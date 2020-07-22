Повседневный макияж: что должно быть в косметичке на каждый день

Большинство представительниц прекрасного пола стремятся выглядеть привлекательно и покупают для этого различную декоративную косметику. Но часто случается так, что некоторыми средствами мы пользуемся всего лишь несколько раз, после чего они пылятся на туалетном столике. Портал FurnishHome рассказывает о базовом наборе косметики для повседневного макияжа, который умело скроет несовершенства кожи, подчеркнет вашу красоту.
Список косметики для повседневного макияжа необходим для того, чтобы самые нужные средства всегда были под рукой. С ними вы сможете сделать легкий естественный мейкап, который скроет высыпания, покраснения или круги под глазами.
Корректирующая основа под макияж
Это средство служит подготовкой к последующим действиям. Чтобы выбрать базу, нужно знать, к какому типу относится ваша кожа. Она может быть сухой, склонной к раздражениям или же жирной с прыщами, блеском. Исходя из этих показателей и выбираем основу.
Матирующие салфетки
Матирующие салфетки — настоящие помощницы при борьбе с жирным блеском, особенно в жару. Главное их достоинство в том, что они убирают излишки кожного сала, при этом не портя макияж и не смазывая тональную основу. Для этого достаточно просто промокнуть лицо салфетками без стирающих движений.
Тональный крем
Это средство выравнивает тон лица, скрывает неровности и покраснения, а также делает кожу визуально ухоженной и холеной. Выбирать тональный крем нужно так же по своему типу кожи, иначе есть шанс только еще больше подчеркнуть сухость и шелушение, или же, наоборот, усилить жирный блеск. Также важно определить нужный тон, чтобы средство выглядело естественно, а не казалось маской.
Хайлайтер
Этот продукт становится популярнее с каждым днем среди настоящих модниц благодаря своей способности придавать лицу сияние. Его наносят на верхнюю часть скул, под брови, на кончик носа, а также на галочку над губой. Использовать хайлайтер нужно в меру, чтобы лицо не было слишком блестящим, а лишь слегка светилось свежестью.
Пудра
Пудра позволяет зафиксировать мейкап и сделать его более стойким. Также она придает коже матовости и ухоженности. Если вы планируете носить пудру в сумочке или косметичке, то рекомендуется присмотреться к тем продуктам, которые наносятся спонжем, плотно закрываются и имеют зеркальце.
Румяна
Румяна красных, розовых и персиковых цветов наносят кистью на "яблочки" щек, с ними кожа выглядит здоровой и свежей. Подбирать такие средства стоит, ориентируясь на цветотип вашей внешности. Также есть палетки темно-бежевых и коричневых оттенков для контуринга, которые делают лицо рельефным и подчеркивают скулы.
Выразительные губы
Итак, вы знаете что нужно для повседневного макияжа. Теперь переходим к еще одной важной части — это подчеркивание губ.
Помада и блеск
Визажисты рекомендуют положить в косметичку три вида помад:
- естественный повседневный оттенок или нежный нюд;
- красный под ваш тон кожи;
- бордовый для вечерних выходов.
Карандаш для губ
Также для своих любимых помад нужно приобрести и карандаши, чтобы четко очерчивать контуры. С их помощью можно визуально увеличить губы и сделать их объемнее.
Акцент на глаза
Если вы не знаете, что нужно для базового макияжа глаз, то знакомим вас с главными помощниками, которые обязательно понадобятся вам в косметичке.
Косметика для бровей
Многие визажисты говорят, что брови — это рамка нашего лица, и они правы. Для их оформления можно использовать карандаш, тени для естественности, помадки, а также гели, которые задают волоскам нужное направление.
Тушь
Этот продукт найдется в косметичке у каждой девушки. Тушь поможет за считанные секунды сделать взгляд выразительным, а ресницы — длинными и густыми.
Карандаш для глаз
Карандаш способен не только подчеркнуть глаза, но и сделать их визуально больше, немного поменять их форму. Дня ежедневного варианта можно приобрести коричневый и черный цвета.
Тени
Цветные тени для глаз стоит выбирать, ориентируясь на цвет ваших глаз. Для повседневного мейкапа отличным решением будет нюдовая палетка с нейтральными базовыми оттенками.
Общий набор кистей
Хоть кисти и не относятся к косметике для повседневного макияжа, они играют большую роль в нанесении мейкапа. Они бывают двух видов:
из натурального ворса (подходят для нанесения сухих пудровых продуктов);
синтетические (ими удобно наносить кремовые средства — тени, помады, тональные крема).
Не забываем об аромате
Аромат играет огромную роль в нашем образе. Когда девушка удачно подбирает парфюм и приятно пахнет, ее самооценка мгновенно повышается. Для этого полезно добавить в косметичку флакончик любимого аромата или несколько маленьких пробников.
Теперь вы знаете, какая косметика нужна для повседневного макияжа и сможете выглядеть неотразимо в любом месте, где бы вы ни были.