народ. Так появлялись обесцвеченные или выкрашенные хной волосы, худоба или пышные формы, мушки на лице, корсеты, стягивающие талию до 30 сантиметров, накладки, делающие грудь плоской, и корсажи, выставляющие ее напоказ.

В одном из эссе сборника "Картонки Минервы" итальянский философ и писатель Умберто Эко доказывает, что едва ли не каждое десятилетие женщины были вынуждены корректировать свою внешность, подстраиваясь под новые иконы стиля. В XVIII веке это была, например, фаворитка Людовика XV мадам Помпадур, в XIX — актрисы и куртизанки, в XX — кинозвезды от Марлен Дитрих до Джулии Робертс. В прошлом веке процесс особенно ускорился благодаря развитию медиа. Те женщины, которые отказывались причесываться под Брижит Бардо или худеть как Твигги, теряли шансы на устройство личной жизни.

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Публикация от Twiggy (@twiggy.oficial)

Так или иначе, почти всегда привлекательными считались женщины с узкой талией (причем иногда при этом обязательной считалась пышная грудь, а иногда — ее почти полное отсутствие), пышными волосами и гладкой кожей. Все это подразумевало молодость. Претензии на эротическую привлекательность женщин среднего возраста считались в лучшем случае сомнительными, а в худшем — высмеивались.

Если в XIX столетии проблема талии решалась стягиванием в тесный корсет, а полная грудь, плечи и руки допускались и даже считались привлекательными, то после того как с легкой руки модельера Поля Пуаре женщины освободились от корсетов, в моду вошла худоба. Практически весь прошлый век понятие "красивая женщина" практически автоматически означало "стройная женщина", а "стройная" означало "худая". Даже пышногрудые дивы вроде Софи Лорен должны были при этом быть длинноногими и тонкими в талии.

"Меня все любят и такой"

Начало неформального движения bodypositive принято относить к середине 1960-х годов — одновременно с сексуальной революцией и второй волной феминизма. Право женщин на интимную жизнь больше не связывалось с браком. Женщины сами решали, как распорядиться своими репродуктивными возможностями — а значит, пропала необходимость преподносить себя как товар на брачном рынке. Вместо замужества и жизни на содержании супруга можно было учиться, работать, самостоятельно обеспечивать себя и вовсе не выходить замуж.

Тогда же женщины во весь голос заявили, что они вправе не только одеваться, как им нравится, — например, в джинсы или мини-юбки, — но и отказаться от подчинения стандартам в физических параметрах тела. Девушки с формами или интеллектуалки в очках, не следящие за модой, заявили о своем праве быть такими, какие они есть, без оглядки на стандарты красоты.

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Однако именно в этом моменте интересы свободолюбивых женщин столкнулись с интересами компаний-производителей одежды, белья, косметики, а чуть позже — средств для депиляции: если в 1960-е небритые подмышки и зона бикини у женщин считались абсолютной нормой (достаточно вспомнить хрестоматийный кадр из одного из фильмов с Софи Лорен, где она, закинув руки за голову, демонстрирует растительность), то уже в 1980-е производители бритв и пены для бритья стали активно "шеймить" небритых женщин.

Рост числа людей с лишним весом в США и других странах в конце XX — начале XXI века привел к тому, что оппонентами бодипозитивистов стали не только фэтшеймеры, напиравшие на неэстетичность и антисексуальность излишнего веса, но и ЗОЖники, которые указывали, что критически большая масса тела приводит к множеству заболеваний сердечно-сосудистой системы, суставов, эндокринной системы и так далее. Бариатрические хирурги, занимающиеся операциями на желудке у людей с избыточным весом, и пластические хирурги, стоящие на службе у стандартов красоты, выступают на этом направлении единым фронтом.

Что делать женщинам, которые весят 150 килограммов при росте 150 сантиметров? Этакий квадрат в кубе! Тут уже не бодипозитив, а метаболический синдром, диабет, инфаркт и инсульт Ринат Ситанович, пластический хирург

Врач утверждает, что после сорока у таких людей непременно начинаются проблемы со здоровьем. "Можно себя не успокаивать тем, что "меня все любят и такой", потому что чувствуется, что сами-то себя вы не любите ни капли, раз загнали на финишную прямую. И к финишу вы сможете примчаться лет на двадцать раньше, чем ваши ровесницы с нормальным индексом тела", — заключает эксперт.

Споры о том, что такое бодипозитив — свобода или распущенность, обострились с появлением социальных сетей, особенно Instagram. Многие блогерши и инфлюэнсерки, залогом успеха которых у поклонников зачастую становится их эффектная внешность и стройная фигура, нелицеприятно отзываются о своих бодипозитивных конкурентках вроде Тесс Холидей, Искры Лоуренс или Фелисити Хейворд, а также их последовательницах.

