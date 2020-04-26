Татьяна Даудиша: "После пандемии из списка профессионалов "вылетят" дилетанты"

DELFI Woman начинает новую рубрику "Красота наизнанку". Ее автор — Татьяна Даукште — расскажет о том, что происходит за кулисами индустрии красоты. Об успехах и промахах. О качестве процедур. Поделимся мнением, которое возможно вдохновит на реализацию разных идей или поможет что-то переосмыслить, а также профессиональными советами.

"Первый герой новой рубрики — моя тезка, у нас с ней даже инициалы одинаковы. Она зарекомендовала себя как отличного специалиста в ногтевом сервисе и не только. Ее имя означает учредительница и устроительница, а ведь и вправду, она постоянно придумывает что-то новое и интересное, насыщает людей информацией и не стоит на месте. Яркая, улыбчивая и уверенная. Кто она?

Татьяна Даудиша. Владелец и основатель студии красоты It’s Time, магазина одежды Fetish и магазина профессиональных товаров для специалистов ногтевого сервиса Nailinfinity Shop. Поговорим?

— It’s Time в переводе с английского означает "самое время". Я бы описала такое название салона как призыв женщин к действию — уделить себе время. Верно? На чем специализируется студия красоты?



— Да, все верно. Женщина должна уделять себе время. На сегодняшний день ведущая сфера в нашем салоне это маникюр и педикюр, также мы предлагаем услуги бровиста, мастера по наращиванию ресниц, косметолога и мастера перманентного макияжа.

— Почему вы сделали выбор в пользу индустрии красоты, как это было?

— Я всегда была ярой поклонницей маникюра. В давние времена еще гелевого наращивания ногтей… После последнего декрета ушла с должности торгового менеджера и устроилась администратором в маленький салон красоты. В то время маникюр только набирал обороты и меня понесло. Я просто осознала, что это то, что мне действительно интересно.

— Насколько стремительно меняется продукция и инструменты в сфере ногтевого сервиса — как это было, когда начинали, и какие инновации существуют сейчас?



— За последние годы индустрия красоты хорошенько шагнула вперед и сфера маникюра тоже не отстает. Материалы модернизируются. Новое — это модернизированное старое. Сейчас, например, опять становится популярным красить ногти классическим лаком, поэтому производители выпускают такие лаки, которые высушиваются в лампе и не нужно "фукать" по полчаса на свежий маникюр.

— Делать маникюр — это техника или искусство? Каким должен быть маникюр?

— Это техника и искусство одновременно. Маникюр в первую очередь должен быть безопасным, а во вторую эстетически притягательным.

В тренде минимализм

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от It’s Time.. (@its_time_studio) 5 Ноя 2019 в 10:31 PST

— Делаете ли вы себе маникюр/педикюр самостоятельно или только в салоне?

— Сама не делаю с тех пор, как у меня появились талантливые коллеги. Мне нравится получать удовольствие от процедуры и за определенное количество времени. Плюс я считаю полезным посещать специалистов: что-то для себя "взять" полезное во время процедуры у другого мастера, а может и не очень, прочувствовать на себе, что, например, лучше не делать.

— Были ли какие-нибудь необычные запросы у клиентов на маникюр/педикюр?

— Нет, не было. Чаще я предлагала клиентам разнообразить маникюр чем-то необычным для них. Как минимум, сделать покрытие непривычным для них цветом.

— Какой маникюр сейчас в тренде в стране и в мире?

— Чистый, опрятный, минимализм с очень красивыми цветовыми сочетаниями. Потихоньку входит в тренд шиммер (блестки) и перламутр. Также стемпинг (отпечатывание) вновь на высоте. Для меня лично всегда в тренде чистый маникюр, учитывающие геометрии и архитектуры ногтевой поверхности.

— Насчет перламутра согласна. Приобрела себе белый перламутровый гель-лак, от которого в восторге, он переливается как жемчуг. А вот вопрос. Многие говорят о том, что гель-лак опасен для ногтей. Что вы думаете об этом?

— Я считаю, что не так опасен гель-лак, как неумелые руки специалиста и некачественный продукт с которым он работает. Гель-лак, безусловно, химический продукт, но качественный производитель создает его безопасным для нашего здоровья настолько, насколько это возможно.

— Какой маникюр на данный момент для вас является самым любимым и предпочтительным? Какие цвета и оттенки "в топе"?

— Предпочитаю аппаратный маникюр. Этот сезон у меня видимо будет "карамельным", "шоколадным", "терракотовым", "коньячным", "коричневым". Очень меня в ту сторону увело. Уютные и мягкие оттенки в цвет загара.

— Как часто вы делаете маникюр?

— В среднем делаю маникюр каждые три недели и меняю по причине того, что хочется нового и свежего. Три недели и есть тот срок, сколько желательно носить покрытие не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения пользы.

