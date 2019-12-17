Раздутая красота. Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы

Черные, красные, пухлые, тонкие или восьмиконечные — в каждую эпоху представление о привлекательности женских губ кардинально менялось. Однако именно губы оставались самой волнующей и соблазнительной деталью лица. В погоне за модными цветом и формой женщины натирали их кислотой, царапали, кусали и накачивали вредными веществами. "Лента.ру" разобралась, что творилось с женскими губами на протяжении тысячелетий и почему мир потянуло на аномалии.

Не щадя рта своего

В древних цивилизациях яркий макияж считался символом высокого статуса, поэтому с цветом и формой губ экспериментировали как женщины, так и мужчины. Изобретателями прототипа сегодняшней помады стали шумеры — именно они догадались применять природные материалы для подкрашивания губ. В ход шел любой ингредиент, способный усилить интенсивность цвета: фрукты, хна, глина, ржавчина и даже насекомые. Между тем месопотамские женщины предпочитали "матовой помаде" блеск, перемалывали драгоценные камни и посыпали губы получившимся сверкающим порошком.

Вероятно, первыми истинными ценителями губной помады были египтяне. У них и зародился тренд на темные, пурпурные, а нередко и вовсе черные губы. Привлекательность при этом была важнее здоровья: желаемые оттенки получали с помощью вредоносного брома или оксида железа. А блеск такой помаде придавала рыбья чешуя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hatshepsut (@hatsheps9) 30 Окт 2019 в 12:35 PDT

Проблему решила правительница Хатшепсут в 1450-х годах до нашей эры. Во время экспедиции на территорию земли Пунт в Восточной Африке Хатшепсут раздобыла безопасную краску для губ — кармин, который получали из кислоты, выделяемой самками насекомого кошенили. Кармин оставался полезным на протяжении многих столетий: женщины наносили его на губы вплоть до начала прошлого века.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от "Чудеса и приключения" (@chudesamag) 23 Ноя 2019 в 11:50 PST

Древние греки, напротив, были противниками ярких губ и гораздо выше ценили их размер и форму. На их вкус, идеальный женский рот должен был иметь мягкий полукруглый изгиб, приподнятые уголки и пухлую квадратную нижнюю губу. А вот краска на губах была уделом проституток — их законодательно обязывали наносить темную помаду.

С точностью до наоборот развивался губной тренд в Азии. Японки-аристократки, не щадя рта, закрашивали лицо толстым слоем грима, а на месте губ рисовали две крошечные бусины.