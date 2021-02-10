Темные круги под глазами: почему они появляются и как с ними бороться

Темные круги под глазами беспокоят нас, поскольку из-за них мы выглядим уставшими, постаревшими и болезненными. Они эстетически непривлекательны и вызывают дискомфорт. Как же от них избавиться? Консультируют врач-резидент в области дерматологии Зане Прикуле-Русиня и клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце.

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Почему под глазами появляются темные круги?



Темные круги делятся на три типа — пигментные, сосудистые и структурные.

Темные круги, являющиеся "настоящими" с медицинской точки зрения, это кожная патология, которая называется периорбитальной гиперпигментацией, что означает повышенное количество пигмента — меланина в коже над глазами, под глазами, а также нередко — в зоне щек. Зачастую это наследственная проблема, которая наблюдается уже с ранней молодости, причем чаще у людей с более смуглой кожей. Такая пигментация может быть вызвана также частым пребыванием на солнце, гормональными изменениями, а также различными заболеваниями кожи именно в районе глаз, например, хронической аллергией.

При темных кругах сосудистого типа кровеносные сосуды находятся очень близко к поверхности тонкой кожи и просвечивают через нее, придавая коже синевато-темный оттенок. Структурный тип зависит от меняющегося расположения связок, подкожного жира, а также строения костей, которые все вместе образуют индивидуальные черты лица. Тонкий или расположенный глубже обычного слой подкожного жира образует впадину в слезном желобе, т. е. в зоне между нижним веком и щекой. Это, в свою очередь, может обнажать кровеносные сосуды и создавать тень. Естественные процессы старения также могут вызвать потемнение зоны под глазами, так как кожа век становится дряблой, обвисает, слой подкожного жира опускается вниз и общее количество мягких тканей лица уменьшается.

Различные факторы, связанные с образом жизни, могут еще больше ухудшить вид уже имеющихся темных кругов под глазами или создать их на короткое время, а если ежедневные вредные привычки не меняются, то проблема может перейти в хроническую. Кожа вокруг глаз очень чувствительна и усиленно реагирует, к примеру, на алкоголь и курение, поэтому первые признаки повреждения кожи наблюдаются именно там.

Можно ли полностью избавиться от темных кругов?

Лечение темных кругов в районе глаз должно быть направлено на устранение создающих их факторов, указывает врач. Нужно считаться с тем, что для достижения оптимального результата потребуется комбинация разных методов лечения, а также терпение. Необходимо понять, что иногда темные круги можно только уменьшить, но не избавиться от них полностью.

Начальные рекомендации довольно просты и известны каждому. Необходимо спать 8 часов в сутки, отдыхать, пить достаточное количество воды, но не непосредственно перед сном, сбалансированно питаться, не курить, ограничить употребление алкоголя или отказаться от него совсем. Разумеется, это пойдет только на пользу общему состоянию здоровья, но в большинстве случаев лишь немного уменьшит темные круги, не устранив их полностью.

Если наблюдается гиперпигментация, то терапия будет направлена на удаление пигмента и предотвращение его образования. Важно защищаться от солнечного излучения, то есть применять кремы с SPF (как минимум SPF 30) и средства по уходу за кожей лица, содержащие кислоты, например, азелаиновую и койевую. Эффективны также кремы с ретиноидами и химический пилинг.

Как на видимые мелкие сосуды, так и на пигмент можно воздействовать с помощью лазера и приборов интенсивно пульсирующего света, которые выборочно воздействуют на конкретную проблему. Эти методы эффективны и намного быстрее дают результат.

Для коррекции депрессии кожи, или пустоты между нижним веком и щекой, применяйте инъекции гиалуроновой кислоты, которая заполняет и увлажняет упомянутую зону, стимулирует синтез коллагена, делая кожу более упругой и эластичной. В случае обвисших век можно рассмотреть также возможность их хирургической коррекции.

Совет фармацевта

Для уменьшения темных кругов подойдут витамины C, A, E , K, D и витамины группы B, а также железо. Ежедневное сбалансированное питание и потребление достаточного количества жидкости помогут заботится о здоровье кожи. Конечно, рекомендуется отказаться от вредных привычек, например, курения, а также соблюдать здоровый режим труда, отдыха и сна. Из домашних процедур помогут прохладные компрессы — ломтики огурца и чайные (черный или ромашковый чай).

Средства для ухода для кожи в зоне глаз — сыворотки, гели, кремы доступны в аптеке в широком ассортименте и представляют разные линии дерматологической косметики. Эти средства содержат гиалуроновую кислоту, ретинол, флавоноиды, экстракты растений, витамины C и E.

Для уменьшения вредного воздействия солнечных лучей на кожу в зоне глаз необходимо пользоваться солнцезащитными кремами, а для защиты глаз — солнечными очками.

Но для того чтобы понять причину конкретной проблемы и эффективно справиться с нею, консультируйтесь со своим врачом.