— Безопасно ли делать маникюр постоянно и систематически или нужно время от времени давать ногтям отдохнуть? Если нужно, то как часто?

— У хорошего специалиста можно не прекращать делать процедуры. Ногти не устают. Им хорошо в надежных руках и под хорошим покрытием.

— Как лично вы ухаживаете за ногтями и руками?

— Крем + масло для кутикулы, в большем уходе я не нуждаюсь.

— На что нужно обращать внимание, выбирая мастера по маникюру?

— Пользуйтесь "сарафанным радио", т.е. рекомендациями других. Стоит обращать внимание и на чистоту помещения, стерильность инструментов, а также опыт и любовь мастера к своему делу.

— Делать бесплатно процедуру "своим" — да или нет? Почему?

— Однозначно нет. Любой труд должен быть оплачен. Поскольку у денег сильная энергия — она должна иметь движение.

— Полная запись — это признак успеха?

— Да, конечно, это успех. Также это является знаком того, что нужно двигаться дальше, иначе начнется профессиональная деградация. Важно всегда ставить для себя новые цели.

— Где посоветуете учиться будущим специалистам ногтевого сервиса?

— Это очень сложный на сегодняшний день вопрос. Ситуация сложилась непростая. В лицензированных местах мне не нравится то, что там преподают. Там, где могут дать хорошие уроки, нет лицензии. Вдобавок развелась масса псевдоинструкторов. Это огромная проблема. Каждый мастер, со стажем или без, записывает себя в ряды инструкторов. Но хороший мастер не всегда хороший преподаватель. Для меня в понятие "преподаватель" входит очень многое: образование, опыт, талант, знания, навыки, ответственность и многое другое. Поэтому я не могу взять на себя ответственность что-то посоветовать.

Одежда как инструмент для самовыражения

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fetish Latvia (@fetishlatvia) 22 Фев 2020 в 4:52 PST

— У вас есть свой магазин одежды. Женщина, которая одевается в вашем магазине, какая она?

— Свободная, независимая, практичная и творческая. Женщина, у которой нет стремления быть на кого-то похожей.

— Что вас сподвигло или вдохновило открыть именно магазин одежды?



— Отпуск. Я согласна с утверждением, что все хорошие идеи приходят именно в отпуске. Тогда я посетила магазин "Fetish" и не могла вылезти из примерной, мне нравилось все!!! Но моделей моего размера было очень мало, а в тот день, когда у них планировалось пополнение ассортимента, у меня планировался отлет. Улетела я с чувством "недошоппинга". Но уже через несколько дней мы общались с производителем на тему сотрудничества.

— А кто производитель одежды, которую вы предлагаете рижским красавицам?

— "Fetish" — это очень популярный болгарский бренд. Мы с ним на латвийской рынке с 2013 года.

— Чем он отличается от других магазинов?



— Мне нравится оригинальная одежда, стильная и удобная. Я не люблю то, что часто вижу в наших торговых центрах. Постоянно одно и то же. Fetish — это не мода, а свобода и независимость. Точный инструмент для самовыражения. Вот этим он и отличается, второго такого в Латвии нет. Новые модели появляются у нас не раз в сезон, а каждую неделю по 5-6 новых моделей. Вероятность того, что на мероприятии кто-то придет в таком же платье сведена к минимуму.



— Насколько тщательно вы продумываете свой ежедневный стиль?



— Вообще не продумываю. Я человек настроения, который постоянно находится в движении. Мой стиль заключается в удобстве. Для меня очень важен комфорт.



— В какой одежде вам больше всего комфортно? Платье или джинсы или что-то другое?



— Платья в моем гардеробе появились именно с приходом "Fetish" в мою жизнь. Однако в основном я предпочитаю джинсы. У меня их много. Я обожаю джинсы!



— А в чем вы ходите по дому?



— Опять таки что-то комфортное, удобное и из приятной, натуральной ткани. Майка + домашние штанишки.

— В вашем гардеробе теперь только вещи из своего магазина?



— Уже нет, но первых года три было именно так. Я этот вопрос задавала владелице бренда в свое время, и она сказала, что нет, не только… и я была в шоке, подумала вот это да, как так?! Теперь и сама миксую все вместе.



— Назовите 3 самых любимых бренда в одежде.



— Fetish, Disquared, Diesel.

Цена успеха



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от It’s Time.. (@its_time_studio) 26 Мар 2020 в 3:40 PDT



— Без чего успех в сфере красоты невозможен?

Я уверена, что успех точно невозможен без безусловной любви к своему ремеслу. И точно успех невозможен, если ли вами движет только финансовая выгода. Если интересует только, как заработать, да побольше — успеха не достичь.

— Приходилось ли сталкиваться с завистью коллег?

