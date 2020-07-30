Опрос: каждый четвертый житель Латвии сталкивался с выпадением волос

Женщины намного чаще мужчин указывают на существующие проблемы с волосами, свидетельствуют результаты мониторинга здоровья, проведенного BENU Aptieka в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Эксперты полагают, что многие уделяют этому вопросу недостаточно внимания либо выбирают неправильные средства для ухода за волосами.

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Оценивая здоровье своих волос, наиболее актуальной проблемой для 26% жителей Латвии является их выпадение, для 16% — жирность волос, 11% — сухость, 10% — ломкость, 8% указали, что испытывают другие проблемы с волосами, а у 42% опрошенных сейчас нет никаких проблем со здоровьем волос. Более молодые респонденты чаще сениоров указывают на наличие проблем с волосами.

Исследователи пришли к заключению, что женщины намного чаще мужчин указывают на существующие проблемы с волосами. Выпадение волос в качестве актуальной для себя проблемы отметили 31% женщин и 22% мужчин, жирность волос — 18% женщин и 13% мужчин, сухость волос — 17% женщин и 5% мужчин, ломкость волос — 18% женщин и только 2% мужчин. Консультант по красоте BENU Aptieka Наталия Гаврильченко поясняет, что мужчины тоже беспокоятся о здоровье волос, но не каждый мужчина готов регулярно посвящать время процедурам по уходу за волосами.

По ее мнению, очень часто люди выбирают неправильные средства для ухода за волосами. Также часто наблюдается недостаточность ухода за волосами, например, если волосы окрашены или их каждый день укладывают с помощью горячих инструментов, то для полноценного ухода за волосами одного шампуня однозначно недостаточно. Понадобится еще кондиционер, маска для волос и средство, защищающее от высоких температур.

Также женщины часто думают, что волосы выпадают, на самом же деле он становятся сухими, хрупкими и ломаются, а не выпадают. Сухим волосам необходимо интенсивное увлажнение и средство, которое будет удерживать влагу в волосах, например, сыворотка, лосьон или спрей. Жирным волосам требуются шампунь, регулирующий выделение себума, кондиционер и маска для волос.

Также специалист напоминает о том, что в основе красоты и здоровья волос лежит полноценное, богатое аминокислотами и протеинами питание, жирные кислоты (Омега-3 и Омега-6), полноценный сон, а также щадящие и продуманные привычки ухода за волосами, которые позволят как можно меньше пользоваться выпрямителями и плойками.

Н. Гаврильченко поясняет, что на здоровье волос влияют общее состояние здоровья, пищевые привычки, стресс, внешняя среда (солнце, соль, хлорированная вода), механическое воздействие (расчесывание, укладка, заплетание кос, перевязывание резинками, использование заколок для волос), химическая обработка (окрашивание, отбеливание, химическая завивка, процедуры кератинового выпрямления), а также бытовые привычки и выбор средств для ухода за волосами. Помимо упомянутых факторов, выпадению волос также способствуют дефицит витаминов и микроэлементов, соблюдение очень строгих диет, заболевания щитовидной железы и кожи головы, генетические факторы, употребление сильных медикаментов и колебания температуры воздуха.

Мониторинг здоровья проводится BENU Aptieka в сотрудничестве с центром исследований рынка и общественного мнения SKDS. Исследование проводилось в июне 2020 года — было опрошено 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.