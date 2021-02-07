Самые актуальные проблемы с кожей, которые обостряются в связи со стрессом

Одной из причин всех заболеваний, в том числе тех, которые отражаются на здоровье и эстетике кожи, является стресс. При стрессе кожные заболевания обостряются, поскольку он вызывает реакцию в теле и повышает уровень гормона кортизола, что в свою очередь делает кожу чувствительнее и реактивнее. Автор рубрики "Красота без жертв" — практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште — обобщила информацию о том, что делать, если та или иная проблема обострилась в это непростое время.

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Акне и маскне





Это кожное заболевание, связанное с неполадками в функционировании сальных желез и волосяных луковиц. Чтобы избежать его, используйте кремы для жирной типы кожи.

Очень важные этапы — очищение, тонизирование и восстановление pH баланса кожи, использование себорегулирующих средств. Смотрите качественные средства с кислотами, витамином С. Обратите внимание на средства с ретинолом, но только после консультации с дерматологом и косметологом. Хорошие "товарищи" — линейка Anti-Acne от Saapio, средства Medik8, аптечная Bioderma, полупрофессиональные GiGi и Janssen.

Исключите соприкосновение рук, шарфов рядом с лицом, постарайтесь не так часто надевать маску или заменить ее на хлопковую. И помните, что важно пересмотреть в первую очередь питание, исключив из него вредные продукты питания.

Атопический дерматит и экзема



Эта проблема представляет собой хроническое воспалительное заболевание кожи. Главным симптомом является зуд и высыпания на коже. Распространенное заболевание, которое поражает 15–30% детей и 2–10% взрослых. Обычно такими проблемами с кожей страдает медицинский персонал из-за частого ношения перчаток, работы с химическими веществами, маслами, кислотами, медикаментами.

Что делать? Увлажнять кожу как можно чаще и использовать очищающие, гипоаллергенные средства, не содержащие мыло, со значением pH от нейтрального и ниже, без отдушек.

Также сразу после мытья на кожу следует нанести увлажняющее средство.

Если обострение происходит на руках, то важно запомнить, что соприкосновение с водой при мытье рук ситуацию ухудшает, поэтому допустимо увлажнять руки каждые 30-60 минут.

Исключите общие раздражители — воздушные аллергены, например, пыль, также жесткие мыла, грубые ткани и ароматические вещества. В увлажняющих средствах должны быть эмоленты, косметические продукты, сочетающие в себе эффективные смягчающие, увлажняющие, регенерирующие и антиоксидантные компоненты. Например, липидовосстанавливающий бальзам Lipikar Baume AP+ от La Roche-Posay.

Можно употреблять антигистаминные препараты против зуда, однако у некоторых людей возможна аллергия на антигистамин, поэтому важно исключить непереносимость. Еще помогают кортикостероидные препараты, их при необходимости назначает лечащий врач-дерматолог. Не менее важно исключить пассивное или активное курение.

Себорейный дерматит



Это воспаление участков кожи, богатых сальными железами (например, лица, волосистой части головы, верхней части туловища). Он вызывает эпизодический зуд, перхоть и образование желтоватых жирных чешуек вдоль линии роста волос и на коже лица, покраснения и сухость или даже жирность кожи.

Сдайте анализы, чтобы узнать, испытывает ли ваш организм дефицит цинка и какой у вас уровень андрогенов (есть ли у вас гормональные проблемы).

Исключите иммуносупрессию — угнетение иммунитета по той или иной причине.

Используйте медицинские шампуни и противогрибковые препараты (шампунь и крем Ketoconazole, Itraconazole и Terbinafine). Самые лучшие продукты — это кератолитические средства, лекарственного действия для наружного применения, используемые с целью размягчения, растворения и отторжения рогового слоя эпидермиса, волос и ногтей. Это могут быть средства с салициловой, молочной и азелаиновой кислотами, мочевина (urea), чайное дерево (3-5%). Возможно использование метронидазола (наружно и внутрь), но только после консультации с врачом.

Пеленочный дерматит



Обычно пеленочный дерматит вызван раздражением и воспалительной реакцией кожи в промежностной области от подгузников и непосредственно ограниченной областью подгузника, вследствие раздражения влагой и трением. Также пеленочный дерматит обостряется при повышенной тревожности малышей.

Что делать? Воздушные ванночки по 4-5 раз в день. Гигиенические процедуры — подмывания или принятие ванны. Будьте внимательны с использованием отвара ромашки во время принятия водных процедур, поскольку у ребенка возможна аллергическая реакция.

