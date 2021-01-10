Популярные маркетинговые уловки, на которые многие до сих пор попадаются при выборе косметики

Автор рубрики "Красота без жертв" — практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште — призывает критически подходить к выбору косметической продукции, поскольку порой столь заманчивое предложение скрывает уже не столь привлекательные подводные камни. О них подробнее сейчас и поговорим.

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В 1991 году во Франции была основана организация по сертификации органической косметики Ecocert. Базируясь в Европе, она инспектирует продукцию в 80 странах, что делает ее одной из самых крупных соответствующих организаций в мире. Ecocert позиционирует себя как организацию профессионалов, которые компетентны маркировать косметическую продукцию определением "органическая", решая проблемы:

— существующего огромного числа неизвестных частных европейских и других сообществ, которые не признаны объединением профессионалов в косметике;

— сложность или невозможность распознания потребителем продуктов, которые произведены со значительным количеством ингредиентов из натуральных и органических ингредиентов, основываясь на экологически чистый технологический процесс;

— необходимость поддержки производителей косметической продукции, для которых имеет значение качество используемого состава натурального происхождения и уважение к окружающей среде.

В Европе есть и другие организации по сертификации косметики: немецкие BDIH, французские Cosmébio, итальянские ICEA и британские Soil Association. У всех более менее схожие задачи с Ecocert.

Минусы

В связи с этим есть вопрос. Почему у Евросоюза нет единой и единственной организации, которая могла бы на международном уровне независимо тестировать косметическую продукцию? Любопытно то, что у каждого государства есть своя коммерческая или некоммерческая организация, несмотря на международный уровень тех же Ecocert и несмотря на то, что все европейцы живут в одном союзе (теперь уже за исключением Великобритании).

Складывается впечатление, что наше здоровье и в этом вопросе превратилось в большей мере в непрозрачную коммерцию, завуалированной мнимым благом. В связи с этим снова вопрос, почему это не происходит на государственном уровне или на уровне Евросоюза, но доверено коммерческим организациям? Разве не входит в обязанности всех правительств европейских государств проверять и тестировать косметическую продукцию, которая также является продуктом потребления наравне с продуктами питания и фармацевтикой?

Теперь вопрос компетенции профессионалов организаций по сертификации косметических продуктов. Вопрос открыт, потому что нет доступа к информации о том, кто эти люди, какое у них образование и опыт. Соответственно, следующий вопрос, который напрашивается сам собой — как я могу доверять как потребитель, что тестирование произведено объективно и независимо?

Плюсы

В Европе и Америке термин "органическая косметика" защищен, так что для получения такого сертификата одним хорошим составом не отделаешься. Как правило, дополнительные требования включают в себя экологичное производство и упаковку, отказ от тестирования на животных.

Основные стандарты Ecocert: продукт не должен содержать ГМО, парабены, косметику не тестируют на животных, используют только естественно производимые продукты животного происхождения, например, мед. Это не может не радовать. Но предполагаю, что не все так просто, в том отношении, что мы не знаем наверняка, как все производится, как это контролируется и тому подобное, поскольку процесс не является абсолютно прозрачным и доступным, как может казаться на первый взгляд.

Тесты на животных

Американские The Federal Food, Drug and Cosmetic Act/FDA не требует от производителей косметики, товаров личной гигиены, бытовой химии и прочей смежной продукции тестировать ради безопасности их товар и ингредиенты на животных. Фактически FDA поощряет применение тестирующих методик без использования живых животных.

Однако косметические средства или товары личной гигиены, предназначенные для лечения или предупреждения заболеваний, или те, что оказывают влияние на структуру или функции человеческого организма, считаются "лекарствами". Примерами подобной продукции можно назвать средства для загара, предназначенные для защиты от солнечных ожогов; шампуни против перхоти и лекарственные препараты против прыщей. Эти товары должны соответствовать требованиям FDA к тестированию лекарственных препаратов, и моделями в тестах служат животные. Во всех случаях, когда происходит тестирование на животных, FDA отстаивает мнение, что существует огромное множество полезной научной информации и исследований, которые способны стать заменой тестированию на животных.