— Мне сложно судить, потому что всегда везло с коллективом и коллегами. В целом отношусь к этому плохо. А что завидовать? Любое достижение это труд, порой очень тяжелый. Если мастер чего-то добился, то это значит, что он хорошо поработал. А что мешает завидующему достичь своего успеха? Направьте свои силы на себя, а не на зависть.

— Красота — это страшная сила? Требует ли она жертв?

— Может и не совсем страшная сила, но жертв требует, ведь редко когда дано или подарено что-то кем-то свыше, надо работать над собой.

— Деньги или значимость?

— Деньги, потому что они дают чувство свободы.

— Помните, на что потратили первый заработок?

— На материалы. Львиная доля доходов уходила и уходит на материалы, что-то новенькое и интересное. Это по прежнему так.

— Не ошибается тот, кто ничего не делает. Помните самый курьезный случай в своей профессиональной деятельности?

— У меня таких случаев миллион. Один из самых запоминающихся, это когда очень требовательный клиент, у которой все должно быть поминутно расписано, приехала ко мне в кабинет, а меня нет. Звонок по телефону и меня пробивает холодный пот. Я вспомнила, что не записала ее. В результате разговора мы перезаписали клиента на мой выходной день. И вот наступает день Х — день записи. На дворе лето. Проснулась от телефонного звонка в 10:00 на даче. Звонила эта же клиентка, стоя под моими дверьми на работе уже во второй раз. Я просто слушала ее, молчала, а когда могла вставить пару слов, извинялась. Мне до сих пор стыдно и более того, такая непунктуальность и забывчивость мне не свойственна. А тут…

— Чем вы увлечены помимо работы? Как отдыхаете?

— Все мои сотрудники знают мое любимое выражение: "На работе мы проводим большую часть нашей жизни, поэтому работу свою нужно любить или не работать вовсе". По большому счету я живу на работе и увлечена своей работой. Когда получается, я путешествую в самые разные далекие страны. Последняя была Бразилия.

— За кем точно следует наблюдать в Instagram, в особенности специалистам из индустрии красоты?

— @popartmarketing (полезный блог о маркетинге), @_dvik_ (тренинги для индустрии красоты), @dina.coach (коуч по ведению бизнеса).

— Что для ухода за ногтями и руками в домашних условиях точно должно быть у каждой женщины?

— Качественные пилочка, крем для рук и масло для кутикулы.

— Ваш топ-3 салонных процедур?

— Маникюр, педикюр, моделирующий массаж лица.

— Что находится в вашей косметичке и что для вас 100% must have?





— Я не часто использую декоративную косметику, поскольку перманент очень удобная штука. А так, автозагар (к нему я пристрастилась), пудра, помада, румяна, масло для кутикулы и крем для рук. И, конечно, косметика по уходу за кожей лица и тела.

Не слушай никого, кроме себя!



— Давайте немного пофилософствуем. Что вы знаете "сейчас", чего не знали "тогда"? Если была бы возможность встретить саму себя 15 лет назад, чтобы вы себе сказали?

— Я знаю то, что нет предела нашим возможностям. Безусловно, сказала бы себе, что не нужно так переживать за будущее, просто работай, будь собой, не слушай никого, кроме себя и все будет так, как ты захочешь. Но только, если ты действительно этого хочешь.

— Многие сетуют, что жизнь после карантина не будет прежней, что она разделится на "до" и "после". Что изменится конкретно в сфере красоты после пандемии?

— Жизнь прежней не будет. У того, кто "хорошо себя вел" до пандемии, все будет только лучше, а кто плохо, у того будет хуже. Изменится главное в индустрии красоты — из списка профессионалов "вылетят" дилетанты. Клиентам будет проще найти именно профессионала и специалиста в своем деле.

— Что вы сделаете в первую очередь после того, как закончится чрезвычайное положение в стране и в мире?

— Буду много работать, чтобы войти в прежний ритм, а потом рвану в горы.

Послесловие

Нам удалось заглянуть за кулисы жизни конкретного человека и поднять такие вопросы, которые возможно не всегда обсуждаются. Багодарю Татьяну Даудишу за искренность и возможность поговорить на разные темы, которые прямо или косвенно касаются индустрии красоты. Желаю Татьяне и ее команде успехов, а вам, дорогие читатели, вдохновения! Хочется верить, что данное интервью сподвигнет вас на реализацию каких либо идей или переосмысление.

Также хочется сказать следующее… Мы изначально видим красивую обертку конфеты, но никогда не знаем наверняка, какая внутри начинка. А ведь интересно, не правда ли? Мне хочется показать вам, что за каждой успешной и красивой женщиной стоит простой человек со своими взлетами и падениями. Нас всех интересуют одни и те же вещи, поэтому очень важно открываться и делиться своими мыслями, вдохновляя друг друга на то, чтобы быть красивее во всех смыслах. Это была "красота наизнанку". Будьте здоровы и красивы!".