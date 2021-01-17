"Слушайте свое сердце!". Ирина Власенко о буднях врача-гинеколога, желании защищать бездомных животных и любви к путешествиям

Герой рубрики DELFI Woman Татьяны Даукште "Красота наизнанку" — врач-гинеколог с большим стажем работы, человек с большим сердцем Ирина Власенко. Она уже много лет с помощью волонтеров и неравнодушных людей спасает брошенных и обездоленных котов, помогая им прийти в себя и найти любящий дом. Ирина не способна пройти мимо и делает в невозможной ситуации возможное. Поговорим о женском здоровье и про благотворительность.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

— Ирина, почему вы стали именно врачом?



Мечтала об этом с детства. Как только начала говорить и что-то понимать, "лечила" всех своих родственников. Потом лечила свои мягкие игрушки. Почему именно врачом, не знаю. У нас в роду не было медиков. Но это было осознанное желание. Так что уже в детстве мечтала стать только врачом. Других вариантов не было.

— Как начался ваш путь в медицине и где трудитесь в данный момент?

Сейчас я работаю в клинике эстетической медицины доктора Юршевича. В 1990 году я закончила Рижский медицинский институт (сейчас это Рижский университет имени Паула Страдиня). Затем был год интернатуры по гинекологии. И в 1991-м я начала работать врачом-гинекологом.

Первое мое место работы — Рижская 15-я поликлиника, потом ее переименовали в медицинский центр "Elite". Там отработала 20 лет. А до этого я закончила Первое медицинское училище по специальности фельдшер-акушер.

Работать начала в 16 лет. Сначала санитаркой, потом медсестрой. Просто решила себя проверить, мой ли это путь. Проверила, точно мой!

Мне это дало очень многое, я за эти годы научилась работать с пациентами, научилась уважать труд младшего и среднего медперсонала. Ну и всему научилась, с самых азов.

Нежелательная беременность

— Существуют экстренные таблетки, которые предохраняют от нежелательной беременности после незащищенного секса. Как эти таблетки влияют на организм женщины после их употребления и эффективны ли они?

Да, такие таблетки есть. Но их важно принять вовремя, в первые 3 суток после незащищенного секса. Обычно прием этих таблеток не вызывает никаких особенных побочных эффектов. Иногда бывает тошнота, головная боль, боль в животе, набухание грудных желез. После приема этих таблеток может быть нарушение менструального цикла. Менструация может быть раньше или наоборот, задерживаться. Поэтому принимать эти таблетки нельзя часто. Они и называются — аварийная (или экстренная) контрацепция. По данным ВОЗ эффективность аварийной контрацепции около 95%.

— В каких случаях необходим аборт по медицинским показаниям и какие возможны последствия?

Для абортов по медицинским показаниям существуют четкие критерии. Чаще всего это предполагаемые генетические патологии плода, состояние здоровья женщины, при котором вынашивание беременности и роды могут угрожать ее жизни. Или это прерывание беременности, которая наступила в результате изнасилования. Как и при любом аборте, последствия могут быть разные. Может все пройти хорошо и после такого аборта женщина беременеет и рожает детей. Может быть воспаление и как результат бесплодие. Может быть кровотечение, нарушения менструального цикла.

— Тема абортов очень чувствительная. Это между этикой, религией и медициной. Что вы думаете об этом как врач, женщина и человек?

Очень сложная тема. С одной стороны, мы не можем запретить женщине принимать решение о продолжении или прерывании беременности. Это оговорено законом (Seksuālās un reproduktīvās veselības likums). С другой стороны, мы обязаны сделать все, чтобы убедить женщину сохранить беременность. Иногда решение прервать беременность является спонтанным и эмоциональным, необдуманным. Поэтому от врача очень много зависит.

Надо постараться понять, почему женщина идет на такой шаг. Может она не чувствует поддержки от своей семьи, может она осталась без работы. Иногда женщина честно говорит, что муж против ребенка. Тогда надо постараться пригласить на прием женщину вместе с мужем и рассказать ему о возможных осложнениях от аборта. Знаете, иногда это срабатывает лучше всего, когда мужу рассказывает врач, что такое аборт и как его делают.

