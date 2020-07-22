Повседневный макияж: что должно быть в косметичке на каждый день

Большинство представительниц прекрасного пола стремятся выглядеть привлекательно и покупают для этого различную декоративную косметику. Но часто случается так, что некоторыми средствами мы пользуемся всего лишь несколько раз, после чего они пылятся на туалетном столике. Портал FurnishHome рассказывает о базовом наборе косметики для повседневного макияжа, который умело скроет несовершенства кожи, подчеркнет вашу красоту.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Список косметики для повседневного макияжа необходим для того, чтобы самые нужные средства всегда были под рукой. С ними вы сможете сделать легкий естественный мейкап, который скроет высыпания, покраснения или круги под глазами.

Корректирующая основа под макияж

Это средство служит подготовкой к последующим действиям. Чтобы выбрать базу, нужно знать, к какому типу относится ваша кожа. Она может быть сухой, склонной к раздражениям или же жирной с прыщами, блеском. Исходя из этих показателей и выбираем основу.

Матирующие салфетки

Матирующие салфетки — настоящие помощницы при борьбе с жирным блеском, особенно в жару. Главное их достоинство в том, что они убирают излишки кожного сала, при этом не портя макияж и не смазывая тональную основу. Для этого достаточно просто промокнуть лицо салфетками без стирающих движений.

Тональный крем

Это средство выравнивает тон лица, скрывает неровности и покраснения, а также делает кожу визуально ухоженной и холеной. Выбирать тональный крем нужно так же по своему типу кожи, иначе есть шанс только еще больше подчеркнуть сухость и шелушение, или же, наоборот, усилить жирный блеск. Также важно определить нужный тон, чтобы средство выглядело естественно, а не казалось маской.

Хайлайтер

Этот продукт становится популярнее с каждым днем среди настоящих модниц благодаря своей способности придавать лицу сияние. Его наносят на верхнюю часть скул, под брови, на кончик носа, а также на галочку над губой. Использовать хайлайтер нужно в меру, чтобы лицо не было слишком блестящим, а лишь слегка светилось свежестью.

Пудра

Пудра позволяет зафиксировать мейкап и сделать его более стойким. Также она придает коже матовости и ухоженности. Если вы планируете носить пудру в сумочке или косметичке, то рекомендуется присмотреться к тем продуктам, которые наносятся спонжем, плотно закрываются и имеют зеркальце.

Румяна

Румяна красных, розовых и персиковых цветов наносят кистью на "яблочки" щек, с ними кожа выглядит здоровой и свежей. Подбирать такие средства стоит, ориентируясь на цветотип вашей внешности. Также есть палетки темно-бежевых и коричневых оттенков для контуринга, которые делают лицо рельефным и подчеркивают скулы.

Выразительные губы

Foto: Shutterstock

Итак, вы знаете что нужно для повседневного макияжа. Теперь переходим к еще одной важной части — это подчеркивание губ.

Помада и блеск

Визажисты рекомендуют положить в косметичку три вида помад:

естественный повседневный оттенок или нежный нюд;

красный под ваш тон кожи;

бордовый для вечерних выходов.

Карандаш для губ

Также для своих любимых помад нужно приобрести и карандаши, чтобы четко очерчивать контуры. С их помощью можно визуально увеличить губы и сделать их объемнее.

Акцент на глаза

Foto: Shutterstock

Если вы не знаете, что нужно для базового макияжа глаз, то знакомим вас с главными помощниками, которые обязательно понадобятся вам в косметичке.

Косметика для бровей

Многие визажисты говорят, что брови — это рамка нашего лица, и они правы. Для их оформления можно использовать карандаш, тени для естественности, помадки, а также гели, которые задают волоскам нужное направление.

Тушь

Этот продукт найдется в косметичке у каждой девушки. Тушь поможет за считанные секунды сделать взгляд выразительным, а ресницы — длинными и густыми.

Карандаш для глаз

Карандаш способен не только подчеркнуть глаза, но и сделать их визуально больше, немного поменять их форму. Дня ежедневного варианта можно приобрести коричневый и черный цвета.

Тени

Цветные тени для глаз стоит выбирать, ориентируясь на цвет ваших глаз. Для повседневного мейкапа отличным решением будет нюдовая палетка с нейтральными базовыми оттенками.

Общий набор кистей

Хоть кисти и не относятся к косметике для повседневного макияжа, они играют большую роль в нанесении мейкапа. Они бывают двух видов:

из натурального ворса (подходят для нанесения сухих пудровых продуктов);

синтетические (ими удобно наносить кремовые средства — тени, помады, тональные крема).

Не забываем об аромате

Foto: Shutterstock

Аромат играет огромную роль в нашем образе. Когда девушка удачно подбирает парфюм и приятно пахнет, ее самооценка мгновенно повышается. Для этого полезно добавить в косметичку флакончик любимого аромата или несколько маленьких пробников.

Теперь вы знаете, какая косметика нужна для повседневного макияжа и сможете выглядеть неотразимо в любом месте, где бы вы ни были.