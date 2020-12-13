Практические советы, чего не надо делать, чтобы не испортить кожу лица

Мы во многом часто ошибаемся. Самое главное — осознавать эти ошибки и стараться их исправить. Автор рубрики "Красота без жертв", практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште предлагает вместе разобраться, что не нужно делать, чтобы не испортить красоту и здоровье кожи лица.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Недавно совместно с косметиком с медицинским образованием Кариной Сизовой мы провели прямой эфир в Instagram на эту тему. По горячим следам делюсь с вами информацией.

Про мицеллярную воду и тоники



Многие используют мицеллярную воду не по назначению — используют ее вместо умывания пенкой, гелем или молочком, а также заменяют этим средством тоник. Однако мицеллярную воду необходимо смывать, иначе это привести к раздражению кожи, ее обезвоженности и спровоцировать воспалительные процессы. Смывать необходимо не просто водой, а средствами для умывания.

Бывают ситуации, когда на бутылочке с мицеллярной водой написано, что ее нет надобности смывать, но это не так. В целом можно сказать, что мицеллярная вода — это хорошее средство для снятия макияжа и не более того.

И еще важный нюанс. Обратите внимание, есть ли ощущения стянутости кожи после мицеллярной воды. Если есть, то необходимо ее поменять на другое средство для снятия макияжа.

Итак, этапы следующие: смываем косметику мицеллярной водой, после умываемся средством для очищения кожи (пенка, гель, молочко) и затем тонизируем кожу тоником, который подходит вашему типу кожи.

Тоник регулирует pH баланс кожи после взаимодействия с водой. Важно, чтобы в составе тоника не было спирта, поскольку это сушит кожу и нарушает ее защитные барьерные функции. Тоники можно разделить по задаче, в зависимости от состава: себоругулирующий, сужающий поры, увлажняющий, успокаивающий, сосудосужающий. В принципе, при правильно подобранном тонике можно решить до 80% проблем с кожей.

Домашний уход



Про корейскую косметику. Исключите косметику с силиконами, а если все же используете, то не каждый день. Это создает пленку, которая не дает коже дышать. Если используете косметику с силиконами, то важно умывать лицо гидрофильным маслом. Простое средство для умывания с силиконами не справится — не растворит.

Пилинги для домашнего ухода. Они нужны любому типу кожи для того, чтобы помогать ей обновляться и очищаться. Важно подобрать пилинг под себя и использовать разумно — раз в неделю.

Энзимный пилинг или пилинг на фруктовых кислотах после консультации с косметиком или косметологом — хорошие средства с мягким составом.

Агрессивные химические пилинги, которые должны быть использованы в кабинете профессионала — не для домашнего использования. Вы можете обжечься в прямом и переносном смысле. У химических пилингов есть свой протокол. Важно смотреть на состояние кожи и подбирать конкретные средства. Такие пилинги можно делать раз в 10-28 дней и все потому, что коже необходимо восстанавливаться.

Средства для умывания и скрабы. После качественного средства кожа не должна быть "скрипучей". Если вы умываетесь до "скрипа", то это означает, что вы "смыли" защитный барьер кожи, а это не есть хорошо.

Foto: Shutterstock

Подбирайте мягкие средства для домашнего ухода. Если ощущения стянутости не проходят в течение 5 минут после умывания или тонизирования, то пересмотрите средства, которые вы используете.

Также обратите внимание на увлажняющие серумы, сыворотки в комбинации с кремами, но будьте аккуратны с жирными и питательными кремами.

Не рекомендуются растительные масла для кожи лица. Очень многие из них комедогенны и забивают поры. От этого начинаются высыпания на лице. Скрабы не должны мыть абразивными — царапать кожу.

Ночные крема. Для нормальной и комбинированной кожи ночью крем не нужен. Ночью кожа должна отдыхать. Однако, если накануне у вас важное мероприятие, то допустима единоразовая ночная маска для лица.

Что касается сухой и обезвоженной кожи — проконсультируйтесь со специалистом, который подберет для вас индивидуально составленный план по уходу за лицом.

Подбор уходовой косметики



Самый лучший способ — проконсультироваться с добросовестным специалистом. Важно разбираться в составе того или иного средства.

Foto: Shutterstock

Масс-маркет, к сожалению, часто предлагает продукты с некачественным составом, поэтому обратите внимание на профессиональные бренды. Часто получается так, что мы в погоне за красотой скупаем несколько бюджетных баночек вместо того, чтобы купить одну, чуть подороже, но более качественную.

Полная версия записи прямого эфира с косметиком с медицинским образованием Кариной Сизовой доступна здесь.

Берегите себя! Красота не требует жертв, она требует лишь разумности".