Экономика красоты

Несмотря на всеобщее стремление к толерантности, фэтшеймеры и "антибодипозитивисты" не сдают позиций, и споры сторонников и противников бодипозитива не затихают. Одним из итогов этих споров стало формирование нового неформального движения — бодинейтральности. Впрочем, новизна его условна: важнейшую идею движения высказал еще Сократ — в уже процитированном афоризме о том, что тело само по себе не зло и не благо, а только инструмент взаимодействия с миром.

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Публикация от COMMITTED TO EMPOWERING ALL ⚡️ (@missguided)

Эта идеология стала набирать силу в соцсетях в середине 2010-х. Авторство термина приписывается фитнес-тренеру Анн Пуарье, впервые использовавшей его в 2015 году. Теория популярно оформлена, в частности, в книге Анушки Риз "Красота без прикрас". Писательница продвигает очевидные идеи, на которых не акцентируется внимание: что красота и внешняя привлекательность — не главное, они преходящи с возрастом; что внешность — не гарантия успеха и счастья, в отличие от интеллекта и навыков; что критерии красоты размыты и переменчивы, и стремление отвечать им всем обречено на неудачу и ведет к неврозам; что практически любое тело позволяет своему обладателю радоваться жизни.

Бренды стараются игнорировать эти простые мысли: они разрушают идеологию "экономики красоты". Если женщины поверят в то, что идеальная форма груди, отсутствие волос на теле, макияж, маникюр, педикюр и модная одежда не влияют на качество их жизни и перспективы в любви и карьере, у многих крупных компаний начнутся проблемы. Тем не менее число адептов бодинейтральности растет, в том числе среди людей с особенностями внешности — например, с алопецией (выпадением волос), витилиго (депигментацией кожи), стриями (неустранимыми "растяжками" на теле) и так далее.

Так, Анастасия Шантамани, модель с алопецией и писательница, автор книги "Лысая", утверждает, что была сторонницей бодипозитива еще до того, как стала алопетом. "Тут нет пропаганды ожирения или неухоженности. Есть пропаганда того, что полные, толстые, лысые, худые, маленькие, высокие — все имеют равные права и возможности. Посмотрите фильмы 1990-х. Популярная девушка — это всегда глянцевая улыбка с общепринятым "идеальным" лицом. А что остальным делать? Отсюда комплексы, неуверенность", — констатирует Шантамани.

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Публикация от Анастасия Шантамани (@shantamany)

Модель и писательница отмечает, что в ее понимании бодинейтральность — это когда не задумываешься о том, что тебе нравится во внешности окружающих и своей собственной. "Прекрасно, что многие бренды снимают в рекламе самых разных девушек и женщин", — заключает Анастасия.

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Публикация от COMMITTED TO EMPOWERING ALL ⚡️ (@missguided)

И действительно: по меньшей мере с начала 2010-х годов торговые марки все чаще проводят рекламные кампании, в которых фигурируют женщины с особенностями внешности. Один из самых ярких персонажей этих кампаний — модель с витилиго Винни Харлоу.

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Публикация от ♔Jamaican Canadian♔ (@winnieharlow)

Другие бренды в своих кампаниях делают акцент на том, что моделью может быть любая женщина с самой заурядной внешностью, в которой нет никаких особенностей — ни эффектных, ни спорных.

Самые продвинутые марки, склонные к поддержке фемактивизма, снимают фотосессии и ролики с девушками, которые спокойно относятся к постулату "непременной ухоженности": например, у Monki (молодежная дочерняя марка концерна H&M, выпускающая товары только для женщин) была съемка моделей с небритыми подмышками. Конечно, она ожидаемо вызвала много шума. При этом фото Софи Лорен с небритыми подмышками в 1950-е годы никаких вопросов не вызывали.

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Публикация от Monki (@monki)

Косметические компании тоже озабочены тем, чтобы женщины и, что особенно важно, молодые девушки не "зацикливались" на недостатках внешности (действительных или тем более мнимых). Например, Dove в сотрудничестве с ВЦИОМ провела опрос, по результатам которого оказалось, что родители, вместо того, чтобы поддерживать в подростках позитивное отношение к особенностям собственной внешности, негативно оценивают их наружность. Так, по результатам исследования, 38 процентов родителей хотели бы что-то изменить во внешности своих дочерей, чтобы подростки больше соответствовали некой "норме". Чтобы переломить эту тенденцию, бренд (и вся корпорация Unilever, которой он принадлежит) отказывается от использования эпитета normal ("нормальный") в описании своей продукции в рамках новой стратегии Positive Beauty ("Позитивная красота").

