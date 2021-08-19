1 6
Умывание в несколько этапов
Сасси, массаж и 10 тысяч шагов: 5 секретов красоты и молодости азиатских женщин
Foto: Privātais ahīvs

Если набрать в поисковике имена Масако Мизутани, Лю Йерин, Риса Хирако, интернет выдаст фотографии 20-летних красоток, которым… на самом деле уже 50. И фотошоп здесь ни при чем.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Женщины в Азии действительно выглядят значительно моложе своих ровесниц из Европы. Как им это удается?

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 6
Умывание в несколько этапов

Source

DELFI Woman

Sharing Options

1

Source

DELFI Woman

Tags

Секреты красоты Секреты молодости
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова