Переоценка ценностей: почему женщинам кажется, что мужчинам нравятся худые супермодели

Проблема женской ненависти к собственному телу под влиянием СМИ, которые пропагандируют практически недостижимые идеалы красоты, известна давно. Однако как выяснили американские исследовательницы Сара Джонсон и Рене Энгельн, опубликовавшие свою работу в издании Sex Roles, заблуждение многих женщин проистекает еще и от того, что они искренне полагают, будто все мужчины в самом деле без ума от худышек.

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Джонсон и Энгельн поставили серию собственных экспериментов, но в отличие от всех предыдущих, они предложили его участникам (а это были и женщины, и мужчины) оценить публикуемые в печати фотографии не супермоделей, а обычных женщин.

В первом случае группе студентов — юношей и девушек примерно в равной пропорции, было предложено дать оценку формам и привлекательности 13 женщин на фотографиях по шкале от 1 "слишком худая" до 7 "чересчур полная", и по той же шкале от 1 до 7 от "чрезвычайно некрасивой" до "безмерно привлекательной". Затем участники эксперимента должны были угадать, как оценят этих же женщин представители другого пола.

Исследователи выяснили, что давая женщинам на фотографиях в целом одинаковые оценки, участники эксперимента не в состоянии были отгадать, как эти же фото оценят представители противоположного пола.

Ученые назвали это явление "параллельным заблуждением" — то есть оба пола переоценивают способность противоположного пола к идеализации.

После этого Джонсон и Энгельн устроили второй эксперимент по той же схеме, но на этот раз возраст участников варьировался от 18 до 86 лет.

На этот раз в оценках уже была заметная разница: женщины были склонны оценивать моделей как слишком тощих, а мужчины ставили более высокую оценку за привлекательность.

Однако когда нужно было отгадать, как представители противоположного пола оценят эти фотографии, все пошло по схеме первого эксперимента. И мужчины, и женщины, предполагали, что другой пол оценит моделей выше, чем это происходило на самом деле.

Авторы исследования очень надеются, что их открытие поможет снизить негативный эффект сложившихся нездоровых стандартов красоты.

Мало просто объяснять женщинам, что преподносимые СМИ идеалы женской красоты имеют мало общего с реальностью, полагают Джонсон и Энгельн. Важно еще и помочь женщинам осознать, что они переоценивают мужские предпочтения в области красоты.