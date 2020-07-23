Придуман простой способ есть и пить, не снимая защитную маску

Британская модель придумала способ есть в медицинской маске и вызвала восхищение фанатов. В свою очередь художница Эллен Макомбер разработала маску с небольшим отверстием для соломинки, чтобы человеку было комфортно пить коктейли, не снимая защитной ткани с лица. Подробнее рассказывает Lenta.ru.

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На размещенных кадрах Эмма Луиз Коннолли демонстрирует, как можно есть, не снимая при этом средства индивидуальной защиты с лица.

Знаменитость надела две защитные маски: одну из них она разместила на носу, а вторую — на подбородок. Когда она начинает есть, они раздвигаются, открывая рот Коннолли, но прикрывая при этом ее органы дыхания.

Подписчиков манекенщицы рассмешило ее видео, и они поблагодарили ее в комментариях под постом. "Ты просто гений", "Почему я раньше не додумалась", "Это очень смешно", "Господи, я начну делать так же", "Ты лучшая", "Наконец-то я нашла способ поесть" — высказывались поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emma Lou (@emmalouiseconnolly) 20 Июл 2020 в 2:07 PDT

В свою очередь художница Эллен Макомбер разработала маску с небольшим отверстием для соломинки, чтобы человеку было комфортно пить коктейли, не снимая защитной ткани с лица. Она изготовила 40 масок за две недели и стала продавать их за 30 долларов.

По ее словам, это была идея ее знакомого — шить защитные маски именно такого формата. Кроме того, жители Нового Орлеана очень любят спиртные напитки, отметила она.

Чтобы сделать глоток коктейля, человеку не придется снимать и снова надевать маску, из-за чего появляется больше вероятности заразиться на вечеринках.

"Мы сначала хотели сделать украшение для губ, но чтобы клапан не оставался открытым постоянно, решили просто вставить второй слой защитной сетки. Вам остается только наклонить соломинку к себе и не надо лишний раз прикасаться руками к лицу", — заявила Макомбер в интервью Fast Company.

Автор также напомнила, что не является экспертом в данной области, и ее маски не стоит считать наилучшей формой профилактики заражения коронавирусом.

Foto: Instagram/Ellen Macomber

При этом она сказала, что это изобретение восполнило критический пробел на рынке. Люди смогут встречаться и вместе пить напитки, избегая риски инфицирования.