Отбеливание зубов. Что стоит за эстетической красотой?

Зачастую первое, на что мы обращаем внимание при общении друг с другом, это глаза и улыбка. Подсознательно по состоянию зубов мы делаем выводы о том, как человек за собой ухаживает и какой у него социальный статус. Практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште в рамках авторской рубрики предлагает на сей раз обсудить процедуру отбеливания зубов.

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Многих людей заботит недостаточная белизна зубов. Кто-то уже рискнул обратиться к стоматологу за профессиональной услугой, кто-то покупает комплекты для домашнего пользования, а кто-то до сих пор не может решиться ни на одно, ни на другое из-за пересудов о том, что процедура отбеливания зубов вредна для зубной эмали и в целом для здоровья. Предлагаю выяснить, так ли это вредно, как говорят.

Ранее в составах для отбеливания зубов присутствовали вредные кислоты, которые при неправильном использовании могли нанести вред. Однако в наши дни материалы исключают негативные последствия, если процедура проведена по регламенту, не исключая контриндикации. Так говорят врачи стоматологи.

Существует два вида отбеливания зубов — в домашних условиях (с помощью специально разработанной отбеливающей капы) и в кабинете у стоматолога. Но хотелось бы поговорить не о процедуре как таковой, а хоть немного разобрать состав, который используют для отбеливания.

Часто используемыми отбеливающими веществами являются абразивы, красители, пероксиды, поверхностно-активные вещества и так далее.

Отбеливание с использованием пероксидов является эффективным, но могут возникнуть побочные эффекты, такие как чувствительность зубов или повреждение естественной органической матрицы эмали и дентина. Применимость абразивов при отбеливании зубов ограничена из-за потенциального износа зубов.

Действие других отбеливающих веществ часто неясно из-за нехватки клинических испытаний. Однако все развивается и будет развиваться. Стоматологи заинтересованы в том, чтобы найти более щадящий способ отбеливания зубов.

Для отбеливания можно выделить два основных подхода: химическое отбеливание пероксидами и механическая очистка абразивами зубной пасты.

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Химическое отбеливание приводит к хорошим результатам, особенно, когда оно выполняется с высокими концентрациями пероксида в контролируемой среде, то есть в стоматологической практике.

Механическая очистка основывается на подходящих абразивах. В последние годы был достигнут значительный прогресс в этом направлении, однако современные составы всегда представляют собой компромисс между желаемой эффективностью отбеливания и нежелательным повреждением зубов.

Когда-то я отбеливала зубы в кабинете стоматолога через специальную лампу. В итоге — белые зубы, небольшая чувствительность, которая продолжалась пару дней и соблюдение "белой диеты" в течение какого-то времени, т.е. нельзя пить и есть ничего, что красится. Но это мой опыт и возможно мне просто повезло.

От многих я слышу — как же больно было после процедуры довольно длительное время. Проконсультировавшись со специалистами, я прихожу к выводу, что данная процедура подходит лишь для здоровых зубов.

Собрались отбеливать зубы? Извольте сходить на проверку к стоматологу-терапевту как минимум во избежание неприятностей, которые могут обостриться после процедуры отбеливания зубов.

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Если говорить про нашумевшие когда-то whitening strips, то невозможно предсказать, насколько они вредны в неумелых руках. Средство хорошее, но часто люди не выполняют протокол процедуры разумно.

Что касается зубных паст для отбеливания зубов — это средство с малым процентом эффективности.

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Самое главное, что вы можете сделать, чтобы сделать свою улыбку сияющей — тщательная гигиена и желательно каждый раз после еды, но минимум два раза в день использование зубной нити и систематичное посещение стоматолога и гигиениста минимум раз в год для профилактики.

Если вы созрели на отбеливание зубов, то мой вам теплый совет — просто найдите действительно толкового стоматолога, по рекомендациям, по отзывам пациентов и идите к профессионалу. Не занимайтесь тем, чего не понимаете в домашних условиях без консультации врача.

Будьте красивы, здоровы и разумны!