От уколов красоты до тейпирования. Развенчиваем 7 популярных мифов об уходе за лицом и телом
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Индустрия красоты, как и любой бизнес, в погоне за ростом объемов продаж и получения прибыли, используют всевозможные инструменты, в том числе информационные. Как следствие, нам навязывают определенные мифы и многие в них безоговорочно верят. Практикующий в сфере красоты специалист, автор рубрики Woman "Красота без жертв" Татьяна Даукште составила свой список распространенных заблуждений и предлагает разобраться в них.

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Делать маски нужно как можно чаще

При слишком частом использовании можно нарушить барьерные свойства кожи. Относительно здоровой коже не нужны ежедневные маски. Исключением являются маски после лазерного или других интенсивных воздействий на кожу, когда определенный вид масок в течение нескольких дней используется, чтобы помочь коже восстановиться. Также исключением может быть увлажняющая маска в течение нескольких дней после длинных перелетов, со сменой климата.

Оптимальная частота использования любой маски вне этих исключений — два-три раза в неделю.

Если не делать уколы красоты до 40 лет, то потом молодость уже не вернуть

Этот миф коммерчески выгоден. Однако важно учитывать, что нет препаратов, которые необходимы всем. К примеру, колоть ботокс без особых на то показаний — глубоких морщин — не следует, поскольку, чем человек моложе, тем активнее в его организме с помощью антител формируется иммунитет к ботулотоксину.

Самомассаж, фейс-фитнес, тейпирование — хорошая практика на каждый день

В целом научиться делать массаж — все равно что освоить новый музыкальный инструмент. Но с массажем есть иллюзия, что ему можно научиться быстро. Это не так. Важна постановка рук, скорость, глубина нажатия и знания анатомии лица. Невозможно ожидать результатов, если массаж выполняется исключительно по видео из YouTube. Вы должны обучиться более детально, чтобы был результат и, в конце концов, чтобы себе не навредить.

Тренировать мышцы лица можно, если делать это грамотно. Одна проблема: никто не делает этого грамотно.

Что касается тейпирования, то важно учитывать, что при отрывании тейп нарушает барьерные свойства кожи, поэтому не рекомендуется делать тейпирование лица ежедневно.

Секущиеся кончики можно вылечить уходовыми средствами

Секущиеся кончики нужно обязательно стричь. Это неоспоримый факт. Склеить кончики и вернуть им состояние здоровых волос невозможно, их следует состригать. Но и пренебрегать использованием средств против секущихся кончиков после стрижки не стоит. Все эти средства направлены на профилактику их появления и обеспечивают визуальный эффект сглаживания, не давая им топорщиться.

Нельзя часто мыть волосы

Мыть голову необходимо по мере загрязнения, на работу сальных желез частота мытья воздействия не оказывает. Просто необходимо подбирать правильно шампуни, в частности, для частого мытья, а также обращать внимание на температуру воды, чтобы она не была слишком горячей.

Нельзя пренебрегать мытьем волос, особенно, если ежедневно пользуетесь стайлингом (лаки, пенки, спреи). В городской экологии даже длинные волосы можно мыть каждый день, таким образом вы очистите их от пыли, грязи и остатков стайлинга. Все это способно забивать поры, вызывать проблемы с кожей головы и ухудшать качество волос.

Надо блокировать потоотделение антиперспирантами

Потоотделение помогает нам выводить токсины из организма и контролировать температуру тела — это рассказывали еще на уроках биологии. А вот тот факт, что выделение пота — важная защитная функция организма, бороться с которой опасно для жизни, многие из нас игнорируют.

Антиперспиранты препятствуют потоотделению, закрывая сальные железы. Постоянное использование антиперспирантов приводит к стойким нарушениям микробиома. Поэтому такие средства стоит применять не чаще 2–3 раз в неделю и обязательно смывать перед сном.

Лучше остановить свой выбор на простых дезодорантах с безопасным составом, которые нейтрализуют неприятный запах.

Если вы жалуетесь на повышенное потоотделение (гипергидроз) и не можете без антиперспиранта, то в данном случае важно разобраться со своим здоровьем, поскольку повышенное потоотделение сигнализирует о проблемах, в первую очередь, с гормональной системой организма. За диагностикой можно обратиться к терапевту, неврологу, гинекологу, эндокринологу.

Овал лица и глубокие морщины реально изменить только пластикой

Мало кто связывает морщины на лице с зажимами в мышцах шеи, например. И напрасно. Все человеческие мускулы связаны между собой: если одни мышцы напрягаются, то другие будут расслабляться и наоборот.

Качественная работа над одной зоной способна привести в порядок внешность и весь организм в целом. Мышцы лица напрямую связаны с мускулатурой задней поверхности шеи, то есть, если их правильно проработать, то можно подкорректировать овал лица.

Если снижен тонус нижней трети лица, то нужно расслабить шею и уделять особое внимание области вокруг рта. Для начала следует расслабить мышцы, а после укреплять их. Для любителей уколов существует коррекция филлерами, при грамотном подходе, конечно.

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