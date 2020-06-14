Рубцы, расширенные поры и пигментные пятна. Что важно знать о механической чистке лица

Казалось, что после такой чистки кожа должна стать чище и выглядеть лучше, но появились рубцы, расширенные поры и пигментные пятна. В чем же проблема? Своим опытом и советами делится автор рубрики DELFI Woman, практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште.

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"Мой опыт начался с того, что когда-то, будучи не вовлеченной в индустрию красоты, я слепо доверилась косметологам, многие из которых оказались совершенно некомпетентны. Объясню.

Я считала, что любой прыщ или черные точки необходимо удалять с помощью механической чистки в домашних условиях или лучше в кабинете профессионального косметолога. Домашняя чистка вскоре меня не устроила, так как после самостоятельной процедуры кожа воспалялась еще больше. Я подумала, что возможно что-то делаю не так и направилась к специалисту.

Оказалось, что косметолог делает все то же самое, только при помощи сильного давления и специального инструмента, который выглядит как вытянутый ободок.

Что я получила в итоге? Рубцы, расширенные поры и пигментные пятна. А казалось, что после такой чистки кожа должна стать чище и выглядеть лучше. В чем же проблема?

Чем опасна механическая чистка лица

Для начала вопрос — с чего мы вообще взяли, что поры должны быть абсолютно пустыми? Простыми словами, поры это проток сальных желез, которые наполнены секретом или кожным салом, который те выделяют. Оно необходимо коже лица, поскольку создает естественный защитный барьер. Данный процесс происходит постоянно.

Вас не удивляет, почему после механической чистки поры наполняются очень быстро? Когда мы удаляем содержимое пор, сальные железы начинают более активно вырабатывать кожное сало.

Многие считают, что механическая чистка лица способствует сужению пор. Увы, вынуждена огорчить. Данный вид чистки как ничто иное способствует именно расширению пор, так как их травматизация приводит к рубцеванию.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Также считается, что механическая чистка лица способна предупредить воспаление на коже лица, но и это является огромным заблуждением. Такое возможно только в 15% случаев и то при учете, что имеется комедон, который как раз таки и способен вызвать воспаление.

Механической чисткой лица мы травмируем кожу, в результате чего появляются микротрещины, куда попадают бактерии, которые провоцируют воспалительный процесс.

Есть ли безопасная альтернатива?

Да, есть два отличных метода чистки лица.

Химический пилинг, который считается атравматичным. Такая процедура способна урегулировать выработку кожного сала и это одно из важных преимуществ.

Также ультразвуковая чистка, однако важно понимать, что такая чистка не способна удалять глубокие подкожные комедоны.

Вывод

Механическая чистка является сугубо агрессивной процедурой, которая допустима только в крайнем случае для решения эстетической проблемы. Возможно механически очистить определенную зону или локализацию, однако очищение лица таким методом на постоянной основе — сомнительное мероприятие.

Ищите альтернативу, компетентного косметолога и не давите, пожалуйста, ничего самостоятельно. Берегите себя!".