Как врач, я не могу отказать женщине в реализации ее права на аборт. Я почти 20 лет работала в дневном стационаре, где производилось прерывание беременности. Но эмоционально, как женщине, это было очень тяжело, очень. Старалась перед такими операциями себя настроить именно на работу. Если это моя специальность, моя работа, я должна ее сделать хорошо. В какой-то момент поняла, что больше не могу этим заниматься.

Сейчас у нас очень большой выбор контрацепции. За эти годы прошло несколько информационных кампаний, было много статей в журналах, передачи на ТВ, выпущены буклеты. И количество абортов в Латвии снизилось в разы. Это очень радует.

О диагностике кисты и миомы

— Как диагностируют кисту и миому?

Чаще всего такой диагноз ставит врач-гинеколог. Бывает, что женщина никаких симптомов не чувствует и только доктор при осмотре может предположить наличие кисты или миомы. Иногда женщина обращается с жалобами на боли в животе, нарушении менструального цикла, кровотечение и при осмотре врач находит кисту или миому.

Чтобы поставить точный диагноз, надо обязательно проводить дополнительную диагностику. Прежде всего, это ультразвуковое исследование (УЗИ). При неясных случаях это может быть и МРТ.

— Из-за чего появляются кисты и как эту проблему можно решить?

Кисты — это очень обобщенное понятие. Есть доброкачественные кисты, есть злокачественные кисты. Есть кисты яичников, есть параовариальные, то есть, расположенные около яичника кисты. Доброкачественные кисты чаще всего бывают функциональные. То есть, связанные с менструальным циклом. И обычно они проходят сами. Если киста не проходит в течение трех месяцев, не уменьшается в размерах, то ее надо оперировать. Злокачественные кисты (обычно это можно предположить по УЗИ) оперируют сразу.

— Миома — распространенное доброкачественное образование в матке. Миома обязательно оперируется?

Нет, не обязательно. Только, если миома вызывает кровотечения, боли или если есть быстрый рост миомы или очень большой размер и сдавление рядом расположенных органов.

Самолечение микрлофоры может ухудшить ситуацию

— Какие самые распространенные причины появления проблем с микрофлорой у женщин?

Самая частая причина — это наш образ жизни. Мы много сидим, едим кучу углеводов, носим джинсы и стринги. И только потом уже это применение антибиотиков.

— Какие анализы точно необходимо сдать, если диагностируется молочница?

Обычно это мазок на микрофлору, обследование на сексуально-трансмиссивные инфекции (хламидии, микоплазма, уреаплазмы), иногда посев на микрофлору. Ну и анализ крови на сахар. Иногда первый симптом диабета — это рецидивирующая молочница.

— Как долго в среднем занимает курс лечения молочницы?

По-разному. Зависит от многих причин. Некоторым при первом эпизоде хорошо помогают местные средства — свечи, крем. Некоторым приходится принимать капсулы от молочницы несколько месяцев. Но главное, постараться выяснить причину молочницы.

— Что точно нельзя делать, если у тебя проблемы с микрофлорой?

Вести такой же образ жизни, который привел к нарушению микрофлоры. Нельзя делать ряд медицинских манипуляций, если есть нарушение микрофлоры — введение спирали, операции во влагалище, лазеротерапия.

— Что скажете по поводу самолечения народными средствами и спринцевания?

Я против. Надо сначала найти причину и ее устранить. А самолечение и спринцевание только может ухудшить ситуацию.

Профилактика рака шейки матки

— С какого возраста и как часто необходимо сдавать анализ на рак шейки матки?

