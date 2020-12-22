Простой способ скрыть второй подбородок на фото

Фотохудожница и основатель курса Art of Being Photographed раскрыла способ скрыть второй подбородок на фотографиях и видео. Ее слова приводит Daily Mail.

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Американка Рената Сезар (Renata Cesar) рассказала о технике, которой пользуются многие знаменитости во время съемок, чтобы добиться четкого овала лица и острых скул. Так, эксперт объяснила, что перед камерой необходимо вытянуть подбородок вперед под небольшим углом.

"Представьте, что под вашим подбородком находится персик, который вы должны удержать", — пояснила Сезар. По ее словам, таким образом на снимках и видео лицо и шея выглядят стройнее, поскольку под приподнятым подбородком образуется тень.

К такому приему, например, прибегают предпринимательница Кайли Дженнер, актриса Риз Уизерспун, а также телезвезды Ким и Хлои Кардашьян.

"Во время видеозвонков мы чувствуем себя неуверенно, поэтому часто запрокидываем голову назад, прижимая подбородок к шее — так у нас появляются лишние складки, а шея сливается с лицом", — заключила специалистка.