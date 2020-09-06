Про правильное увлажнение кожи: cамое элементарное, что вы можете сделать

Главное в процессе увлажнения кожи — это сохранение или восстановление эпидермального барьера кожи. Многие считают, что лучше всего в этом поможет разрекламированная гиалуроновая кислота, однако это не совсем так. О том, что вы можете сделать для своей кожи, в рамках рубрики "Красота без жертв" рассказывает практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште.

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Эпидермис защищает наш организм от излишнего испарения влаги и удерживает ее. К примеру, если вы не пьете достаточное количество воды, то организм начинает восполнять ее дефицит через свои собственные резервы и самый основной этот резерв — кожа.

Один из основных симптомов обезвоживания организма — это потеря тургора кожи, ее эластичности, а также сухость, стянутость, шелушение, микротрещины, сеть мелких морщин, покраснения и гиперчувствительность кожи.

Многие сетуют на гиалуроновую кислоту, ведь маркетинг окутал наше сознание настолько, что казалось будто это самый верный способ для увлажнения кожи, однако это не совсем так. Самое малое, но самое важное как вы способны помочь своей коже. Об этом сегодня и поговорим.

Масло, кремы, тканевые маски и патчи под глаза

Для здоровой и молодой кожи, например, масло ши или карите и другие выше указанные средства доступны и увлажняют кожу быстро. Однако при систематичном и частом использовании замедляют естественное восстановление барьерной функции кожи и не устраняют причины обезвоживания, поэтому этот метод просто одноразовый или экстренный вариант.

Наиболее безобидный способ — это растительные масла, но не в чистом виде, а в составе эмульсий при дозированном применении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MÁDARA Organic Skincare (@madaracosmetics) 16 Дек 2019 в 12:29 PST

Все ранее упомянутое оправдано в частом использовании при атопическом дерматите, псориазе и подобных патологическом состоянии кожи.

Мочевина, аминокислоты, молочная кислота

Можно использовать всем при любых вариантах сухости или обезвоженности кожи, но с учетом индивидуальной переносимости. Например, про мочевину. Urea — так на латыни обозначается компонент "мочевина" в составе косметики на этикетке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от #BENUAptieka (@benu_aptieka) 28 Окт 2019 в 2:39 PDT

Мочевина способствует задержанию влаги в коже, снижает испарение жидкости. Также мочевина имеет противовоспалительные свойства, смягчает кожу и заживляет микротрещины и другие повреждения кожи. Однако косметику с мочевиной используйте с осторожностью при очень чувствительной коже, склонной к аллергическим проявлениям, а также для кожи с воспалительными процессами в виде прыщей или угрей.

Полиненасыщенные жирные кислоты



Это должно присутствовать в рационе каждого человека. Природными источниками являются растительные масла из зародышей пшеницы, масло семени льня, подсолнечное масло, соевые бобы, арахис, а так же грецкий орех, миндаль, семечки подсолнуха, рыбий жир и рыба жирных и полужирных видов, например, лосось, сельдь, форель, тунец.

Эмульсии MLE или ламеллярная эмульсия

Такая эмульсия совместима с кожей любого типа и изготавливается без агрессивных добавок. Она образует на коже защитную пленку и лечит повреждения липидного барьера, и не только. Созданные на ее основе композиции, адаптированные к конкретным проблемам и потребностям кожи, многократно усиливают ее лечебный и профилактический эффект. Так же, что не мало важно, такая эмульсия создает "депо" активных ингредиентов в коже, гарантирующих пролонгированный и накопительный результат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Корейская Косметика Сочи (@idealskinshop) 24 Авг 2020 в 10:51 PDT

Как вы понимаете, увлажнение кожи — это не про то, как кожу "напоить" кремами и масками, это про оздоровление и восстановление организма в целом и эпидермального барьера в частности. Будьте красивы и здоровы!