Только 10% женщин не редактируют свои фото перед публикацией
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Профессор Розалинд Гилл из Городского Лондонского университета представила новый отчет, приуроченный к Международному женскому дню. В исследовании приняли участие 175 молодых женщин и небинарных людей из Великобритании, пишет МедикФорум.

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В отчете поднимаются конкретные вопросы о том, как сужаются стандарты красоты с помощью современных технологий, в частности, приложений для редактирования фотографий и фильтров.

В рамках исследования было установлено, что 90% женщин пользуются фильтрами или редактируют свои фотографии перед публикацией, чтобы выровнять тон кожи, изменить форму челюсти или носа, убрать лишний вес и отбелить зубы.

Молодые женщины, участвовавшие в исследовании, также рассказали, что регулярно видят рекламу или push-уведомления о косметических процедурах, особенно об отбеливании зубов, филерах для губ и операциях на ягодицах, груди или носе.

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DELFI Woman

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