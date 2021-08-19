Сасси, массаж и 10 тысяч шагов: 5 секретов красоты и молодости азиатских женщин

Если набрать в поисковике имена Масако Мизутани, Лю Йерин, Риса Хирако, интернет выдаст фотографии 20-летних красоток, которым… на самом деле уже 50. И фотошоп здесь ни при чем.

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Женщины в Азии действительно выглядят значительно моложе своих ровесниц из Европы. Как им это удается?