Постоянно перекраивать свое тело невозможно

Примеру "бодинейтральных" брендов стали следовать и врачи. Внезапно самые прогрессивные из них признали, что серьезные инвазивные косметологические процедуры и тем более пластические операции могут негативно сказаться на здоровье и внешности тех, кто на них решается. Всякая пластическая операция — это хирургическое вмешательство, анестезия, стресс и травма для организма, риск осложнений, тяжелого восстановительного периода. Причем это не редкость, а рутина: опасность последствий признают даже сами врачи, которые делают операции без медицинских показаний, а только лишь для "совершенствования внешности" пациенток-клиенток.

"Большинство людей, увлеченных пластической хирургией, имеют совершенно определенный психотип и стойкое неприятие своей внешности, — отмечает главный врач клиники экспертной медицины "Медицина 24/7" Олег Серебрянский. — Часто желание сделать операцию является лишь следованием модным тенденциям. Это опасная ситуация, потому что мода быстро меняется, а постоянно перекраивать свое тело невозможно по чисто медицинским показаниям".

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Врач отмечает, что те, кто делает более трех операций за пять лет, довольно сильно рискуют, а также указывает на то, что исправить последствия неудачной операции зачастую гораздо сложнее, чем ее сделать — в том числе и потому, что иногда пациентка скопила деньги только на операцию, но у нее нет средств на устранение ее последствий. "Кто бы что ни говорил, а предсказать на сто процентов результат не в состоянии ни один пластический хирург. То, что мы увидим в итоге, зависит не только от его мастерства, но и от индивидуальных особенностей организма пациента", — отмечает Серебрянский.

Проблему зачастую не решает даже обращение в суд за компенсацией. Доказать вину врача в неудачном исходе не всегда возможно просто потому, что иногда этой вины нет: у одного и того же пациента операция, сделанная одним и тем же хирургом, может пройти хорошо, а может и плохо. В последнем случае недовольство собой у жертвы пластической хирургии только усугубляется. Следование принципу бодинейтральности и спокойное отношение к особенностям внешности спасает от риска неудачных операций.

Армия клонов

Адепты бодинейтральности настаивают на том, что главное в их идеологии — отказ от абсолютизации роли внешности, комплиментов вроде "Эта доктор наук — настоящая красавица!", "Ему повезло с женой — она красотка", "Ты похудела и сразу похорошела" и так далее. Оценки внешнего вида в бодинейтральной среде должны стать дурным тоном. Как, кстати, и выведение и поддержание идеалов красоты на медийном уровне — именно то, о чем писал Эко в своих "Картонках".

Если 50 лет назад стандартизация внешности для большинства молодых женщин, стремящихся устроить свою личную жизнь, ограничивалась прической, макияжем и подбором одежды, то сейчас многое изменилось. Пластические операции стали отработанной рутиной, и позволить их себе хотя бы в кредит могут уже не только кинозвезды. Недовольные своим лицом и телом девушки думают, что нос как у Джиджи Хадид или ягодицы как у Ким Кардашьян решат их проблемы с личным счастьем. Однако все не так просто, и это признают сами врачи.

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"Результатом пластики может стать так называемое "штампованное лицо", — утверждает Олег Серебрянский. — Сейчас можно встретить множество девушек, которые практически не отличаются друг от друга: у них одинаковый разрез глаз, одинаковые носы, одинаковые губы. Влияют модные тенденции. Хирурги модные тенденции перенимают и начинают кроить лица в соответствии с ними". Врач отмечает, что поскольку пластика сейчас доступна как никогда, поток пациентов многократно увеличился. "У хирургов больше нет времени учитывать индивидуальность пациента. Они оперируют по одной схеме, и в результате получается армия клонов", — заключает Серебрянский.

Спокойное отношение к внешности, концентрация внимания на здоровье и функциональности тела, а не его "товарном виде", которые предлагает идеология бодинейтральности, избавляют людей от множества проблем — как психологических, так и физиологических.

Бодинейтралисты не предлагают своим последователям отказываться от правил гигиены и не запрещают им макияж или депиляцию — они лишь рекомендуют оставаться в рамках разумного и не абсолютизировать ни одну из принятых практик, будь то уход за лицом и телом или хирургическое вмешательство. Пластические хирурги признают, что в ряде случаев операция необходима — например, если у человека есть врожденный косметический недостаток вроде заячьей губы или лопоухости или он перенес травму или ожог, повлиявшие на внешность.

Красота переменчива и преходяща, считают люди, следующие идее бодинейтральности, а профессиональный успех, здоровье и хорошая физическая форма, интеллектуальный поиск, дружба и творчество — куда более долговечны. Реальные достижения в виде диплома, повышения по службе, научного труда или даже удачно организованного отпуска приносят куда больше удовлетворения, чем подражание очередной "инстазвезде".

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Бодипозитив Красота Психология Тело женщины
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