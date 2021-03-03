Проверенные рецепты самых эффективных масок от морщин

В то время как брендированные средства по уходу за кожей обещают "мгновенное омоложение" за вполне немалые суммы, домашние рецепты справляются с задачей не хуже. Конечно, никто не отменяет применение профессиональной косметики, но если в ее составе те же ингредиенты, которые есть и дома, почему бы не попробовать сделать маску от морщин своими руками? Портал FurnishHome рассказывает, как стать моложе и сделать кожу лица более подтянутой, упругой.

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Правила применения масок от морщин

Когда процедуры касаются нежной кожи лица, нужно внимательно относиться к деталям. Кроме того, если сделать маску неправильно или не учесть некоторые нюансы, результат будет менее выраженным. Давайте выясним, что нужно знать, чтобы сделать маску от морщин самой.

Подготовка кожи

Чтобы поры хорошо раскрылись и активные вещества состава проникли в кожу, поверхность нужно предварительно подготовить. Косметологи утверждают, что на предварительно очищенной коже маска показывает себя на 30% эффективнее. Если у вас жирная кожа, после умывания пройдитесь по поверхности тоником. Для сухой кожи достаточно обычного умывания.

Совет: не забудьте удалить остатки косметики. Для этого подойдут пенка или отшелушивающий скраб.

Компоненты состава

Даже на натуральные продукты может возникать аллергия, поэтому сделайте небольшой тест каждого компонента перед приготовлением состава. Конечно, если вы уже использовали такие элементы, то этап можно пропустить. Также следите за сроком годности каждого ингредиента.

Нанесение

Как и поверхность кожи, руки во время нанесения состава должны быть чистыми. Наносим смесь снизу вверх массажными линиями, двигаясь от носогубных складок к ушам. Область вокруг губ и глаз обрабатываем предельно аккуратно и в последнюю очередь. При этом смесь с активным составов лучше и вовсе не наносить в этих зонах. Кстати, если домашняя маска от морщин своими руками жидковатая, следует заранее заколоть волосы и накрыть плечи полотенцем, чтобы защититься от капель.

Срок проведения процедуры

Девушки часто интересуются, сколько держать домашнюю маску. В среднем, 30 минут будет достаточно, чтобы активные компоненты вошли в контакт с верхними слоями эпидермиса. Но если чувствуете зуд или замечайте покраснения, сразу смывайте состав. Не будет лишним принять противоаллергенный препарат.

Снятие состава

В первую очередь стоит снять основную массу состава, для этого подойдут губка или влажное полотенце. Затем умываемся: теплой водой — если кожа сухая, холодной — если жирная. После процедуры наносим на кожу увлажняющий крем.

Готовим маски для лица

Теперь приступаем к практике: как сделать маску от морщин дома и какие ингредиенты понадобятся? Предлагаем несколько вариантов с разным составом.

Маска от морщин с желатином

Задумались, какую маску от морщин сделать в домашних условиях? Один из самых популярных вариантов — домашняя маска от морщин с желатином. Такой состав справляется сразу с несколькими задачами: за счет животного коллагена в составе он придает коже эластичность, смягчает ее, выравнивает тон и обеспечивает упругость.

Состав:

1 пакетик желатина;

½ чашки свежего фруктового сока.

Готовим:

Смешиваем желатин с фруктовым соком в небольшой металлической емкости, ставим на огонь, помешиваем и томим до полного растворения желатина. Когда состав остынет, отправляем его в холодильник до неполного загустения (нужна консистенция, которая будет удобной для нанесения).

Наносим:

На очищенное лицо наносим состав руками или с помощью кисти, избегая области вокруг глаз. Подождите, пока маска высохнет на лице и смойте ее прохладной водой.

Совет: не вытирайте лицо после смывания маски — пусть кожа высохнет самостоятельно, а влага в нужном количество впитается в поры.

Маска от морщин из банана

Вот еще один вариант омолаживающей домашней маски для лица.

Состав:

1 банан (лучше брать мягкий вызревший);

1 ч. л. жирной сметаны (нужна густая консистенция);

сок половины лимона.

Готовим:

Измельчаем фрукт в блендере, взбиваем со сметаной, получая однородную массу. Выжимаем сок цитруса и вливаем в смесь, перемешиваем.

Наносим:

Такую смесь будем наносить в несколько слоев: первый будет более тонким, а после его высыхания добавляются следующие (и так пока не будет использован весь состав).

Маска Клеопатры от морщин

Эта простая маска от морщин дома делается быстро, а результат не заставляет себя ждать.

Состав:

2 ст. л. голубой глины;

1 ст. л. сметаны;

1 ч. л. меда.

Готовим:

Смешиваем все ингредиенты, получаем однородную массу и наносим ее на кожу.

Наносим:

Равномерно распределяем по поверхности, ждем 20 минут. В течение 2-3 минут возможно легкое пощипывание, но если дискомфорт усиливается, смывайте состав раньше.

Совет: чтобы увидеть результат, желательно повторить процедуру раз в неделю в течение 20-30 дней.

Картофельная маска от морщин

Да, даже такой простой компонент может быть полезным в бьюти-индустрии.

Состав:

2 отварных картофеля;

5 г глицерина;

по 2,5 ч. л. молока и густой сметаны;

1 ч. л. подсолнечного масла.

Готовим:

Разминаем картофель, смешиваем с другими компонентами и тщательно перемешиваем.

Наносим:

Распределяем состав на коже лица и оставляем на 15-20 минут. Смываем теплой водой и наносим увлажняющий крем.

Выбирайте лучшие домашние маски от морщин, чтобы выглядеть на все 100!