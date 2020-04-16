Пять идей для приготовления ванночек и масок для рук в домашних условиях

Руки — визитная карточка человека и безошибочный индикатор возраста, поэтому сейчас, когда мы моем и дезинфицируем их более интенсивно, а значит, подвергаем большей нагрузке и воздействию раздражающих факторов, необходима усиленная забота о них. Советами об уходе за кожей рук, приготовлении увлажняющих масок и ванночек для рук в домашних условиях делится фармацевт сети Apotheka, обладательница титула "Фармацевт года — 2019" Лайла Залите.

"В пору борьбы с коронавирусом руки интенсивно обрабатываются дезинфицирующими средствами, содержащими высокий процент этилового спирта, который сильно сушит кожу. Именно поэтому так важно питать и увлажнять кожу рук, особенно на ночь. Если кожа очень сухая, одного крема может оказаться недостаточно, поэтому рекомендуется побаловать руки увлажняющими масками и ванночками", — рассказывает фармацевт Лайла Залите.

Ванночки для рук

1. Нагреть на водяной бане оливковое масло, добавить жидкий витамин А+Е, а также немного лимонного сока и опустить руки на 10-15 минут, затем вытереть.

2. Очень полезна ванночка из теплой воды, в которой варился картофель: она прекрасно смягчает кожу рук.

3. Столовую ложку льняного семени залить теплой водой, дать набухнуть и опустить в ванночку руки на 10 минут, затем руки вытереть.

4. Смешать пахту с охлажденным ромашковым отваром, держать руки в ванночке 10 минут, затем вытереть.

5. В теплый отвар ромашки, зверобоя или череды трехраздельной добавить морскую соль и держать в нем руки до 20 минут, затем вытереть.

6. "Еще одна процедура, которую можно провести в домашних условиях, но которая дает тот же эффект, что салонный ритуал, — парафиновая ванночка. В аптеках можно купить твердый парафин, который нужно растопить дома, следя за тем, чтобы он не был слишком горячим. Перед процедурой руки необходимо смазать питательным кремом, затем погружать в ванночку вплоть до пяти раз. Парафин затвердевает, и каждый его слой образует своеобразные перчатки. Затем руки нужно обернуть полотенцем или фольгой и подержать еще 10 минут, чтобы усилить эффект. В салонах затвердевший парафин выбрасывают, но в домашних условиях его можно использовать повторно", — рассказывает фармацевт.

Маски для рук

"Чтобы себя побаловать, не обязательно каждый раз отправляться в салон, в домашних условиях тоже можно приготовить увлажняющие и улучшающие состояние кожи маски из продуктов, которые обычно можно найти на кухонных полках. Главное условие эффективности приготовленных дома масок для рук — регулярность их применения, то есть 2-3 раза в неделю", — отмечает фармацевт Лайла Залите.

1. Маска из яйца и оливкового масла. Яичный желток смешать с оливковым маслом и добавить несколько капель лимонного сока. Держать на руках 10 минут, затем смыть и высушить руки, нанести крем.

2. Маска из овсяных хлопьев и сметаны. Замочить овсяные хлопья в кипящей воде (в соотношении 1:1), добавить 1 столовую ложку сметаны и 1 столовую ложку оливкового масла. Полученную массу положить в полиэтиленовые перчатки и держать в них руки 15-20 минут. Маска прекрасно смягчает кожу, а также ускоряет заживление микротравм.

3. Картофельно-молочная маска. 2-3 сваренных картофелины, размятых в пюре, смешать с ½ стакана молока. Теплую массу нанести на руки, держать до тех пор, пока она не остынет, затем смыть.

4. Маска из банана и яичного желтка. Размятый банан смешать с яичным желтком и чайной ложкой оливкового масла. Полученной массой смазать руки, подержать 15-20 минут и затем смыть.

5. Маска из яичного желтка и витамина А. Яичный желток смешать с чайной ложкой масляного раствора витамина А (его можно купить в аптеках), 1 чайной ложкой касторового масла и размятым фруктом по выбору. Держать на руках 15-29 минут и затем смыть — сначала теплой водой, затем прохладной.

Советы по уходу за кожей рук

В пору, когда погодные условия не отличаются постоянством, стоит помнить о том, что руки лучше мыть теплой, но не горячей водой и сразу же после этого не выходить на улицу, так как, если температура снаружи достаточно низкая, а руки еще полностью не высохли или не вытерты как следует, влага притягивает холодный воздух и кожу рук можно обморозить, в результате чего она покраснеет и огрубеет.

Лучше всего руки вытирать бумажным полотенцем, а не пользоваться электросушилкой, которая быстро высушивает кожу рук. В прохладное время, по утрам и вечерам, а также в ветреную погоду, нужно носить перчатки.

Следует обращать внимание на то, каким мылом вы моете руки: антибактериальное мыло более надежное, однако нужно иметь в виду, что оно смывает с кожи не только все плохое, но и хорошее, поэтому, если руки моются часто, кожа не успевает восстановиться и оставаться увлажненной.

В домашних условиях руки рекомендуется мыть менее агрессивным мылом — содержащим питательные или увлажняющие компоненты или, лучше всего, изготовленным на основе растительного масла: оливкового, облепихового, миндального, масла виноградных косточек, персикового или другого.

При выборе крема для рук нужно следить за тем, чтобы они обладали питательными и увлажняющими свойствами и чтобы в их состав входили керамиды, гиалуроновая кислота, глицерин, витамины, полезные жирные кислоты, декспантенол или растительные масла. Крем нужно наносить обильно, особенно на ночь, когда у кожи есть время восстановиться. Чтобы усилить действие крема, можно надеть тонкие хлопковые перчатки.