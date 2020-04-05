Состояние кожи после дезинфекции и частого мытья: 8 советов, как спасти свои руки

Нынешняя ситуация в мире вынуждает нас пользоваться средствами дезинфекции, а также мылом для рук так часто как никогда. К сожалению, данные санитарно-гигиенические мероприятия действуют на кожу рук пагубно — сильно пересушивают ее, в результате чего появляются шелушения или даже трещины. Как помочь коже рук справиться с этой проблемой, рассказывает практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште.

"Во-первых, дезинфицируйте руки только по необходимости — после походов на улицу, после общественного транспорта и приема доставок на дом. Нет необходимости делать это каждые 30 минут, сидя дома или в офисе. Пожалуйста, делайте все с умом!

Во-вторых, не применяйте абразивные скрабы до тех пор, пока не восстановится кожа рук.

Все далее упомянутые средства — исключительно мое субъективное видение качественных продуктов, которые способны вам помочь. Будьте здоровы и красивы!

Масло



Натуральные и чистые базовые масла кладезь природных компонентов, которые способны восстановить кожу. В данном случае советуются такие масла как жожоба, авокадо, миндальное или кокосовое, а в соединении с эфирными маслами они улучшают свои свойства.

Но важно помнить — любое эфирное масло перед применением необходимо протестировать, смешав с базовым маслом нанести на локтевой сгиб и наблюдать реакцию в течении суток.

Одно из самых безопасных эфирных масел — лаванда.



На латвийском интернет пространстве такие продукты возможно заказать на дом. К примеру, на порталах: lavandas.lv, la-vender.lv, bio.lv и других. Субъективно, одни из лучших брендов по качеству сырья — Primavera (Германия) и Weleda (Швейцария).