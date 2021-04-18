Ток и кожа — совместимы? Да! Что из себя представляет микротоковая терапия

Одна из самых сильных омолаживающих косметологических аппаратных методик — микротоковая терапия или микротоки. О том, как это работает на практике, рассказывает практикующий в сфере красоты специалист, автор рубрики Woman "Красота без жертв" Татьяна Даукште.

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Микротоковая терапия — проверенный временем метод с доказанной эффективностью, которая используется во всем мире и не показала негативных последствий. В самом названии микроток отражается суть метода — электроток в микродозах, то есть сила тока и его частота имеют минимальные величины. Это обеспечивает безопасность.

Плюсы

В данной процедуре отсутствуют возрастные ограничения. Микротоки улучшают проникновение активных ингредиентов косметики глубоко под кожу, улучшают ее текстуру и оказывают стимулирующее действие на мышцы. После такой процедуры отсутствуют потенциально возможные осложнения и необходимость в реабилитационном периоде.

Микротоки воздействуют не только на верхний слой кожи — эпидермис. Воздействие происходит комплексно: глубина прохождения затрагивает дерму, мембрану клеток, подкожно-жировую клетчатку, мышечный слой, кровеносные и лимфатические сосуды.

Прежде всего улучшаются обменные процессы, клетки насыщаются кислородом и питательными веществами. Увеличивается выработка коллагена и эластина, что в свою очередь повышает упругость кожи и уменьшает выраженность морщин. Именно этим определяется эффективность процедуры.

Отдельные мышцы, которые "держат" лицо в молодости, со временем спазмируются, опускаются и расслабляются, другие наоборот приходят в гипотонус. В итоге опускаются уголки губ, глаз и лицо начинает "расплываться".

Также микротоки влияют на работу сальных желез, что регулирует их работу и визуально уменьшает поры. Во время процедуры происходит сокращение мышц, что качественно тонизирует лицо.

Возможности

Процедуру можно провести в кабинете специалиста, а также в домашних условиях. Конечно, специалист разбирается больше и сможет подобрать для вас наилучший протокол процедуры. И разумеется, существуют различия в технических характеристиках.

Профессиональные аппараты намного эффективнее домашних гаджетов. Однако в данный момент на рынке есть очень неплохие гаджеты, которые посредством микротоков поддерживают лицо в порядке и имеют качественные технические характеристики. Я отдаю свое предпочтение Foreo Bear.

Во время использования обязательно нужно использовать проводящее средство — сыворотку или серум. Но я бы использовала домашние гаджеты после посещения курса процедур у профессионала.

Когда покупаете гаджеты для домашнего использования, обращайте внимание не только на маркетинг, но и на техническое описание — есть оно или нет. Если его совсем нет, то это повод задуматься.

Противопоказания

К сожалению, данная процедура не подходит любому человеку, так как существует зависимость от состояния здоровья и индивидуальных особенностей восприятия.

Безусловными противопоказаниями являются онкологические заболевания (все виды опухолей — доброкачественные и злокачественные), сердечно-сосудистые заболевания, инсульты / инфаркты, эпилепсия, патологии внутренних органов и хронические заболевания, беременность, послеродовой период, грудное вскармливание, дерматологические проблемы (любые нарушения кожного покрова на лице), наличие в организме человека металлических деталей (кардиостимулятор, штифты в костях и т.д.).

Условное противопоказание, которое также требует внимания, это индивидуальная непереносимость электрического тона, острые вирусные заболевания и повышенная температура тела, недавно проведенный химический пилинг и инъекции ботулотоксина (ботокса и филлеров).

Результаты

Видимый результат уже после первой процедуры. Это действительно так, проверено на себе. Кожа выглядит свежее и обретает здоровый цвет лица, уходит "землистость". Многие замечают после процедуры, что визуально лицо становится менее объемным за счет снятия отечности, а также визуально уменьшаются темные круги под глазами.

Микротоки являются абсолютно безболезненной процедурой, единственное, что вы ощущаете, это легкое покалывание и то, как сокращаются ваши мышцы. Разумеется, микротоки являются физиотерапевтической процедурой. И чтобы были явные и видимые результаты, необходимо время. Понимаю, что хочется решить все и сразу, но, увы, требуется терпение и систематичность.

Действие микротоков мягкое и постепенное, потому что задействована естественная регенерация кожи и ее обменные процессы. Микротоки не являются панацеей, поэтому у вас не должно быть завышенных ожиданий. Эту процедуру необходимо проходить, учитывая и качественный уход дома, и другие вспомогательные процедуры для лица.

Если вы до сих пор не пробовали данную процедуру, попробуйте обязательно. В среднем процедура в кабинете специалиста стоит не очень дорого, а домашние девайсы стоят чуть выше среднего.