В нашей стране уже много лет действует государственная программа профилактики рака шейки матки. В рамках этой программы каждая женщина, начиная с 25-летнего возраста, каждые 3 года получает письмо-приглашение на бесплатный анализ. Если анализ приходит нормальный (в ответе он обозначен, как А1), то следующий анализ можно сделать через 3 года, когда придет очередное приглашение. Но если у женщины есть жалобы, то этот анализ гинеколог может взять и без приглашения. И уже в зависимости от результата подскажет вам, что делать дальше.

— Существует процедура конизации, если обнаруживается хроническое воспаление, обширная эрозия, деформация или дисплазия шейки матки, что является предраковым заболеванием. Безопасна ли данная процедура и какие есть противопоказания?

Да, есть такая процедура. Но до этой процедуры проводится ряд дополнительных обследований. Это кольпоскопия с прицельной биопсией. И уже от результата биопсии врач принимает решение о конизации. Обычно эту процедуру проводят онкогинекологи, и она достаточно безопасна. Противопоказанием к конизации являются воспалительные заболевания женских половых органов, инфекции.

— Какие профилактические меры существуют в борьбе против рака шейки матки?

Главная профилактическая мера — это регулярный осмотр у гинеколога. Не всегда рак шейки матки дает жалобы. Ну и участие в государственной программе профилактики рака шейки матки.

Нужны волонтеры

— Какое событие поспособствовало тому, что часть вашей жизни заключается в спасении четвероногих пушистиков?

Даже не могу назвать это событием. Я с детства все время кого-то спасаю с улицы — птиц, котиков.

20 лет назад мы переехали в Юрмалу и к нам во двор подкинули кошку с тремя котятами. С этого началась наша семейная эпопея с котами. Потом осенью пришли котики, которых оставили на выживание дачники. Всех приютили, вылечили, стерилизовали. Кому-то нашли дом, а кто-то так и остался у нас.

Ну и очередной этап — это 2016 год и мой визит в приют. Я, как и большинство людей, очень боялась ехать в приют, боялась, что это разобьет мне сердце. Так и получилось! Два дня я плакала, а на третий день поняла, что это непродуктивно. Надо что-то делать, что-то менять. Так я стала волонтером в приюте, потом у нас образовалась команда единомышленников, и мы создали свое общество защиты животных. Сейчас мы помогаем бездомным животным и в Юрмале, и в Риге. Сотрудничаем с другими обществами.

— Расскажите о самом курьезном случае за все время спасения животных и как он решился.

О да! Этот случай я точно не забуду. Пост SOS, что глубоко беременная кошка замерзает на улице. Поздний вечер, но я несусь туда, рисуя себе страшную картину родов на улице. Кошка поймана, домой взять некуда, мой временный дом переполнен. Еду в круглосуточную клинику. Оставляю кошку там, доктор был занят, шла операция. Через час звонит доктор, что осмотрел беременную кошку. Это оказался кастрированный перекормленный кот, который очень возмущался, почему его лишили вечерней прогулки (улыбается).

— Почему мы в ответе за тех, кого приручили?

Для меня это очевидно! Животные — это беспомощные дети, которые не могут выжить без нас. Они не могут сами себе купить еды, они не могут сами пойти к доктору.

Животные — это ответственность на много лет. Прежде, чем брать кого-то в дом, сто раз подумайте! Есть ли у вас время, терпение, финансы на то, чтобы заниматься животным, кормить его хорошим кормом, обеспечить ветеринарной помощью.

— Вы являетесь руководителем благотворительной организации, которая помогает котам найти дом и любовь. В какой помощи нуждается ваша благотворительная организация?

Наше общество "Dzīvnieku palīdzības dienests" уже пятый год помогает бездомным животным. Путь с улицы в новый дом не так прост.

Сначала надо поймать животное, потом визит к ветеринару, освобождение от паразитов, лечение, вакцинация, стерилизация. Очень редко бывает, когда животное прямо с улицы едет в новый дом. Чаще всего какое-то время спасеныш находится в клинике или во временном доме. А это корм, песок, витамины, оплата ветеринарных услуг. Очень большие расходы — это стерилизация уличных животных.

