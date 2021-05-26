Синдром накрашенной женщины

В красивом макияже нет ничего плохого, и в определенных условиях он может быть очень уместен и даже необходим, а уж как стараются доказать это косметические компании с многомиллиардным годовым оборотом, и говорить не приходится, но…

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Как выяснили экспериментальным путем Дакс Келли и его коллеги из университета Нового Южного Уэльса в Австралии, чем больше макияжа накладывает женщина, тем (как правило) ниже оценивают ее умственные способности и нравственные стандарты окружающие.

В ходе первого эксперимента (полностью результаты исследования опубликованы в European Journal of Social Psychology) женщинам в возрасте от 18 до 59 лет предлагалось представить, что они участвуют в одном из четырех сценариев: свидание, собеседование с работодателем, составление сообщения в "Инстаграме" или поход в бакалейную лавку.

После того как роли были распределены, женщинам было предложено подобрать соответствующий сценарию макияж и нанести его в фотошопе, а затем заполнить опросник, в котором описать, как они сами оценивают себя с точки зрения интеллекта, эмоциональности, способности к состраданию и принятию обдуманных решений, желания состязаться с другими женщинами и реакции на ревность со стороны партнера.

При этом исследователи не обнаружили, чтобы макияж как-то влиял на женскую самооценку.

В следующем эксперименте смешанной группе из мужчин и женщин были показаны фотографии женщин из первого эксперимента сначала без макияжа, а потом с косметикой в фотошопе. При этом им предложили оценить, как им видятся умственные способности и моральные качества этих женщин (по сути им задавали те же вопросы, которые содержались в анкете для участниц "первого тура").

И вот тут выяснилось, что женщины, у которых было больше косметики, казались более привлекательными, но при этом более доступными и ветреными.

По мнению ученых, это свидетельствует о том, что связь между макияжем и привлекательностью сама по себе не превращает женщин в сексуальные объекты, но при этом косметика наводит на мысль о легкой доступности, и вот тут уже женщине отказывают в высоких умственных способностях и моральных качествах.

"Результат второго эксперимента наглядно демонстрирует, что количество косметики определенно влияет на то, как люди оценивают здравомыслие, способность женщины к рациональным поступкам и эмоциям, — поясняет Келли. — Ну а насколько позитивными или негативными были эти оценки, зависит от того, связывает ли сторонний наблюдатель макияж с привлекательностью женщины или же с ее легкодоступностью".