Процедура с холодком: зачем люди морозят себя ради здоровья и красоты

Автор рубрики DELFI Woman, практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште уверена, что большинство слышали о криотерапии, однако более глубоко в этот вопрос не вникали. Как следствие, многие до сих пор не понимают, что из себя представляет подобная процедура и в чем ее польза для здоровья.

Криотерапия — это процедура с использованием холода. Такая терапия может проходить локально или в общем для всего тела.

Ее создали японцы, используя азотную криосауну. Внешне она похожа на цилиндрическую кастрюлю, внутри которой распыляются пары азота и происходит охлаждение.

Но оказалось, что такая технология имела очень большой недостаток — пары азота токсичны, вдыхать их нельзя, поэтому голова должна за пределами "кастрюли". Однако в этом случае возникает неравномерное распределение холода, которое в итоге может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, поэтому со временем немецкие разработчики создали воздушную "криосауну", которая в наши дни часто применяется для решения тех или иных проблем со здоровьем.

Зачем нужна криотерапия?

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В общем и целом локальную криотерапию используют в таких областях как гинекология, дерматология, подология, отоларингология и так далее.

Что касается общей криотерапии для тела, то она решает множество других проблем со здоровьем в качестве метода физиотерапии: снимает стресс, мобилизует иммунную систему, стимулирует обмен веществ, оказывает обезболивающее действие, улучшает общее самочувствие и качество сна.

1. Криотерапия чаще всего используется как обезболивающее лечение, если есть, к примеру, спортивные травмы.

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2. Криотерапия также используется в качестве метода лечения локализованных областей некоторых видов рака (так называемая криохирургия), таких как рак предстательной железы или для лечения аномальных клеток кожи.

3. Данную терапию используют как способ для похудения, который заключается в том, что холодная температура вынуждает организм усердно работать и ускорять метаболизм. Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что ежедневное воздействие холодных температур в количестве двух часов в день в течение шести недель подряд приводит к снижению общего количества жира в организме примерно на два процента.

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4. Криотерапия активирует выработку коллагена, который восстанавливает нарушенные соединения в коже, тем самым уменьшая появление целлюлита.

5. Криотерапия способствует росту волос и ногтей. Локальная криотерапия была протестирована и доказала свою эффективность в предотвращении выпадения волос после химиотерапии и роста волос у пациентов с алопецией (облысением). Считается, что естественное усиление кровообращения от сеанса криотерапии приводит к более длинным, здоровым волосам и ногтям.

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6. Одним из ключевых преимуществ криотерапии является жидкий азот для лица, который способствует омолаживающему процессу за счет увеличения выработки коллагена.

Противопоказаний для такой процедуры немного: туберкулез, гипертония, эпилепсия, мигрень, острые инфекционные заболевания.

Если есть купероз, который часто сопровождается ломкостью сосудов, скорее всего, косметолог назначит другие процедуры для лечения недостатков кожи. Это полезно для кожи при острой форме акне, угревой сыпи, демодекозе, расширенных порах.

7. С помощью криохирургии возможно решить проблемы диспигментации.

Наиболее распространенными побочными эффектами любого типа криотерапии являются онемение, покалывание, покраснение и раздражение кожи. Эти побочные эффекты почти всегда являются временными.

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Противопоказания

Процедура противопоказана людям, у которых есть аллергия на холод, тем, кто страдает тяжелой бронхиальной астмой, тяжелой аритмией, гипертонической болезнью (при отсутствии коррекции лекарственными препаратами), а также детям и беременным женщинам.

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Остальные же — даже пожилые люди, у которых имеются проблемы в опорно-двигательной системе, и те, кто страдает болью в суставах — могут свободно посещать процедуру.

В любом случае перед посещением криосауны настоятельно рекомендуется проконсультироваться со специалистом и убедиться в том, что у вас нет ни одного противопоказания.

Будьте здоровы и красивы!