Рекомендуется использовать увлажняющие кремы и бальзамы, например, хороший аптечный вариант La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M, который балансирует микробиом кожи, также хороши средства от брендов Eucerin и Uriage. Что касается известного Sudocrem, то, как по своим собственным наблюдениям, так и по словам врачей, это средство является хорошим профилактическим средством, но не лечебным.

Застойный дерматит



Застойный дерматит — это воспаление кожи голеней на фоне хронической венозной недостаточности. Симптомами являются зуд, сухость кожи и шелушение, гиперпигментация и иногда изъязвление, а также отечность и припухлость.

Чаще всего этой проблемой страдают пожилые люди. Как можно помочь? Почаще класть подушку под ноги, когда вы лежите и таким образом, чтобы ноги были чуть ваше уровня сердца.

Не забывайте про компрессионные чулки и консультацию с флебологом, поскольку важно при подобной проблеме следить за здоровьем вен и сосудов.

Псориаз



Хроническое воспалительное заболевание кожи, а также мультисистемное заболевание, которое в основном поражает кожу и суставы, кровеносные сосуды и влияет на резистентность к инсулину. Влияющие факторы: медикаменты, инфекции, травмы кожи, ожирение, стресс, курение и алкоголь.

Терапевтические опции являются переменными: биологические средства, фототерапия, локальная терапия и так далее, но важно быть внимательными с любой терапией и наблюдаться у врача.

Хорошие SOS-средства, которые могут помочь в этом случае: крем Uriage Xemose — липидовосстанавливающий, против раздражений мгновенно успокаивает, интенсивно питает, защищает и снимает зуд, предупреждая расчесывание кожи, и крем Eucerin Aquaphor Healing Ointment для восстановления кожи после самых разнообразных повреждений. Этот продукт образует на коже тонкий слой, который защитит рану от инфекций и значительно ускорит процесс заживления.

Еще один интересный факт: соль для ванной из Мертвого моря может помочь снять симптомы, однако важно не переборщить с частотой принятия таких ванн.

Периоральный дерматит



Высыпания на лице, которые напоминают акне и/или розацеа, но обычно начинают появляться вокруг рта. Может появляться от непереносимости косметики, например, из-за фтора в зубной пасте, из-за ополаскивающих средств для полости рта, из-за мыла и косметических салфеток.

Выбирайте косметику с нейтральным pH балансом. Будьте очень внимательны с любыми косметическими процедурами, поскольку они могут спровоцировать обострение.

Сухая кожа рук



После мытья полностью высушите руки, без тщательного трения полотенцем, можно одноразовыми салфетками.

Увлажняющие средства необходимо использовать обильно после мытья рук, несколько раз в день и каждый раз, когда кожа рук становится сухой. Также в этом случае желательно обильно увлажнять кожу рук ночью — нанесите увлажняющий крем или мазь непосредственно перед сном и наденьте на руки хлопковые перчатки на всю ночь.

Общие рекомендации



1. Употребляйте витамины группы B, магний, омега 3 и витамин D.

2. Обратите внимание в аптеке на розовую родиолу в виде чая или настойки, которая помогает организму справиться с физической и эмоциональной нагрузкой, повышает трудоспособность, способствует бодрости и снижает риск иммунодефицитных состояний организма.

3. Сделайте анализ на хеликобактер, который практически всегда влияет на ход заболевания и соответственно лечения.

4. Не злоупотребляйте личной гигиеной, то есть, не пренебрегайте ею и не мойтесь слишком часто. Чрезмерное мытье рук и дезинфекция влияют на кожный покров и его гидролипидный слой, что может привести к раздражению и развитию контактного дерматита.

5. Будьте внимательны с молочными продуктами, поскольку они часто стимулируют воспалительные процессы.

6. Постарайтесь наладить полноценный здоровый сон, в идеале заснуть нужно с 22:00 до 23:00, так как именно в этот период активно вырабатывается мелатонин — очень важный защищающий нас гормон.

Данная статья не является инструкцией по лечению. В любом случае стоит проконсультироваться с врачом.

Благодарю за полезную информацию и сотрудничество врача-дерматолога Дмитрия Малошика и директора фирмы PROF COSMETICS Кристину Якабсоне. Они часто устраивают полезные семинары по уходу за кожей лица и тела. Их очередной семинар вдохновил меня на создание этой статьи.