Один из таких способов представил Wyss Institute Гарвардского университета. В человеческое тело вживляется чип — "organ chip", который способен производить тестирование и исследование в сфере биотехнологий, фармацевтики, косметической сфере и для химического производства, а также для академических сообществ, для больниц и так далее. Этот чип способен точно прогнозировать эффективность и токсичность лекарств с целью значительного повышения точности и эффективности доклинических испытаний на лекарства. Соответственно, где лекарства, там и косметика и все остальное. Другой вопрос заключается в том, а сколько это стоит? Будет ли производитель тратить деньги на этот метод, если метод с животными стоит дешевле? Безусловно, это вопрос этики в первую очередь.

Огромное количество фактов доказывает, что тесты на животных не приносят вовсе или приносят минимальную пользу в защиту безопасности потребителя. Эти тесты также не обеспечивают информацию по эффективному лечению в случае повреждений при (неправильном) использовании товаров. Фактически, некоторые товары, показавшие себя безопасными для животных, провоцируют серьезные побочные эффекты у людей. Тестирование на животных не дает гарантии, что товары безопасны. Тесты на животных всего лишь определяют уровень токсичности. Никакое количество тестов на животных не может изменить тот факт, что многие из подобных товаров опасны, если их проглотить или использовать не по назначению. Про этику и эффективные решения судить не буду. Выводы вы сделаете сами.

Nota bene

1. Распространенный прием для обмана — природные цвета и иллюстрации на упаковке косметики. Когда мы видим зеленый, белый, оттенки бежевого или изображения растений, то автоматически воспринимаем этот продукт как экологически чистый и полезный. Так играет наш мозг.

2. Обратите внимание на материал упаковки. Замечали, что много бумажной упаковки появилось на прилавках магазинов? Бумага помогает позиционировать продукт как экологичный. Однако она не только вводит в заблуждение покупателя, но и своим производством вредит окружающей среде больше того же пластика. Выбирая продукт в бумажной упаковке, обращайте внимание на то, подлежит ли она дальнейшей переработке.

3. Надпись "без консервантов" или "no preservatives". В основном косметики без консервантов нет, потому что именно они позволяют продуктам храниться больше, чем пару дней. Их может не быть только в сухих продуктах или средствах, которые хранятся несколько дней и только в холодильнике. Также следует учитывать: если обозначено, что косметика "без консервантов", то обычно это не отображает наличие натурального состава. Чаще всего производитель имеет в виду то, что в составе нет активных химических консервантов.

Основной вид консервантов — это парабены: консерванты, обладающие антисептическим действием, широко используемые в косметической промышленности. Спорный вид консервантов, поскольку американский FDA на данный момент разрешает использование парабенов, считая, что они не оказывают влияния на здоровье населения, однако продолжая научные исследования. Евросоюз разрешает парабены, но ставит рамки в отношении их концентрации. Проблема заключается в том, что не по всем видам парабенов существует полная информация. Есть парабены, по которым собрано меньше, а есть парабены, по которым собрано больше информации и исследований.

Парабены, которые точно негативно влияют на кожный покров и гормональный фон, токсичны и могут вызвать аллергию: PROPYLPARABEN, SODIUM PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN, POTASSIUM PROPYLPARABEN, SODIUM BUTYLPARABEN.

4. Слова "natural", "bio", "растительный", "органический", "на основе трав", "натуральная косметика" давно уже не показатель качества состава косметики. Удивлена, что до сих пор производители применяют этот маркетинговый трюк, а некоторые потребители ведутся. Чаще всего это является уловкой. В любом случае, важно проверять состав — если на предпоследнем месте в нем стоит экстракт какого-то растения, то это так себе косметика на основе трав.

5. Средства "2 в 1", "3 в 1". Покупая крем, который омолаживает, разглаживает морщины, борется с прыщами одновременно, а еще и делает сальто-мортале, вы позволяете себя обмануть. Одному средству — в идеале одно назначение. Особенно касается косметики для волос, когда шампунь и кондиционер в одном флаконе — это пустышка. И еще лайфхак. Вместо кондиционера можно использовать лишь питательную уходовую маску для волос, потому что, по сути, это одно и тоже. Нет косметических средств против секущихся кончиков волос, есть лишь одно средство — ножницы.

Данная статья написана для размышлений, анализа маркетинговой информации и оценки той или иной косметики с точки зрения критического мышления. Одно понятно точно, что слепо вестись на маркетинг не стоит.