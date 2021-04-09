Техника горячих полотенец: спа-салон в домашних условиях

Техника горячих полотенец идеально справится с сухими поврежденными волосами, плюс, это — универсальный способ ухода за кожей. Всю методику обертывания полотенцами можно легко устроить у себя дома, так что в спа-салон вам ходить необязательно. Портал FurnishHome рассказывает про пользу от горячих полотенец и для чего их применяют.

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Горячее полотенце для волос



Горячее полотенце для волос используют в случае, если локоны стали тонкими и сухими. Такая процедура глубоко проникает в структуру волос, чтобы наполнить их полезными свойствами изнутри. Но для полного эффекта необходимо использовать специальные средства (маски). Даже после первой процедуры можно увидеть результат, а именно: локоны станут блестящими, не будут сечься кончики, а в дальнейшем волосы станут быстрее расти. Так в чем преимущества маски с горячим полотенцем?

Средство моментально проникает в структуру локонов и начинает действовать изнутри.

Создает прозрачный защитный слой.

Стимулирует рост локонов.

Такую технику можно попробовать как в салоне, так и в домашних условиях.

Мастер-класс по обертыванию

Процесс обертывания горячим полотенцем проходит в несколько этапов. Подробнее об этом.

В первую очередь необходимо тщательно помыть голову.

Теперь необходимо нанести на локоны специальную маску, которую нужно подогреть.

Далее, оберните волосы горячим полотенцем, а после укройте его полиэтиленом.

Ждем примерно один час, снимаем полотенце, обязательно смываем маску и делаем массаж головы.

Вместо горячей маски можно использовать масляную, далее нужно обмотать голову горячим полотенцем, а сверху надеть ПЭ шапочку и подогреть ее бытовым феном.

Интересная информация: если вас беспокоит мигрень, то горячее полотенце при головной боли поможет решить эту проблему. С этим все просто: окуните полотенце в горячую воду, отожмите, а после заверните его в сухое полотно и положите под затылок.

Горячее полотенце для массажа тела

Массаж горячими полотенцами — антидепрессант, в котором масса преимуществ, а особенно он полезен в зимний период. Только этот массаж лучше делать до или после водных процедур, но не лежа в ванне. Что именно даст массаж горячим полотенцем:

взбодрит и улучшит работу лимфатической системы;

расширит поры, чтобы вышли все токсины из тела;

снимет напряжение после физических упражнений.

Кроме этого списка такая методика снимет стресс после тяжелого рабочего дня, плюс успокоит нервную систему перед сном.

Как сделать массаж

Для того чтобы получить максимальный эффект от этого массажа, необходимо его делать в течение 10 минут и желательно два раза в день. Начнем спа-процедуру:

наполните ванну горячей водой;

окуните в воду полотенце;

выжмите его, но не сильно;

массируйте полотенцем снизу вверх, а именно начните с ножек;

массаж необходимо делать плавными круговыми движениями;

делайте такие движения, пока кожа не станет слегка розового цвета.

Делайте массаж только горячим полотенцем, а если в процессе оно остынет, то заново его намочите, чтобы продолжить спа-процедуры.

Умываемся полотенцем

Горячее полотенце для лица ранее использовали мужчины перед бритьем. Такая процедура идеально смягчает лицо, чтобы в процессе не поцарапать кожу. Но спустя некоторое время этой процедурой начали пользоваться девушки перед мейкапом. Горячее полотенце для лица работает как пилинг, который, как мы все знаем, отшелушивает верхний слой ороговевшей кожи, устраняет черные точки, улучшает цвет лица и ускоряет регенерацию. Так что берем махровое полотенце, чтобы запустить этот процесс.

В первую очередь нанесите гидрофильное средство для лица. Тщательно и равномерно втирайте крем в кожу и слегка ее массируйте.

После того как распределите масло по всему лицу, подготовьте полотенце.

Намочите полотно в горячей воде, а затем отожмите его и плавно прижмите к лицу.

Подождите примерно 1-2 минуты.

Далее протрите горячим полотенцем все лицо.

В конце процесса по желанию можно нанести увлажняющую сыворотку или крем. Как можно заметить, горячее полотенце — универсальное средство, в котором масса полезных функций, плюс все эти методики можно проводить в домашних условиях.

Важно: в случае если у вас проблемы с сосудами, не тестируйте технику с горячем полотенцем, пока не проконсультируетесь с врачом или косметологом.