Еще есть большие колонии, которые кормят пенсионеры и им нужна помощь кормами. Все это требует больших средств. У нас нет государственного финансирования. Объем нашей помощи напрямую зависит от пожертвований. Это может быть пожертвование на счет общества, помощь кормами, оплата счетов в стационарах.

Нам очень нужны помощники, волонтеры. Мы же все работаем и спасаем животных в свободное от работы время. Чем больше нас будет, тем большее количество животных мы сможем спасти.

Когда Google не в помощь

— Топ-3 грубых ошибок девушек в теме гинекологии?

Первая и самая главная ошибка — поиск своих симптомов в интернете. Этот тот случай, когда "Google" не в помощь, а скорее наоборот! Вторая — это когда "я послушала доктора, но сделала, как считала нужным". Результат очевиден. Недолеченное воспаление, невылеченная инфекция. Третья — самолечение. Сама себе поставила диагноз, сама полечилась, а потом уже к врачу.

— Деньги или значимость?

Значимость. Да, деньги дают определенную свободу. Свободу выбора, перемещения, качества жизни. Но что есть деньги, когда у тебя нет цели в жизни, нет образования, нет твоего дела? Можно не иметь денег, но быть профессионалом в своем деле и иметь значимость.

Для меня значимость — это возможность помочь кому-то, повлиять на жизнь другого человека. Это могут быть родственники, друзья, мои пациенты. Сейчас — это брошенные животные. Раз я могу повлиять на их судьбу, значит, это "значимость". Если я могу кого-то вылечить, кому-то дать совет, который может помочь человеку — это значимость. И для этого не нужны деньги. Нужно просто участие и сопереживание. Это не купишь за деньги. Если я могу спасти жизнь животного, то для меня это тоже значимость.

— У вас есть хобби? Как отдыхаете?

Уже много лет люблю путешествия. В последние 5-6 лет это путешествия на машине. Знаете, как я готовлюсь? Сначала мы выбираем страну, куда мы хотели бы поехать. Я ищу всю информацию о стране. Раньше это были книги, а сейчас Google.

Если страну посещаем в первый раз, то обязательно нахожу гида и заказываю несколько экскурсий. Выбираю города, которые хотелось бы посмотреть и изучаю информацию о них, их историю. Если это винодельческий район, то ищу, какие винодельни можно посетить. Также ищу информацию, какие интересные аутентичные рестораны или бистро есть поблизости. Если это MICHELIN ресторан, то записываюсь заранее. Все потому, что еда и вино — это тоже очень увлекательно. Это очень здорово, когда ты сначала изучаешь историю страны, а уже потом пробуешь ее на вкус!

Очень люблю читать. Очень люблю исторические романы и вообще историю. Раньше просто запоем читала все про Римскую империю. Даже перечитываю литературу из школьной программы — Толстой, Достоевский и другие, потому что сейчас совершенно по другому воспринимается.

У меня есть еще одно хобби. Я люблю готовить. Люблю экспериментировать на кухне. Однако самое главное хобби — это мои животные. И не мои (улыбается).

— Немного пофилософствуем. Что вызнаете "сейчас", чего не знали "тогда"? Если была бы возможность встретить самого себя 10 лет назад, что бы вы себе сказали?

Знаете, я всю свою жизнь живу "сердцем". Что 10 лет назад, что сейчас, могу сказать себе одно — слушай свое сердце!

Послесловие

Благодарю Ирину за искренность и желаю внутренних сил продолжать добрые дела!

Foto: Андрей Никифоров

Благодарю от себя лично за каждого животного, которое Ирина прямо или косвенно помогла спасти. Пусть ваше дело живет и путь люди отзываются на помощь больше, забирая малышей в любящий и уютный дом! И благодарю вас за полезные наводки в важных вопросах медицины, а именно в теме женского здоровья.

Будьте здоровы и радостны, вопреки всему, что сейчас происходит. Так будет не всегда. Надеюсь, что данное интервью вдохновит вас добрыми и светлыми мыслями.