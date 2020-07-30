Пять факторов, ускоряющих старение кожи

С годами приходит не только мудрость, но и первые признаки старения. Как бы нам ни хотелось продлить свою молодость как можно дольше, сохранив нежность, упругость кожи и ясный взор — старение является естественным физиологическим процессом. Лето — пора, когда свою кожу лица мы подвергаем особому риску преждевременного старения, поэтому фармацевт "Euroaptieka" Зане Мелберга объясняет, какие пять факторов ускоряют преждевременное старение кожи, и рассказывает о том, как замедлить вызываемые возрастом изменения кожи лица.

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Первый фактор — загар, в том числе и в солярии



Длительное пребывание на солнце, в том числе и посещение солярия, значительно ускоряет процесс старения кожи. Если предполагается находиться на солнце больше 15 минут, то необходимо воспользоваться солнцезащитным кремом с уровнем защиты по крайней мере SPF 25, чтобы уберечь кожу от возможных солнечных ожогов. Доступны солнцезащитные средства разной концентрации: кремы, молочко, эмульсия, пена — каждый может найти наиболее подходящее для своего типа кожи.

Второй фактор — стресс

Стресс влияет не только на эмоциональное, но и на физическое здоровье и внешний вид кожи — чем больше мы волнуемся, тем быстрее стареем. Последствия стресса могут проявиться в виде акне, выпадения волос и набора веса, в свою очередь, если у человека есть какое-либо кожное заболевание, то стресс может ухудшить ситуацию, вызвав новые заболевания и раздражение кожи. Магний и витамины группы В помогают снять тревогу, поддерживать позитивную энергию и хорошее настроение в течение дня, а также будут способствовать нормальной работе мышц и нервной системы, таким образом устраняя и нарушения сна. Для снижения стресса можно использовать также расслабляющие травяные чаи. Валерьяна, лаванда, мелисса оказывают успокаивающее действие на нервную систему, уменьшают чувство страха, тревогу, беспокойство и бессонницу.

Третий фактор — недостаток сна

Кожа лица не будет выглядеть красивой и здоровой, если спать меньше 7 часов в сутки. Недостаток сна может отразиться на коже лица как в виде синих кругов под глазами, так и в виде нездорового цвета кожи, а также способен нарушить гормональный баланс в организме, усилить чувство голода и тягу к сладкому, что может создать дополнительные проблемы для кожи лица и организма в целом. Если имеются трудности с засыпанием, то после консультации с врачом или фармацевтом можно использовать препараты, в состав которых входит мелатонин, помогающий заснуть и облегчающий неприятные ощущения, вызванные нарушениями естественного суточного ритма. Из растительных средств помогут препараты, содержащие хмель и мелиссу. Хмель обладает успокаивающим действием, способствуя глубокому и здоровому сну, в свою очередь лечебная мелисса помогает расслабиться и поддерживать хорошее настроение, способствуя духовному и физическому благополучию.

Четвертый фактор — недостаточное употребление жидкости

Из-за недостаточного употребления воды кожа лица может стать обезвоженной, что будет способствовать образованию морщинок и изменению рельефа и цвета кожи. Во избежание этого необходимо выпивать по крайней мере 2 литра воды в день. Следует помнить, что в количество выпитой за сутки воды не входят сладкие и газированные напитки, кофе и чай. В свою очередь, для приятной свежести и увлажнения кожи лица снаружи, можно воспользоваться клеточной водой, в составе которой есть гиалуроновая кислота. Она увлажняет кожу и придает энергию клеткам кожи.

Пятый фактор — невнимательное очищение кожи лица

Независимо от того, используется ли декоративная косметика, одной из важнейших заповедей красоты является обязательное очищение лица от косметики или накопившейся за день пыли. Не смытая косметика и другая грязь забивает поры и не только создает чувство дискомфорта, но и раздражает кожу и может вызвать воспаление. Очищать лицо следует с помощью мицеллярной воды или молочка для лица, однако наиболее подходящие средства, соответствующие вашему типу кожи, сможет посоветовать фармацевт или дерматолог.

Как предотвратить признаки преждевременного старения кожи

Хотя еще не обнаружен один конкретный "эликсир молодости", в аптеках для каждой возрастной группы доступны разные продукты, способные замедлить старение кожи. Например, для приема внутрь витаминов, необходимых для организма и кожи, рекомендуется употреблять пищевые добавки, в состав которых входят коэнзим Q10, витамины — A, C, E, селен и цинк, а также коллаген, предназначенный для упругости кожи и уменьшения морщин.

Женщинам после 20 лет, например, не удается устранить последствия бессонной ночи, лишь умыв лицо прохладной водой. Темные круги под глазами, покраснение кожи лица и легкая отечность свидетельствуют о том, что для восстановления требуется больше времени.

В возрасте 25-30 лет обычно уже видны первые признаки старения. Одной из самых заметных примет являются мелкие морщинки, которые со временем становятся все глубже. Для замедления этих процессов существуют различные способы и средства, задерживающие образование морщинок, поэтому в этом возрасте рекомендуется начать пользоваться продуктами для ухода за лицом, в состав которых входят антиоксиданты (витамины A, C, D, E), которые борются со свободными радикалами, замедляя старение кожи.

В возрасте 30-35 лет рекомендуется пользоваться продуктами для ухода за кожей лица, активные вещества которых помогут предотвратить выраженные возрастные и мимические морщины, восстановить эластичность кожи в зоне щек и лба. При выборе продуктов для ухода за кожей в этом возрасте необходимо обратить внимание на то, входит ли в их состав гиалуроновая кислота, отвечающая за уровень влажности кожи, а также omega-3, защищающие кожу от воздействия окружающей среды. Важно обращать усиленное внимание на очистку, увлажнение, а также на питание кожи лица, используя разные маски для лица и сыворотки.

В свою очередь в возрасте после 40 лет процесс восстановления кожи лица происходит намного медленнее. Это значит, что мимические морщины и морщинки вокруг носа и губ становятся более заметными и глубокими, а в уголках глаз образуются более выраженные изгибы. Кожа может выглядеть бледной, меняется цвет лица, под глазами все чаще заметны маленькие отеки и темные круги, а кожа на шее истончается. В этот возрастной период стоит вкладывать больше средств и усилий в сохранение и поддержание состояния кожи лица и приятного внешнего вида, а также здоровья в целом. Например, в дополнение к крему от морщин и крему для глаз раз в неделю рекомендуется использовать укрепляющие маски для кожи лица, предназначенные для зрелой кожи, чтобы обеспечить ей больше влажности, эластичности и упругости.