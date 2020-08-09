От шугаринга до тридинга. Честно про все способы эпиляции

Эпиляция, пожалуй, в топе самых необходимых и востребованных процедур для женщин. Автор рубрик DELFI Woman "Красота без жертв" и "Красота наизнанку", практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште предлагает разобраться в том, какие есть виды эпиляции и какие есть существенные плюсы и минусы у каждого способа.

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Шугаринг



Древний способ эпиляции с использованием густой сахарной пасты. Шугаринг имеет ряд особенностей среди методов удаления волос. Благодаря натуральному составу риск аллергических реакций сведен к минимуму. Особенно данная процедура подходит людям с проблемами со здоровьем, например, людям с сахарным диабетом. Кроме того, поскольку температура пасты составляет 36—38 градусов по Цельсию, получить ожог или травмировать кожу при эпиляции невозможно. По сути, процедура шугаринга, помимо удаления волос, является еще и механическим пилингом, поскольку к сахарной пасте прилипают ороговевшие клетки эпидермиса и отшелушиваются в процессе эпиляции.

Еще плюс шугаринга заключается в том, что при удалении волос шугарингом происходит механическое травмирование фолликула, поэтому уже после первой процедуры волосы начинают терять пигмент, становятся мягче, реже и тоньше.

Ваксация



Регулярная ваксация делает волоски тонкими, менее заметными, растут они реже. Однако есть минусы. Ваксация не подходит для чувствительной кожи и для людей с хроническими заболеваниями, особенно кожными. Неграмотная ваксация может вызвать термический ожог, поэтому рекомендуется посещать только проверенные места.

В ваксации очень важна систематичность, иначе смысла мало.

Существуют еще нюансы. Мое субъективное мнение, воск нельзя использовать для лица — ни для бровей, ни для носа.



Что касается бровей, то возможно заработать термический ожог в силу того, что кожа лица нежнее, чем на теле, вы можете повредить форму бровей и вырвать больше волосков, чем надо. Всякое бывает. Что касается носа, то существует риск кровотечения.



Фотоэпиляция





Фотоэпилятор необходим для того, чтобы избавить нас от нежелательных волосков на теле. Фотоэпиляция существует для домашнего использования и в кабинете специалиста. Что касается домашнего пользования, то, скажу честно, этот метод неэффективен, если у вас светлые и тонкие волоски. Такой метод идеально подходит для плотного темного волоса. По крайней мере у большинства домашних фотоэпиляторов существует такая особенность. Если вы хотите избавиться от волосков раз и навсегда, то еще эффективнее является лазерная эпиляция.



Лазерная эпиляция



Процедура немного болезненная, но могут применяться обезболивающие крема. Большая часть волосков перестает расти. Данная эпиляция применяется и для лица, и для тела. Одного сеанса лазерной эпиляции не хватит. Придется пройти курс из 6-10 процедур.

Лазер не воздействует на пушковый, седой и очень светлый волос. Лазер попросту их не воспринимает. Все дело в меланине. Некоторые специалисты говорят, что в этом случае помогает фотоэпиляция, но уже профессиональная в кабинете специалиста, не через beauty девайс для домашнего пользования.

Бритва



Даже если вы приобрели самый качественный и дорогой бритвенный станок — царапин и порезов обычно не избежать. Важно понимать, что бритвенный станок, если он одноразовый, используется единожды и выбрасывается. Многоразовый бритвенный станок нуждается в дезинфекции непосредственно перед использованием и то это не убережет вас от бактерий, которые остаются на лезвие. Если вы порезались необходимо дезинфицировать кожу. Ржавые лезвия под запретом и идут безжалостно на выброс. Также важно учитывать, что использование бритвы способствует уплотнению волоса.



Депиляционные крема



Они есть разные. У одних убийственный запах сероводорода, у других мягкий и приятный. В целом средство универсальное. Но опять таки, по опыту, некоторые крема не справляются с жесткими волосками. Поэтому перед покупкой почитайте отзывы. Оптимальные зоны для обработки — бикини, ноги и руки. Наносить на лицо депиляционный крем категорически не советую, так как часто у девушек после такого крема возникают высыпания. Один из лучших депиляционных кремов — Veet. Не реклама. Один из самых "пахучих" не в очень приятном смысле — Eveline.



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Публикация от Veet (@veetusa) 12 Мар 2020 в 12:47 PDT



Депиляционные полоски



Что касается зоны лица, я не советую ни горячий воск, ни данные полоски. Это довольно травматично в силу термического воздействия и механического. Можно получить ожог либо оторвать слой кожи.

Еще эффективнее тридинг или удаление волосков при помощи нити. Это не самый приятный, но быстрый и эффективный способ избавления от пушкового волоса на лице. При систематичных процедурах тридинга некоторые волоски начинают расти меньше или вовсе перестают расти. Для ног и рук данный способ вполне допустим.

Механический эпилятор



Это устарело, больно, но по-прежнему эффективно, но только в том случае, если у вас не чувствительная кожа.



Тридинг



Удаление волосков при помощи нити. Используется для лица. Брови, пушковый волос на щеках, "усики", "борода" и так далее. Вы можете проводить эту процедуру дома самостоятельно или у мастера, если сомневаетесь в своих способностях. Главное, не советую моде-лировать форму бровей нитью, но для удаления пушкового волоса вокруг это идеальный способ.

Нить нужно дезинфицировать антибактериальным гелем. Профессиональная нить для тридинга тонкая и острая, можно порезать клиента и свои собственные пальцы.

Тренироваться можно на себе и на киви. Не шучу, серьезно. На YouTube масса обучающих видео, просто необходимо "набить руку".

Надеюсь, что вы узнали для себя что-то новое и полезное. Будьте здоровы и красивы!